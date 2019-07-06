КОГДА ДУША ПОЕТ

Большим гала-концертом и церемонией награждения лучших фольклорных коллективов в поселке Лазаревское завершился XXI Всероссийский фестиваль "Кубанский казачок" Официальную церемонию чествования лучших из лучших участников престижного фестиваля, проделавшего путь от регионального до всероссийского уровня, предваряла творческая встреча со знаменитым композитором, знатоком и исследователем традиционной народной культуры, в свое время ставшим идейным вдохновителем этого престижного смотра талантливой молодежи Виктором Захарченко. На встречу с народным артистом России, Украины и Адыгеи, художественным руководителем знаменитого Кубанского казачьего хора, основателем и вдохновителем "Кубанского казачка", невзирая на большую занятость всегда охотно общающегося с журналистами и коллегами по творческому цеху, пришли руководители многих коллективов-участников. Появление мэтра было встречено дружными аплодисментами.

– Проведение подобного рода фестивалей – богоугодное дело, – убежден Виктор Гаврилович. – Все очень просто: если у любого народа отнять родной язык, веру, культуру и историческую память, он неизбежно превращается в народонаселение без роду и племени. Бог сотворил людей по своему подобию, но сделал разными по культуре, мировоззрению, этнической принадлежности. Это нужно помнить, ценить, развивать. Традиционная культура должна стать настоящей национальной идеей, способной оградить народ не только от физического вымирания, но и спасти от вымирания духовного. "Кубанский казачок" как раз и дает нашим детям возможность познать фольклор своего народа, беречь и приумножать его, а это позволит им лучше узнать историко-культурное наследие других национальностей, что сегодня особенно актуально.

Год от года фестиваль заметно прогрессирует. Растет уровень его организации, число и мастерство участников, интерес зрителей. По мнению Захарченко, это внушает большой оптимизм и свидетельствует о том, что статус "Кубанского казачка", о котором теперь знают по всей России, давно необходимо повышать – в скором времени он обязательно станет международным. Планов много, задумок – еще больше, подчеркнул Виктор Гаврилович, неизменно только одно – место, где он будет проходить: обязательно в Сочи, и только в Лазаревском ЦНК, где его давно и радушно принимают.

Помимо планов и проектов говорили о многом – генетической памяти народа, уважительном отношении к родной истории, стремлении к взаимопониманию с людьми других национальностей, консолидирующей основе традиционной этнической культуры, фольклоре и классическом искусстве и, конечно, о детище Захарченко – Кубанском казачьем хоре.

– Наши предки создавали культуру народа не для банального развлечения, – подчеркнул Виктор Гаврилович. – Я вижу свою задачу и предназначение коллектива в том, чтобы каждое выступление хора воспринималось как незабываемое событие, вызывало духовное потрясение у зрителя, независимо от его национальной и религиозной принадлежности, пробуждало в нем любовь и уважение к своим корням и истокам. К этому нужно стремиться и нынешним юным артистам, иначе больших высот в творческой жизни им не добиться.

Программа пяти дней фестиваля, стартовавшего с яркого костюмированного шествия и торжественной церемонии открытия "Кубанского казачка", получилась разнообразной и богатой на события. Артисты успели отдохнуть, позагорать и искупаться в море, совершили несколько запоминающихся ознакомительных экскурсий по Лазаревскому району, стали участниками интересных встреч, концертов и творческих мастер-классов. Развлекательно-познавательная часть пребывания гостей сочеталась с очень ответственными выступлениями на фестивальной сцене, которые оценивало представительное жюри. Кстати, за всю историю "Казачка" члены жюри ни разу не позволили усомниться в своей профессиональной компетенции – коллективы, получавшие лучшие отзывы и признававшиеся его открытиями, действительно были того достойны. И на этот раз специалистам удалось выявить лучших из лучших. Большое обсуждение, как сообщили "НС" в оргкомитете фестиваля, вызвал вопрос присуждения главной награды – Гран-при "Кубанского казачка". В итоге было принято решение впервые за всю историю фестиваля определить победителей в каждой из трех номинаций.

Так, среди хореографических коллективов отличился образцовый ансамбль танца "Калейдоскоп" Дворца детского и юношеского творчества города-героя Севастополя. Второй Гран-при достался образцовому ансамблю народной песни "Кубаночка" сельского дома культуры п. Тимирязева Майкопского района Республики Адыгея. Дипломом "За большой вклад в развитие любительского народно-певческого искусства" были удостоены руководители коллектива – заслуженные работники культуры Адыгеи Любовь и Полина Мокровы. Настоящим открытием нынешнего фестиваля стала талантливая студентка музыкального колледжа из города Шахты Ростовской области Лада Гудева – ей вручен третий Гран-при и Диплом оргкомитета "За высокое исполнительское мастерство". За оригинальность авторской постановки, вызвавшей большой интерес у специалистов и зрителей, дипломом "Кубанского казачка" отмечена руководитель фольклорного ансамбля "Рушничок" Лазаревского центра национальных культур Ольга Подосинникова. Специальный диплом жюри "За педагогическое мастерство" получил также ее сын Илья Подосинников, воспитавший в фольклорном ансамбле саратовских гармоник "Озорные переборы" немало юных самобытных музыкантов. Памятный диплом "За преданность фестивалю" вручен режиссеру Лазаревского центра национальных культур Ивану Желнакову – автору красочных шоу открытия и закрытия "Кубанского казачка".

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]