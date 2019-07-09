ДОКТОР СЕМЫКИН: ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ТОЧНО ДО МИКРОН

Заведующий отделением офтальмологии городской больницы №4, кандидат медицинских наук Виктор Семыкин стал обладателем второго места на Всероссийском конкурсе врачей в номинации "Лучший офтальмолог России" Выполнение любой операции требует от хирурга, помимо огромного багажа знаний и опыта, умения концентрироваться, оценивать ситуацию, анализировать и быстро принимать решение, а еще самообладания (чтобы не запаниковать в экстренной ситуации), выдержки и твердой руки. Когда речь идет об офтальмохирургии – разделе медицины, где все измеряется в микронах – точность движений хирурга можно возвести в превосходную степень, – настолько она важна.

– При операциях на переднем отрезке глаза (хирургия катаракты) мы используем разрезы длиной 1,2 и 2,5 миллиметра, – рассказывает заведующий отделением офтальмологии городской больницы №4 Виктор Семыкин. – Разрезы такой длины обеспечивают доступ к хрусталику, и мы можем вводить инструментарий, выполнять необходимые манипуляции. Когда речь идет об операциях на заднем отрезке глаза, то используются инструменты чуть толще, чем инсулиновая игла – 27 и даже 29 гейдж (29 гейдж = 0,33 мм – прим. автора). Этими же инструментами мы работаем на сетчатке, толщина которой всего 250 микрон, то есть четверть миллиметра.

Виктор Дмитриевич Семыкин возглавляет отделение офтальмологии пять лет. За этот период в городской больнице стали выполнять операции, которые подчас могут предложить только крупные региональные клиники или профильные офтальмологические центры. Сейчас на базе отделения ежегодно проводится около 3,5 тысячи операций. За время работы в Сочи сам доктор Семыкин выполнил более пяти тысяч хирургических вмешательств. А ведь все могло быть иначе, не прислушайся он к совету отца.

– Моей мечтой было стать военным, – признается Виктор Дмитриевич. – И я тот самый редкий случай, когда, выбрав профессию по настоянию родителей, ни разу об этом не пожалел. Благодарен судьбе, что на определенном жизненном этапе мне посчастливилось познакомиться с людьми, которые стали моими учителями.

Первым рабочим местом будущего врача-офтальмолога стал травмпункт Краевой клинической больницы №1 в Краснодаре, где он с первого курса медицинского университета трудился санитаром, а затем медбратом. Естественно, подумывал о том, чтобы выбрать специализацию травматологии, но после знакомства с заведующим кафедрой глазных болезней профессором Александром Ивановичем Еременко, профессором, доктором медицинских наук, главным офтальмологом Краснодарского края Алексеем Владиславовичем Малышевым пришло понимание, насколько интересна и даже захватывающа офтальмология.

По окончании ординатуры доктор Семыкин некоторое время работал в Краснодаре, затем три года в Ставрополе в частной клинике офтальмологом-хирургом, откуда и был приглашен в сочинскую больницу возглавить отделение.

– Начиная с 2014 года в нашем отделении вводятся новые виды хирургии, – поясняет заведующий. – При подготовке к Олимпиаде больница в целом и наше отделение в частности были оснащены современной медицинской техникой, появилась хорошая база, которая позволила внедрять новые для Сочи методики лечения.

Оборудование, специалисты, которые постоянно повышают квалификацию и проходят дополнительное обучение, а также многочисленные отзывы тех пациентов, кто доверился офтальмологам 4-й горбольницы, сделали свое дело. Удалось переломить ситуацию, когда большинство сочинцев при выборе клиники отдавали предпочтение частным медцентрам или отправлялись на операции в другие города. Сегодня поток пациентов к сочинским хирургам-офтальмологам значительно увеличился, а благодаря современным возможностям медицины при определенных заболеваниях не требуется даже госпитализация и можно отправиться домой буквально через полчаса после операции. Речь о так называемой амбулаторной хирургии – направлении, которое развивается вместе с медицинскими технологиями. Такие операции выполняются на безе дневного стационара и длятся 10–15 минут на оба глаза. Ровно столько же времени уходит на оформление необходимых документов и выписку пациента.

– В нашем арсенале прекрасный операционный микроскоп с 40-кратным увеличением, – перечисляет заведующий отделением, – лазерное оборудование, благодаря которому мы ежегодно выполняем около 1200 лазерных операций, диагностическое оборудование. Например, имеющийся у нас компьютерный периметр (анализатор полей зрения), на сегодняшний день это самая интеллектуальная машина в диагностике глаукомы. Аппарат имеет искусственный интеллект, и обмануть его в ходе диагностики невозможно. Мы получаем достоверную информацию по зрительным функциям пациента. Машина запоминает каждого пациента, и при последующих обращениях мы можем отследить весь динамический процесс, оценить эффективность лечения, внести коррективы.

Сегодня офтальмологи больницы могут предложить пациентам практически полный спектр хирургической помощи при диагнозе "катаракта". Это касается и тяжелых осложненных случаев, когда есть подвывихи хрусталика, случаи сочетанных заболеваний (миопия высокой степени, глаукома, тяжелые дистрофические изменения роговицы, радужной оболочки, зрачка). И объем помощи при катаракте составляет практически половину от общего количества операций.

