ЖИВАЯ ДУША НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

В поселке Лазаревское открылся традиционный, уже двадцать первый по счету, Всероссийский фестиваль фольклорных коллективов "Кубанский казачок", являющийся настоящей школой приобщения талантливой молодежи к истокам народной культуры. В числе его участников – более десятка самобытных творческих коллективов и исполнителей из самых разных регионов страны. – Меня радует главное: каждый очередной "Кубанский казачок" не похож на предыдущий, – признался в интервью корреспонденту "НС" основатель фестиваля, народный артист России, Украины, Республики Адыгея и Абхазии, профессор, композитор, руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко. – Растут его статус – из краевого он стал всероссийским, число и география участников. Мы всякий раз открываем все новые и новые таланты в самых разных направлениях искусства. Важно и другое: все коллективы – по-своему уникальные, самобытные и неповторимые, а потому – интересные.

Во многом благодаря именно Виктору Захарченко "Кубанский казачок", в программе которого, помимо собственно конкурсного просмотра, проводятся разнообразные мастер-классы, творческие мастерские и круглые столы, стал массовым, популярным, по-настоящему демократичным. Дорога на фестиваль, организаторами которого являются министерство культуры Краснодарского края, администрация города Сочи и Кубанский казачий хор, открыта для всех без исключения. Здесь нет каких-либо ограничений по возрасту, этнической принадлежности, региону проживания или количеству участников, основной принцип – любить то, что ты делаешь. Это в полной мере подтвердил и нынешний фестиваль, по традиции прошедший в Центре национальных культур поселка Лазаревское. Двадцать первый по счету "Кубанский казачок" собрал более двухсот пятидесяти участников из разных регионов России. Среди них – немало "ветеранов" и новичков этого колоритного, многоголосого, веселого и задорного праздника народной культуры.

…В отличие от дебютанта и самого юного артиста фестиваля – 6-летнего Георгия Михайлова из села Александровское Ставропольского края, несмотря на юный возраст уже имеющего весьма богатую коллекцию наград, добытых на крупных международных фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Париже, детский фольклорный ансамбль "Кубаночка", представляющий соседнюю Адыгею, – приезжает в Сочи ежегодно.

– На "Кубанском казачке" выросло целое поколение нашего коллектива, – рассказала художественный руководитель Полина Мокрова. – Когда мы впервые тринадцать лет назад вышли на сцену фестиваля, этим мальчишкам и девчонкам только-только исполнилось по три-четыре года. Сейчас они уже заканчивают школу. В Сочи нам все нравится – радушный прием, организация и, конечно, дух дружбы и сотворчества, объединяющие самобытных артистов практически со всей страны. Уверена, много интересного ждет нас и на этот раз.

Богатый опыт участия в "Кубанском казачке" и у образцового народного ансамбля танца "Калейдоскоп" из города-героя Севастополь. Юные крымчане уже в третий раз получают личное приглашение от Виктора Захарченко. И это вполне заслуженно: в 2017-ом воспитанники Валерия Жегулина заняли здесь первое место, а в прошлом году стали обладателями главной награды – Гран-при фестиваля.

Большие планы и у артистов самодеятельного фольклорного ансамбля "Спорина". Представители Кемеровской области, успешно дебютировавшие на "Кубанском казачке", добирались до Сочи… больше суток. Было физически очень непросто, устали, но поездка на фестиваль, проходящий в главном курортном городе страны, того, безусловно, стоит, уверены они.

– Мы приехали на Черноморское побережье, естественно, не просто в море искупаться и на пляже позагорать, – отметила художественный руководитель коллектива, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Зорина. – Нацеленность на самый высокий результат заложена в названии нашего ансамбля: в переводе с древнеславянского языка "Спорина" означает успех, удача, прибыль.

Визитная карточка "Спорины" – не только песни, но и костюмы. В репертуаре ансамбля наряду с сугубо народными напевами и обрядами, которые десятилетиями собирались по всей Кемеровской области для сохранения их исконной души, глубинной философии и природной интонации, есть популярные песни, которые любимы в разных уголках России.

Весьма колоритно благодаря самобытным национальным костюмам выглядит на фестивале и народный самодеятельный фольклорный ансамбль "Беседушка" из города Валуйки Белгородской области. Хормейстер Ольга Шулико и ее единомышленники вышли на сцену "Кубанского казачка" уже во второй раз.

– Для нас фестиваль в Сочи – это, прежде всего, – живое общение, – подчеркивает она. – У нас здесь много друзей, а будет еще больше. Великолепная организация, радушный прием, интересная, обширная и разнообразная программа – впереди совершенно незабываемые пять дней, которые дадут огромный позитивный заряд для дальнейшего развития коллектива. С нетерпением ждем, конечно, творческой встречи с вдохновителем, основателем и президентом фестиваля, легендарным Виктором Гавриловичем Захарченко.

Нам близки его патриотические идеи, взгляды и жизненная философия, которые в полной мере воплощены в девизе "Кубанского казачка": "Живы традиции – жива душа народа".

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]