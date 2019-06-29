400 финалистов Всероссийского конкурса "Большие вызовы" приедут в "Сириус" для разработки научно-технологических проектов

1 июля в "Сириусе" стартует четвертая научно-технологическая образовательная программа "Большие вызовы-2019", на которую прошли финалисты одноименного конкурса. За три недели школьникам предстоит разработать свои решения актуальных научно-исследовательских и проектных задач по 12 направлениям – от больших данных, искусственного интеллекта, генетики, нано- и космических технологий до когнитивных исследований, биотехнологий, освоения Арктики и мирового океана.

Конкурс проектов и его финал – образовательная программа – готовят одаренных школьников 8-10 классов к тому, чтобы в условиях сжатого времени на исследования, производство и внедрение инноваций получить значимый научно-технологический результат. Под большими вызовами понимается комплекс проблем, перечисленных в Стратегии научно-технологического развития России, которые могут быть решены только с появлением новых подходов, знаний и методов. Партнеры фонда "Талант и успех", который выступает организатором конкурса и программы, ставят перед участниками реальные, а не учебные задачи. Школьники получают возможность не только найти свое место в научно-производственной цепочке, но и понять, как работает бизнес, как устроена наука.

В этом году из 22 тысяч претендентов со всей России на программу были отобраны 400 школьников. Конкурс проходил в 74 регионах дистанционно и очно. Лидерами по количеству заявок стали Москва, Калужская область, Хабаровский край, Тюменская и Липецкая области. Впервые конкурсные проекты оценивали эксперты из числа ученых и инженеров региональных исследовательских центров и предприятий.

В этом году задачи для школьников предоставила 61 организация. Среди них "Тинькофф", "Яндекс", "Росатом", СИБУР, "РусГидро", "Газпромнефть", ДИТ Москвы, "Сканэкс", "Маринет", "Роскосмос", "Российский квантовый центр", "Библио-Глобус", ОЦРВ (РЖД), Курчатовский институт, Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН, Институт общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН.

Завершатся "Большие вызовы-2019" 24 июля фестивалем проектов.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]