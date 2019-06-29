АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН

Очередное планерное совещание в мэрии курорта было посвящено проблеме использования водителями общественного транспорта гаджетов в рабочее время, а также санитарному состоянию улиц курорта На этой неделе в Адлерском районе рейсовый автобус въехал в бетонное ограждение. В дорожно-транспортном происшествии пострадали девять пассажиров автобуса, в том числе трое несовершеннолетних. Серьезных травм, а тем более смертей, не зафиксировано, но пассажиры злополучного рейса долгое время пребывали в шоковом состоянии. Очевидцы, находившиеся ближе всех к водителю, утверждают, что авария произошла из-за того, что он отвлекся на телефон. То ли читал, то ли писал кому-то сообщение.

Случаев, когда причиной дорожно-транспортных происшествий становились мобильные телефоны, в статистике службы ГИБДД предостаточно. Для кого-то ответ на звонок или пришедшее сообщение становилось последним в жизни. Известны и сюжеты, когда по вине отвлекшегося водителя гибли невинные люди. Современные гаджеты так сильно поглотили умы человечества, что некоторые сознательно подменяют реальную жизнь виртуальной.

Но сколько бы службы, отвечающие за безопасность дорожного движения, ни твердили, что дорога – зона повышенного риска, требующая внимания и соблюдения определенных правил, телефонов в руках водителей меньше не становится. Вдвойне опасно, когда беседы или переписку ведет человек, от которого зависят жизнь и здоровье других.

Многие не раз были свидетелями того, как водители общественного транспорта, напоминая многорукого Шиву, одновременно принимают оплату, говорят по телефону и пытаются при этом рулить. Чем, правда, – неизвестно. Ведь природа наделила человека только парой рук. Не говорю обо всех. Встречаются порядочные водители, которые позволяют себе общение по мобильному устройству исключительно на конечных остановках, во время перерыва. Но таких, увы, не много.

После инцидента в Адлере глава города пригласил на планерку высшее руководство компаний-перевозчиков, чтобы еще раз напомнить о том, что в принципе они должны выполнять без напоминаний.

– Недопустимо подвергать жизнь пассажиров опасности. Я был на месте ДТП с участием рейсового автобуса. Только Бог уберёг людей от страшных последствий. За такое надо строго наказывать. Выявлять случаи должны сотрудники полиции. Но и на вас лежит ответственность, – подчеркнул глава города, обращаясь к представителям транспортных компаний. – Каждое утро водитель проходит медицинский контроль, а механик проверяет исправность автобуса. Вместе с медиком и механиком должен находиться заместитель по безопасности, и каждый раз он должен говорить водителям о том, что они отвечают за жизнь и здоровье пассажиров.

Активными помощниками в деле борьбы с болтливыми водителями мэрия призывает стать самих пассажиров. Профильными управлениями открыта горячая линия, позвонив или написав на которую, сочинцы могут сообщить о нерадивом водителе. Если кто-то из пассажиров заметит подобное нарушение во время движения, он может обратиться в дежурную часть ГИБДД по номеру: 268-00-03 либо на горячую линию по транспорту администрации города: +7-918-665-2-665. В информации необходимо указать госномер автобуса, номер маршрута, дату совершения нарушения и время. Лучше, конечно, сфотографировать водителя с мобильным телефоном за рулём. После рассмотрения сообщения будут приняты дисциплинарные меры в отношении водителя транспортными компаниями и административные меры сотрудниками ГИБДД.

Впрочем, наказывать за разговоры по телефону за рулём могут и сами компании-перевозчики. Так, к примеру, за последний месяц в МУП "Сочиавтотранс" 15 водителей были привлечены к дисциплинарной ответственности за использование гаджетов на линии. И работа в этом направлении, как требует мэрия курорта, должна усилиться.

Обсудили на планерном совещании и вопрос санитарного состояния улиц курорта и гостевых зон. Так, Анатолий Пахомов высказал претензии подрядчикам, содержащим территории Имеретинской низменности. Главу города смутил неопрятный вид газонов и наличие "пласта" окурков на парковочных площадях. Не лучшая оценка была дана и центральным улицам Сочи.

– Мы заканчиваем ремонт дорожного покрытия по улицам Островского и Советской, однако объекты, которые на них размещаются, выглядят неподобающе, – отметил Анатолий Пахомов. – Есть претензии к улицам Воровского, Парковой, Роз, Московской. За каждой улицей закреплены подрядчики, отвечающие за уборку. Почему рабочий день дворников начинается не в 6 часов утра, как разрешает законодательство, а в 8 или 9? Почему в разгар курортного сезона некоторые коммерческие объекты находятся в стадии ремонта или реконструкции? Нельзя было отремонтировать заранее, чтобы туристы не дышали пылью? В последнее время у меня складывается впечатление, что прибирают и подметают только тогда, когда знают, что я пройду по этой улице. Зачем заниматься показухой? В Сочи должно быть чисто и комфортно всегда, а не эпизодически. Стало быть, лица, за это отвечающие, должны работать всегда.

Глава города поручил главам районных администраций усилить контроль за подрядными организациями, занимающимися уборкой муниципальных территорий, а также не спускать глаз с управляющих компаний, отвечающих за порядок во дворах. От слабых звеньев лучше избавляться, дабы они не портили своими действиями репутацию курорту. Елена ЕРМАКОВА,

Сергей ЛИСИЦЫН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]