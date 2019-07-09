РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Все – по плану: даже в период курортного сезона процесс благоустройства населенных пунктов Лазаревского района идет активными темпами. Наряду с пляжными территориями меняется внешний облик объектов торговли и общепита, приводятся в порядок места массового отдыха, рекреационные зоны, парки и скверы, ремонтируются улицы.

Работы много. На сегодняшний день в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Сочи уже произведен ремонт пятнадцати объектов, в их числе несколько – на территории Лазаревского района. Буквально на минувшей неделе бригады Дагомысского ДРСУ завершили замену покрытия на одной из центральных улиц районного центра – Победы. Несмотря на весьма значительный объем, успели строго в обозначенный срок – к 1 июля.

– Позитивных перемен у нас несколько, – сообщил председатель совета ТОС поселка Аше Игорь Дубов. – В прошлом году удалось обновить дорогу на улице Репина, в нынешнем – помимо улицы Хризантем отремонтирована также улица Юности. Надеемся, что в план попадет и Туристская – одна из самых протяженных в поселке. Заявку подали, надеемся, что наша просьба будет поддержана. Разительно благодаря стараниям администрации района и арендаторов изменился наш пляж. В скором времени, уверен, он станет одним из лучших на Лазаревском взморье.

Как отмечает пресс-служба муниципалитета, всего в городе Сочи на 2019 год запланирован ремонт 63-х и капитальный ремонт одного объекта автомобильных дорог протяжённостью почти 85 км. На эти цели выделено 830 миллионов рублей. Такую сумму город будет получать ежегодно в течение шести лет. Ключевой задачей программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является сокращение аварийно-опасных участков на дорожной сети и доведение доли автомобильных дорог нормативным требованиям до 85 процентов.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]