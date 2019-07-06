ТЕПЛО ЗАБОТЛИВЫХ РУК

Современный ритм жизни поменял почти каждого из нас. Мы торопимся жить, постоянно куда-то спешим и во всей этой суете часто забываем о своих близких и родных. Мы не общаемся вживую, а пишем SMS и голосовые сообщения в мессенджерах. Вся наша жизнь проходит в смартфонах. Ими оплачиваем услуги, смотрим кино и слушаем музыку, читаем новости, любим и разочаровываемся тоже зачастую через экран.

Когда нет времени на родных и друзей, то об остальных людях, окружающих нас, даже думать не хочется. Мы погружены в процесс зарабатывания денег и создания будущего для себя и своих детей. Бывает, что по телевизору или в соцсетях мелькнёт информация о больном ребёнке, о миллионном сборе на лечение. И только немногие из нас досмотрят сюжет или прочтут пост до конца. Ещё меньшее количество людей поможет.

В Сочи есть сообщество волонтеров "Тепло рук", которые объединились, чтобы помогать нуждающимся. Команда существует с февраля 2018 года. За это время волонтёры осуществили несколько крупных сборов средств на лечение больных детей, проводили различные благотворительные акции, сдавали кровь на типирование и распространяли информацию о донорстве костного мозга, адресно помогали многодетным и малоимущим семьям, посещали хосписы и устраивали праздники для детей-сирот, развозили продукты питания старикам и инвалидам.

Волонтеров "Тепло рук" приглашали рассказать о своей деятельности на радио "Макс-FM", в качестве спикеров на встречи женских клубов города, на различные городские благотворительные мероприятия.

Участники сообщества состоят в попечительском совете реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Виктория".

Все активисты волонтерского движения – представители разных профессий: воспитатели детских садов, государственные служащие, предприниматели, домохозяйки, парикмахеры, продавцы, водители и так далее. Характеры и взгляды на вещи тоже разные, но всех объединяет одно – желание творить добро.

Что же такое "помощь нуждающимся"? Конечно же, зачастую это финансовая поддержка. Покупка лекарств и расходных материалов, оплата обследования, проездных билетов... Ещё можно помочь профессиональной консультацией в узких вопросах, распространением информации, словами поддержки. Физическая помощь иногда нужна тем женщинам, которые остались без мужа бороться за счастливое будущее своего ребёнка. Некоторым семьям волонтеры дарили билеты на концерты. В новогодние праздники Дед Мороз и Снегурочка поздравляли всех-всех подопечных детей и дарили им подарки.

Добрых дел, которые бескорыстно и от всей души делают участники сообщества, очень много. Помогают волонтерам отовсюду. Депутаты помогают финансово, владельцы магазинов передают сладости для детей, многие собирают одежду и обувь, кто-то закупает канцелярию и самостоятельно отвозит семьям.

Административная группа сообщества, взаимодействуя с органами опеки и социальной защиты, руководителями реабилитационных центров и различных медицинских учреждений, узнает о тех, кто нуждается в поддержке. В обязательном порядке с каждой семьей проводится личная встреча, чтобы убедиться в правдивости полученной информации.

Активисты движения "Тепло рук" отдают все своё свободное время волонтерству! Да, иногда в ущерб себе, иногда жертвуя общением с друзьями и близкими, но они верны своему призванию и действуют по велению сердца!

Любой человек может творить чудеса, делиться теплом своих рук. А волонтеры точно знают, кому это тепло нужнее всего!

У ребят есть страница в инстаграме @teplo_ruk_, где они выкладывают посты и материалы о своей деятельности и призывают всех желающих присоединиться к волонтерскому сообществу и творить добрые дела вместе.

Диана АЛИШАНОВА,

активист волонтерского движения "Тепло рук". Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]