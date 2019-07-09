"ЛЕОПАРДЫ" РАСТЯТ ЧЕМПИОНОВ

Хоккейный клуб "Сочи" объявил первый набор в детско-юношескую спортивную школу ПЯть лет исполнилось хоккейному клубу "Сочи". На свой первый юбилей "леопарды", представляющие курорт в Континентальной хоккейной лиге, приготовили долгожданный подарок всем юным сочинцам. При клубе открывается детская хоккейная школа, в которую объявлен набор мальчиков 2012-2013 годов рождения. Директором ДЮСШ ХК "Сочи" назначен заслуженный тренер РФ Вячеслав Угрюмов, семь лет возглавлявший школу легендарного челябинского "Трактора". Под его руководством многие челябинские мальчишки выросли в профессиональных хоккеистов и сейчас выступают на самом высоком уровне.

В штат школы ХК "Сочи" уже приглашен первый тренер: им стал Евгений Иконников, который играл в различных российских клубах, а после завершения карьеры хоккеиста начал тренерскую деятельность, работал с молодежной командой "Белые Медведи" (Челябинск) и командами различных возрастов СДЮСШОР "Трактор" (Челябинск). На должность методиста назначен Александр Валицкий.

Создание профессиональной хоккейной команды пять лет назад вызвало небывалый всплеск интереса у горожан к этому виду спорта. Многие сочинцы не только с интересом следят за играми любимого клуба, но и активно занимаются хоккеем, играя на любительском уровне и даже в Ночной хоккейной лиге. С открытием школы хоккейный клуб "Сочи" начинает формировать собственную вертикаль в воспитании и подготовке юных хоккеистов, которые в дальнейшем продолжат карьеру в команде мастеров и войдут в кадровый резерв для основной команды.

– В Сочи действуют несколько коммерческих хоккейных школ, но этого было недостаточно. Теперь на курорте появилась наша муниципальная детско-юношеская школа по хоккею. У ребят появляется дополнительная мотивация, рассчитываем что в будущем в ХК "Сочи" появятся и сочинские хоккеисты, – рассказал начальник департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян.

Подать заявки на прием в муниципальную хоккейную детско-юношескую школу могут все желающие мальчики 2012-2013 годов рождения независимо от веса, роста и умения стоять на коньках. Для приема необходимо заполнить электронную форму в разделе "Школа" на официальном сайте ХК "Сочи". До осени ребята будут заниматься общефизической подготовкой и лишь потом встанут на лед.

– Тренировочный процесс выстроен по Национальной программе подготовки хоккеистов "Красная машина", которая была разработана Федерацией хоккея России. Занятия юных хоккеистов будут проходить во дворце спорта "Большой" – на домашней арене ХК "Сочи", где есть необходимая инфраструктура как для тренировок по общефизической подготовке, так и для работы на льду, – рассказал директор ДЮСШ Вячеслав Угрюмов.

Все зачисленные в школу мальчики будут заниматься на бесплатной основе. Расходы по организации работы школы и тренировочного процесса берет на себя хоккейный клуб "Сочи". После зачисления в школу игроки будут застрахованы за счет ДЮСШ ХК "Сочи". На плечи родителей ляжет только обеспечение ребенка хоккейной экипировкой. Через несколько лет в планах клуба объявить набор девочек.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]