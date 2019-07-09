В Сочи отметили День семьи, любви и верности Праздничные мероприятия начались на курорте в минувшее воскресенье с семейного фестиваля на площади перед Городским Собранием Сочи. Детям и родителям показали, как важно проводить время вместе, независимо от того, трудитесь вы или отдыхаете.

Официальные торжества прошли 8 июля и стартовали они с праздничной литургии в соборе Михаила Архангела, по окончании которой верующие совершили Крестный ход к памятнику благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. В этом святом для супругов и только готовящихся вступить в брак месте ко всем присутствующим обратился секретарь Сочинской епархии отец Андрей, который призвал быть верным традициям и помнить о миссии Петра и Февронии.

Продолжая светскую часть праздника, мэр города Анатолий Пахомов отметил, что именно в семье формируется характер человека, его моральные и нравственные ценности. С 1 января 2019 года в Сочи свои отношения узаконили 2290 пар, кроме того, за полгода в сочинском перинатальном центре появились на свет 3439 малышей.

– Особой благодарности и почета достойны семьи, где отношения родителей являются для детей примером. Что для нас счастье? Это продолжение жизни, а продолжение жизни – это наши дети, – подчеркнул Анатолий Пахомов. – В этот день благодарность хочется выразить тем сочинцам, которые превыше всего ценят родительское чувство. Это многодетные семьи, семьи, воспитывающие приемных детей. Спасибо вам за щедрость души, за терпение, за труд во имя продолжения жизни на земле.

Наградили в этот день и лучшие семьи города. Так, общественную награду "За любовь и верность" из рук Анатолия и Елены Пахомовых получила семья Якова Владимировича и Марины Георгиевны Вакуленко, отметивших 31 годовщину супружеской жизни. Супруги Вакуленко воспитали двоих сыновей, младший из которых является приемным. Символично, что дата их бракосочетания – 8 июля – День семьи любви и верности. Супруги ведут активную общественную жизнь, являясь волонтерами многих социальных проектов. Заслуженные награды получили и "золотые пары" Сочи, отметившие 50 и более лет супружеской жизни.

Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]