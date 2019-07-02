Они навсегда в нашей памяти

Декабрь 2016 года внезапно оказался трагичным для Сочи. Сразу после взлета в море упал борт ТУ-154 Министерства обороны РФ, направлявшийся с мирной миссией в Сирию. В одно мгновение страна потеряла 92 человека: почти полный состав Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с художественным руководителем и главным дирижёром, заслуженным артистом России Валерием Халиловым, съемочные группы трех федеральных телеканалов. Не стало и исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинка, которую знала вся страна как доктора Лизу.

В минувшую субботу на набережной Мзымты рядом с памятниками солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС появился еще один трагический монумент – раскрытая книга с именами жертв той декабрьской авиакатастрофы.

– 25 декабря 2016 года навсегда войдёт в историю Сочи как чёрный день. Тысячи сочинцев шли на набережную с цветами. Люди искренне соболезновали огромному горю. Мы очень ответственно подошли к выбору места для стелы памяти тем, кто погиб в этой авиакатастрофе, – подчеркнул мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Чтобы почтить память, со всех уголков страны в Сочи приехали родные и близкие погибших. Официальные представители Вооружённых сил России поблагодарили главу города Анатолия Пахомова и горожан за неравнодушие.

– Только время сможет смягчить боль незаживающей раны. Пройдут годы, может быть, десятилетия, а памятная стела, которую мы открываем, будет напоминать об этих людях, об их нереализованных планах, несбывшихся мечтах, о том, что они могли бы ещё сделать, – сказал на траурном митинге командующий войсками Южного военного округа по военно-политической работе, генерал-майор Владимир Жаров.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]