Сфера бытовых услуг сопровождает человека от рождения до смерти, занимая важное место в системе платных сервисов, повышая уровень и качество его жизни. И даже если вы, подобно героям известной комедии Эльдара Рязанова, не ходите 31 декабря в баню, то точно обращались за помощью к сапожнику, швее, парикмахеру, механику на СТО. Современный ритм жизни заставляет мужчин и женщин экономить личное время, и если кто-то может быстрее и качественнее поменять молнию на куртке или колесо на машине – почему бы и нет?

Отдельная история – отрасль бытового обслуживания в курортном городе, ведь, находясь на отдыхе, человек начинает больше баловать себя, абстрагируясь от ежедневной суеты. К тому же, предприятия бытового обслуживания – своего рода визитные карточки, влияющие на рейтинг курорта. Какова специфика курортного быта Сочи ? Какие услуги популярны сегодня у туристов? И с какими сложностями сталкиваются предприниматели, решившиеся открыть бизнес в этой отрасли, читайте в материале нашего корреспондента. По словам экспертов, все виды бытовых услуг можно разделить на три группы: услуги, где наблюдается устойчивое развитие и существует высокий спрос населения (услуги по прокату, прачечные, фотоателье, изготовление и ремонт мебели, услуги химчисток, бань, парикмахерских), услуги, где существуют перспективы для экономического роста при создании благоприятных условий (косметические услуги, услуги клининга, ритуальные услуги) и услуги, темпы развития которых невысоки, несмотря на существующий спрос населения (ремонт часов, ремонт и изготовление ювелирных изделий, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов). НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

Потенциальными клиентами сочинской сферы бытовых услуг являются свыше полумиллиона жителей плюс гости курорта. По данным на 1 января 2019 года, на территории курорта дислоцируется свыше 1000 объектов сферы бытовых услуг, в которых трудится 2 571 человек. Лидирует по количеству предприятий Адлерский район, здесь зарегистрировано 558 объектов, второе место разделили между собой Центральный и Лазаревский районы – в каждом из них зарегистрировано по 131 предприятию, и на третьем месте Хостинский район – 109 предприятий.

Если составить рейтинг сочинской сферы бытовых услуг, то первое место в нем займут салоны красоты, парикмахерские, а также моностудии по дизайну и наращиванию ногтей, бровей, ресниц. По официальным данным, таких предприятий на курорте 420, на втором месте ателье по ремонту и пошиву одежды – 147 объектов, на третьем – мастерские по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры, их на курорте – 71 объект. Активное развитие в последние годы получили пункты проката. Причем взять в прокат можно абсолютно все – от детского стульчика для кормления и посуды до велосипедов, самокатов, скутеров, автомобилей и даже яхт. Лидером прокатного рынка, по оценкам специалистов, является горнолыжное снаряжение. Практически при каждом отеле Адлера и Красной Поляны работают пункты проката, обеспечивая в зимний период значительную часть дохода. С появлением на территории курорта велосипедных дорожек появился спрос и на прокат велосипедов, электрических самокатов, скутеров. МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ МАКРОЗНАЧЕНИЯ

Предприятия сферы бытовых услуг, как правило, относят к категории субъектов малого предпринимательства, то есть с численностью работников до ста человек. В Сочи это и вовсе микропредприятия со штатом до 15 человек.

– За последние 10 лет количество объектов сферы потребительских услуг увеличилось всего на 300 единиц, – рассказывает начальник отдела сферы услуг и экономического анализа управления потребительского рынка и услуг администрации города Сочи Наталья БОНДАРЬ. – Если брать салоны красоты, то по статистике половина из них закрывается в первый же год. Кто-то не выдерживает конкуренции, другие не могут найти подходящие кадры. Одна из бед, с которой мы столкнулись сегодня, – наплыв новых жителей, которые решили переехать в Сочи на постоянное место жительства и открыть бизнес. Как правило, они о своих планах органы власти не уведомляют. Соответственно контролировать работу таких предприятий сложно. Существуют единые для всей страны Правила бытового обслуживания населения, которые не могут отличаться в Сочи и, к примеру, в Екатеринбурге или Самаре. Поэтому, когда новоиспеченные предприниматели, говорят о том, что они не знали тех или иных нюансов, это больше похоже на лукавство.

