Сочи: новый взгляд на город

На очередном заседании Экологического совета при главе города Анатолии Пахомове представили принципиально новую концепцию развития курорта Экологический совет при главе города включает активистов, лидеров городских общественных организаций и специалистов самых разных отраслей. Темой недавнего заседания совета стала концепция развития каждого уголка Сочи в ракурсе потенциальной туристической привлекательности

– В Сочи около 70-ти посёлков, каждый должен стать центром притяжения для гостей нашего города. Ведь в каждом из них есть что-то особенное. Нужно разработать некие бренды, чтобы турист понимал, чем отличается аул Тхагапш, например, от Ореховки, – заявил на заседании совета мэр Сочи Анатолий Пахомов.

За последние годы, характеризующиеся активным строительством, рабочие обнаружили множество исторических и культурных артефактов. Например, в 2010 году в Имеретинской низменности был обнаружен уникальный объект культурного наследия – византийский храм. Эксперты считают, что он принадлежит к редчайшим памятникам византийской архитектуры на территории России.

Это довольно крупный памятник, построенный из местного камня в IX–X веках. Он относится к распространённому в то время типу храмовой архитектуры, известному как "вписанный крест". Этот объект уже включен в проект "Золотое кольцо Боспорского царства", объединяющий четыре южных региона страны – Краснодарский край, Крым, Ростовскую область и Севастополь.

Ещё одним важным вопросом для экологов стало развитие сада-музея "Дерево дружбы". В этом году уникальному дереву дикого лимона, в кроне которого цветут и плодоносят 45 видов цитрусовых, исполняется 85 лет.

Сейчас сад-музей "Дерево дружбы" – это большой комплекс с парком, выставкой, ботаническим садом. В планах – создание центра межконфессиональных коммуникаций, здесь планируется высадить дерево-клон библейской смоковницы.

Обсудили на заседании и повышение экологической грамотности горожан. Для юных сочинцев в городе проводятся тематические уроки, выставки, конкурсы. За последние полгода в городе состоялось 8,5 тысячи таких занятий, посетили которые около четырнадцати тысяч школьников и дошколят. Благодаря просветительской работе экологов, в этом году впервые в Сочи во время выпускных вечеров прошла акция "Не отпуская меня", призванная прекратить традицию запускать воздушные шары в небо.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]