ВЕТЕРАНЫ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ

В будущем году жители Большого Кичмая Касполет Рамазанович и Джансерий Мусовна Хушт отметят знаковый для любой семьи юбилей: стаж их супружеской жизни достигнет – в это трудно поверить – 65 лет!

Жители аула всегда с огромной признательностью и благодарностью говорят о простом человеческом подвиге "молодоженов", проживших честную и достойную жизнь. Семья Хушт пользуется заслуженным уважением в народе – это в горном ауле и его окрестностях подтвердит каждый. Касполет Рамазанович и Джансерий Мусовна, не одно десятилетие проработавшие в сельском хозяйстве, воспитали пятерых детей – Сафет, Марет, Фатиму, Светлану и Мадина, имеют одиннадцать внуков и восемь правнуков – крепкая, дружная, ценящая народные традиции и обычаи династия.

Глава большого фамильного рода – Касполет Рамазанович, в прошлом году перешагнувший 90-летний рубеж, – известен среди земляков как тонкий знаток адыгской истории, фольклора, местной топонимики, обладает удивительным чувством юмора, пользуется заслуженной славой интереснейшего рассказчика. Будучи очень трудолюбивым человеком, старейшина много делает для родного аула и охотно помогает односельчанам. Житейский совет или личное мнение Касполета Хушта, обладающего солидным опытом, весомы и для взрослых, и для детей. Его супруга Джансерий Мусовна, разменявшая девятый десяток, всегда жизнерадостная и гостеприимная хозяйка, является образцом настоящей горянки – многодетной матери, доброй, требовательной бабушки и верной хранительницы домашнего очага.

Несколько лет назад достопочтенную семью Хушт пригласили на праздничную встречу в отдел загса Лазаревского района. Событие крайне волнительное в жизни любого человека для Касполета Рамазановича и Джансерий Мусовны тоже стало по-настоящему незабываемым. В свое время, как и другие жители аула старшего поколения, они тихо расписались в Кичмайском сельском совете – тогда все свадебные церемонии проходили значительно быстрее и проще, чем сейчас, поэтому порог загса супруги переступили, пожалуй, впервые. И, естественно, оказались под большим впечатлением. Не привыкшие к повышенному вниманию к себе ветераны супружеской жизни испытывали в этот день некоторую неловкость – им многое хотелось сказать, по-особенному выразить свои чувства, накопившиеся в душе, – сколько было вместе пережито, какие жизненные испытания пришлось сообща преодолеть на своем пути.

– Для нас, как для любых родителей, важнее всего – здоровье и благополучие детей, внуков, правнуков, – призналась Джансерий Мусовна. – Сегодня мы получили огромный заряд бодрости и энергии, такое ощущение, что, казалось, прошедшая уже жизнь только-только начинается!

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]