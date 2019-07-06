В СОЧИ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Празднование начнется 7 июля на площади Городского Собрания Сочи, где с 9 до 14 часов пройдет большой семейный фестиваль "Моя семья". Организаторы ставят своей целью напомнить детям и родителям, как важно проводить время вместе: вместе отдыхать и учиться, фотографироваться, играть, развиваться и узнавать новое.

Фестиваль представит семь основных интерактивных площадок, на которых пройдут викторины, конкурсно-игровые программы, спортивные эстафеты, соревнования по дартсу, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, по мейкапу, дефиле, консультации различных специалистов и многое другое. Также состоится беседа с Иереем Сергием Кузнецовым по вопросам семейных ценностей.

В этот же день состоится забег в ползунках Baby Run-2019. Малышам в возрасте от 7 до 11 месяцев предстоит принять участие в соревнованиях по скоростному ползанию. Родители будут помогать "спортсменам" дойти до финиша, заманивая их различными способами: игрушками, играми, при этом не дотрагиваясь до ребенка.

Жителей и гостей Сочи в этот день ждет концертная программа с участием творческих коллективов города, а в 11 часов состоится конкурс на лучшее оформление колясок.

8 июля в соборе Михаила Архангела состоится праздничная литургия, по окончании которой пройдет крестный ход к памятнику благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских.

Там же состоится чествование семей, которые отмечают юбилейные даты совместной жизни. В завершение всех участников угостят пряниками в форме ромашки, которая является символом праздника.

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Тематический парк аттракционов "Сочи Парк" обещает отметить День семьи, любви и верности необычно и романтично.

Запечатлеть особенное настроение можно будет в фотозоне на фоне огромного сердца, декорированного сотнями цветов. На аллее Огней установят еще одну яркую объемную фотозону в виде замка. Здесь каждая гостья может почувствовать себя принцессой, примерив роскошное платье и корону, а ее спутник – рыцарем со щитом и мечом. Каждая пара получит из рук короля специальный документ – именную клятву в любви и верности.

Также в праздничный день пройдут анимационные, иллюзионные и магические шоу, представления в дельфинарии и совариуме, бум-парад и мастер-классы. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]