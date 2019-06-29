…И В ВОДЕ НЕ ТОНЕМ!

Сочи гордится своими легендарными пловцами: призеры Олимпийских игр Харис Юничев, Владимир Немшилов, чемпион Европы Виктор Алябьев… Сегодня в городе-курорте у них тысячи последователей. Не все они пока занимаются в спортивных школах, но каждый из них уже не представляет себя без моря, без состязаний на воде – без плавания. Вот почему одним из самых массовых и популярных физкультурных праздников в Сочи стал День пловца. Вчера на пляже "Ривьера" он состоялся в семнадцатый раз.

Свыше полутысячи его участников от мала до велика с раннего утра заполнили галечную полосу и, конечно, сразу приступили к разминке, а потом и к тренировочным заплывам. Среди поклонников здорового образа жизни можно было видеть и вчерашних выпускников детских садов, и седовласых, но на удивление стройных ветеранов.

Но вот – официальное открытие праздника. Все на несколько минут обратили внимательные взоры на директора департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Сергея Пилосяна и начальника отдела городского управления по образованию и науке Татьяну Андрееву, которые поздравили пловцов с праздником и пожелали им успешных финишей на дистанциях в самом синем в мире Черном море.

И началось захватывающее действо на воде, которая как по заказу была приветливо спокойной. Программу открыли воспитанники детско-юношеских спортивных школ, показательные выступления которых послужили наглядным примером для тех, кто только раздумывает о том, каким видом спорта заняться. Ученики ДЮСШ, многие из которых уже имеют спортивный разряд, эффектно и разными стилями рассекали лазурную гладь и, казалось, незаметно то и дело обгоняли друг друга. Победу, конечно, праздновала дружба.

А затем перед зрителями предстали самые юные участники, еще недавно просто барахтавшиеся среди скоплений медуз, а сегодня довольно-таки стремительно преодолевающие двадцатипятиметровую дистанцию эстафеты среди таких же жаждущих, возможно, первой в жизни победы. В числе отличившихся была большая группа ребят, участвующих в летней оздоровительной кампании "Площадка нашего двора".

Завершили водную феерию "академики" – любители плавания с полувековым стажем. Какими завороженными глазами смотрели на них мальчишки и девчонки! И ветераны в очередной раз продемонстрировали пример незаурядной выносливости и силы духа. А в заключение детвора с гордостью получала от них памятные значки с надписью – "День пловца".

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]