Успешно оперируются пациенты с глаукомой – наиболее тяжелым заболеванием, которое ведет к необратимой слепоте. Хирургические вмешательства выполняются по программе ВМП (оказание бесплатной высокотехнологической медицинской помощи). Ранее подобные дорогостоящие операции выполнялись только в Краснодаре или других крупных региональных и федеральных медицинских центрах. Кроме того, пациентам с диагнозом "глаукома" предлагается динамическое наблюдение в глаукомном диспансере, организованном на базе отделения.

А в прошлом году в парке оборудования офтальмологического отделения появился офтальмологический витреоретинальный комбайн, который позволяет проводить операции на заднем отрезке глаза. Запускал оборудование главный офтальмолог Краснодарского края профессор Малышев. Пройдя обучение, специалисты сочинской больницы выполняют хирургические вмешательства либо под кураторством краевого витреоретинального хирурга Гарри Карапетова, либо самостоятельно.

То, что подобные операции теперь проводятся и в Сочи, – большая удача для жителей курорта. И этому есть объяснение. Витреоретинальная хирургия, считающаяся высшим пилотажем в офтальмологии, доступна пациентам только в крупных региональных клиниках или федеральных центрах. Сочи является единственным городом в стране, где выполнение данного вида хирургии возможно не в краевой или областной, а в городской больнице. И постепенно спектр оперативных вмешательств, которые сочинские офтальмологи могут выполнять на витреоретинальном офтальмологическом комбайне, расширяется.

Рассказывая о призовом месте во Всероссийском конкурсе врачей, Виктор Семыкин подчеркивает, что это победа не одного доктора, а офтальмологической службы в целом. Напомним, что в конкурсе, организованном Министерством здравоохранения России, в 29 номинациях приняли участие 596 врачей из 60 субъектов РФ. Конкурсанты представляли описание сложных клинических случаев, а также анализ работы за последние три года.

– Безусловно, учитывались численность и качество хирургии, – поясняет Виктор Дмитриевич, – как мы взаимодействуем с амбулаторным звеном поликлиник города, развиваем взрослое и детское направление. И это награда нашей больницы в целом.

Помимо активной хирургической деятельности, офтальмологи отделения ведут широкую просветительскую работу. Два раза в год проводятся Школы катаракты и глаукомы для пациентов, которые с каждым разом собирают все больше слушателей. Во время последней Школы лекцию посетили 170 человек.

– Глаукома в своем финальном развитии, к сожалению, ведет к необратимой слепоте, – поясняет заведующий отделением. – Мы наблюдаем огромное количество пациентов с поздним обращением. И наши школы – это стремление заполнить информационный вакуум. Доступно на простом языке рассказать сочинцам об особенностях заболеваний, о том, когда обязательно нужно обращаться к доктору, какие капли и как использовать, какие виды операций выполняются. Наша задача – дать максимально объективную информацию, в отличие от той, что предоставлена в интернете. Кроме того, в наших планах расширить парк оборудования и приобрести технику для диагностики глаукомы, которая позволит диспансерное направление вывести на уровень федеральных и европейских клиник.

Ежедневно хирург Семыкин проводит в операционной по нескольку часов. Помимо этого никто не отменял прием пациентов, осмотр прооперированных больных в отделении, оформление медицинской документации, консультации и многое другое. Когда работа отнимает столько времени и сил, естественно, необходимо увлечение, которое бы помогало переключить внимание. Для Виктора Дмитриевича (впрочем, как и для еще 15 докторов) это – хоккей. В команде он – вратарь.

Хоккейной команде "МедБат", в которую входят хирурги, неврологи, рентгенологи, травматологи, нейрохирурги и другие специалисты городской больницы №4, в ноябре исполнится три года.

– Почему именно хоккей? – удивляется доктор Семыкин. – Понимаете, когда в операционной в статичном положении над операционным столом проводишь по 2–4, а то и больше часов ежедневно, накапливается огромное напряжение и адреналин, который ни в коем случае нельзя выплескивать, поскольку наши движения исчисляются микронами. Никакого выброса адреналина не должно быть, особенно если это хирургия сетчатки, ведь один эмоциональный всплеск может стоить пациенту зрения. Все должно быть на изолинии – ровно и четко: дыхание, руки, зрение.

Конечно, можно было бы отдохнуть дома за просмотром матча любимой команды или чтением интересной книги, но, к сожалению, это помогает не всем. И врачи 4-й городской выбрали более активное увлечение.

– Весь адреналин должен куда-то уходить, – продолжает Виктор Дмитриевич. – В моем случае – это лед, который как магнит впитывает всю эту энергию. У нас в команде немало хирургов, и для нас игра в хоккей – это не только поддержка здорового образа жизни, но и необходимость.

Сейчас тренировки "МедБата" проходят на льду арены "Шайба". Три раза в неделю врачи, невзирая на усталость после дежурств, сложный и напряженный рабочий график, едут в Олимпийский парк. Режут лед, забивают шайбы и… готовятся к III кубку "Гиппократа", на который в Сочи съедутся команды, как и "МедБат", состоящие из медицинских работников. Игроки уверены: три года – хороший срок для того, чтобы команда успела сыграться. Пришло время побеждать.

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]