В ДОБРЫЙ ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ!

Время итоговых экзаменов в 11-х классах – это всегда испытание не только для выпускников, но и для педагогов, которые, безусловно, переживают за своих учеников, и для родителей, чьё волнение порой сильнее, чем у детей.

В интернете в эти дни бурно обсуждают новости о том, что среди выпускников страны есть ребята, которые смогли на Едином госэкзамене заработать по 400 баллов. Получить такой результат можно, сдав максимально отлично русский язык, профильную математику и два предмета по выбору.

Из рассказов этих в буквальном смысле "золотых" ребят следует, что подобные результаты – это планомерная, многолетняя работа, подготовка к олимпиадам разного уровня, участие в интеллектуальных конкурсах и, безусловно, нацеленность на результат.

Среди сочинских выпускников 2019 года тоже есть дети, продемонстрировавшие высокий результат, заработав по 100 баллов по основным предметам (русскому языку и профильной математике), и высокие баллы по предметам по выбору. В школе №10 в одном классе учились сразу двое двухсотбалльников – Анастасия Кузнецова и Михаил Скрыль.

С выпускниками 11 "А" 10-й школы Михаилом Скрылем и Анастасией Кузнецовой мы встретились утром 24 июня, за день до вручения аттестатов и общегородского выпускного бала. Настя была уже на чемоданах, так как после нашего интервью она получала аттестат, а в обед вылетала в Москву: впереди у девушки подготовка к вступительному экзамену по математике в МГУ. Ради этого пришлось пожертвовать выпускными торжествами.

Помимо того, что ребята получили по 100 баллов по основным предметам, у них высокие результаты и по предметам по выбору. У Насти 90 баллов по физике и 91 – по информатике, у Миши – 92 по физике.

Сами выпускники не считают такие оценки удивительными, ведь позади серьезная подготовка, которая и дала уверенность в своих силах:

– Главное понять, что экзамены – это один из этапов в нашей жизни, – рассуждает Михаил Скрыль. – Да, он важный, но все-таки не определяющий. Нужно преодолеть этот этап, даже если что-то пройдет неудачно. А для получения высокого результата очень важно быть мотивированным. Сколько бы ни было у тебя репетиторов, дополнительных занятий, если нет желания учиться – ничего не получится.

По словам классного руководителя ребят Ларисы Кузнецовой, понимание, для чего необходимо получать знания, у детей появляется не сразу, примерно в 6 классе. В этом возрасте они делают много открытий, узнают много нового, пробуют и решают сложные задачи, у них начинают гореть глаза и появляется мотивация.

– У Насти и Миши изначально была нацеленность на математику, физику, информатику, – поясняет классный руководитель. – Очень помогли занятия в Центре творческого развития и гуманитарного образования. Ребята всегда старались, много занимались самостоятельно. Родители с первого класса вкладывали в этих детей всю душу, и это тоже очень важно, поскольку они ощущали поддержку. Все эти факторы вкупе дали детям большой багаж знаний и уверенность в своих силах, которые им помогли на ЕГЭ.

Вместе с тем и Миша, и Настя, чтобы не перегореть морально, выдержать психологически большую нагрузку, всегда находили время и для занятий спортом, и для своих увлечений, чтения книг, общения с друзьями.

– Наш 11 "А" очень дружный, – продолжает Лариса Павловна. – Это был очень сильный класс, и работать с детьми всегда было комфортно, поскольку они понимали, зачем ходят в школу. Такими сплоченными и мотивированными они пришли из младшей школы, и моя задача была сделать так, чтобы они не растеряли интерес к учебе.

В планах у Насти поступить на факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ и работать в космической сфере. Миша пока рассматривает инженерные специальности, склоняясь к факультету мехатроники и робототехники Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. В его мечтах заниматься автоматизацией процессов на производстве и разрабатывать роботизированные системы, которые бы позволили увеличить безопасность производства.

Рост популярности инженерных специальностей в последние годы очевиден. Школьники, увлеченные точными науками, теперь отдают предпочтение профессиям, которые еще 20-30 лет назад было сложно представить. И то, что этот выбор делается на столь раннем этапе, говорит о его осознанности, а значит, и о том, что в профессию придут люди, которые привыкли ставить перед собой высокую планку. Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]