В 2018 году сфера бытового обслуживания Сочи принесла в консолидированный бюджет Краснодарского края 216,1 миллиона рублей, с темпом роста к прошлому году в 120,7 %. Чем чаще по улице ступает нога туриста, тем с большей вероятностью можно встретить на ней объекты бытового обслуживания населения, причем чем ближе к центру улицы, тем пафоснее заведения, расположенные на них, и тем выше ценник. Спальные же микрорайоны, а тем более сельские зоны зачастую ощущают недостаток объектов бытового обслуживания. СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА

Сфера бытовых услуг является лидером в неофициальной занятости. И Сочи, к сожалению, не исключение. Если, к примеру, в парикмахерской работают пять мастеров, то, по словам чиновников, в лучшем случае оформлены будут двое и администратор. Владельцы предприятий объясняют сей факт текучестью кадров и высокой конкуренцией, которую составляют в основном лица, предлагающие услуги на дому. Достаточно открыть социальные сети, и в ленте появятся десятки объявлений о мастерах, работающих в домашних условиях или по вызову. Лидируют в теневом секторе предоставления бытовых услуг ремонтно-строительные работы, изготовление мебели, парикмахерские и косметические услуги, предоставление банно-оздоровительных процедур. Деятельность нелегалов, безусловно, сказывается на налоговых поступлениях, но обращение к доморощенным специалистам может навредить и самому клиенту. Зачастую услуги предоставляются на дому без соблюдения санитарных требований, с использованием расходных материалов сомнительного качества и, стало быть, создают непосредственную угрозу для здоровья и имущества граждан.

С неформальной занятостью в сфере потребительских услуг муниципалитет борется изо всех сил. Так, в 2018 году благодаря проведенной работе по легализации лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность по оказанию бытовых услуг, 17 хозяйствующих субъектов вышли из тени, заключив 25 дополнительных трудовых договоров с наемными работниками. НЮАНСЫ БИЗНЕСА

Парикмахер-универсал Ольга Полоусова в профессии с 2001 года, около года назад она решила открыть свою студию красоты, но не представляла, с какими трудностями столкнется.

– В какой-то период было удобно работать по найму, но когда в очередной раз я искала место работы, то поняла, что нет салона, который бы соответствовал моим потребностям, – рассказывает мастер. – Мы живем в век информации, когда легко учиться. Если специалист хочет развиваться, повышать уровень своего мастерства, то возможности для этого не ограничены – от онлайн курсов до специализированных школ, конкурсов профессионального мастерства. Когда у мастера появляются свои клиенты и он вырастает в профессиональном плане, приходит осознание, что необходимо работать на себя: обустроив рабочее пространство так, как удобно, работая на косметике, которая нравится. И тут начинается самое сложное… В сознании большинства обывателей хозяин бизнеса ничего не делает и только гребет деньги лопатой. На самом деле, если хочешь, чтобы предприятие развивалось, ты все свое время должен проводить на работе. Большая проблема – нехватка кадров. И это касается не только парикмахерских. Эти же проблемы есть в ателье по ремонту и пошиву одежды, мастерских по ремонту часов и техники. Время, когда к цирюльнику стояла очередь, прошло. Сейчас и салонов много, и народ избалованный. Если раньше лишь просили подстричь покороче, то сегодня приходят с картинкой из соцсетей и просят сделать так же. И если ты не сможешь – то к тебе не вернутся. Поэтому многие салоны берут сервисом, низкой ценой или регулярными акциями.

Душит начинающих предпринимателей, по словам Ольги, и аренда. Так, стоимость квадратного метра арендуемой площади в непроходном месте в среднем 1000 рублей, если объект расположен у дороги, то цена квадрата возрастает в три, а то и в четыре раза. Так что лучше иметь помещение в собственности, а для этого нужен стартовый капитал. Ольга приобретала уже готовый бизнес, если же открывать салон с нуля, то по самым скромным подсчетам понадобится не меньше полумиллиона рублей. И, конечно же, своя клиентская база и правильная ценовая политика.

– Я не хватаю звезд с неба, – продолжает девушка. – В среднем стрижка в нашей студии обходится в 500 рублей, прическа от двух тысяч. Я знаю в Сочи салоны, где берут намного больше, но они предлагают много дополнительных услуг, программу по уходу за волосами и кожей головы, сложные окрашивания. Все это могут делать и мои мастера, но, исходя из опыта, скажу – не все готовы тратить много денег на стрижки или прически. В крупных городах есть девушки, которые каждый день перед работой приходят к мастеру на укладку, среди моих клиенток таких нет. Исключения составляют разве что торжественные случаи – свадьбы, юбилеи, выпускные вечера. Тогда в парикмахерскую записываются семьями и не экономят. Так что нюансов в нашем бизнесе много и человеку со стороны понять его специфику крайне сложно. ГРАНИ КУРОРТНОГО БЫТА

Большой толчок к обновлению предприятий сферы бытовых услуг дала подготовка города к Олимпиаде. Согласно данным профильного управления, с 2011 по 2013 год 142 объекта были приведены к единому архитектурному облику, 44 предприятия, попадающие в зону международного гостеприимства, соответствовали требованиям безбарьерной среды, 816 сотрудников были обучены на основе профессиональных, олимпийских и языковых компетенций. Изменился и потребительский спрос на услуги: повысились требования к качеству и культуре обслуживания. Предприниматели, осуществляющие деятельность в собственных помещениях, стали больше внимания уделять внешнему облику зданий, интерьеру и современному оборудованию. Некоторые объекты открываются по франшизе. Например, в Сочи в последние годы появились барбершопы, где представителей сильного пола не только правильно побреют, но и предложат чашечку кофе или свежую прессу.

Впрочем, если свернуть с центральных улиц в сторону глубинки, а в Сочи она тоже есть, то ситуация будет не столь радужной. Так, например, в сельских округах сфера бытовых услуг слабо представлена, а если таковые и имеются, то качество оставляет желать лучшего. Кроме того, на курорте практически не развита выездная форма обслуживания населения. Порой, для того чтобы подстричься, сельские жители вынуждены ехать в районный центр, обращаться к знакомым или выполнять работу самостоятельно. Именно эту форму работы с предпринимателями оценит население и непременно поставит в зачет сельской администрации жирный плюс. Здесь есть простор деятельности для глав сельских округов.

– С января по февраль этого года силами нашего управления было проведено анкетирование по вопросам текущей потребности в бытовом обслуживании жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов города-курорта Сочи, – рассказывает Наталья Бондарь. – У нас таких семь в Хостинском районе и одиннадцать – в Лазаревском. Были опрошены 225 человек в возрасте от 18 до 63 лет и старше, больше половины респондентов – женщины. Наибольшую потребность население испытывает в услугах по ремонту бытовых приборов, ремонту обуви и парикмахерских. В качестве улучшения ситуации респонденты высказались за организацию выездного обслуживания или открытие кабинетов по месту нахождения исполнителей. Все анкеты были нами тщательно проанализированы, сводная информация направлена главам сельских округов, а также в краевой департамент потребительского рынка и услуг. Думаю, в ближайшее время вопрос сдвинется с мертвой точки и оптимальное для всех решение будет найдено.

Бытовое обслуживание населения является важным фактором для обеспечения экономической стабильности. Оно несет на себе большую социальную нагрузку, в том числе по предоставлению рабочих мест. Теоретически предприятия службы быта должны удовлетворять потребности населения, проживающего на определенной территории, при этом численность, плотность населения, покупательская способность и транспортная доступность являются основополагающими для развития данного сегмента экономики. На практике не всегда при проектировании новых жилых массивов, туристических баз или гостиничных комплексов вспоминают об этом. В итоге возникает неорганизованный рынок бытовых услуг, который может навредить имиджу курорта. Не зря ведь говорят, что быт может погубить самые прекрасные чувства.

Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]