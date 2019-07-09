"ЧАЙКИ" РВУТСЯ ВВЫСЬ

"Черноморская чайка" вновь, в 24-й раз, расправила свои обворожительно белоснежные крылья над Сочи. Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике традиционно прошли в детско-юношеской спортивной школе №1, где этот грациозный вид спорта доминирует. Две с половиной сотни участниц из двадцати пяти городов – Москвы, Петербурга, Электростали, Евпатории, Краснодара, Армавира, Новороссийска, Сочи и других – боролись за кубки, медали, грамоты, ценные призы.

Заметим, что "Черноморская чайка" – соревнования не только с давней, но и с богатой историей. С них начинали путь в большой спорт олимпийские чемпионки Светлана Хоркина, Елена Замолодчикова, победительница первенства Европы в командном зачете и в упражнении на брусьях Дарья Скрыпник из Краснодара…

Их преемницы, собравшиеся теперь на олимпийском курорте, горели желанием подтвердить, что в ближайшем будущем намерены продолжить славные спортивные традиции отечественных граций.

И борьба кипела нешуточная. Едва ли не самой острой оказалась она среди тех, кто соперничал по программе третьего спортивного разряда. Именно здесь зрители стали свидетелями выступления перспективной сочинской гимнастки, воспитанницы ДЮСШ №1 Вероники Воронковой, которую тренирует опытнейший наставник Валерий Линьков. Вероника держалась ровно и уверенно, справившись с волнением и безукоризненно выполнив рекомендации тренера. Абсолютное большинство соперниц так и не смогло настичь сочинку, и только одна из представительниц Краснодара всего на пять сотых балла опередила ее в сумме многоборья. Что ж, второе место – вполне достойный результат.

Вскоре все с интересом наблюдали, как технически красиво, артистично выполняют довольно сложные упражнения гимнастки, выступающие по программе кандидатов в мастера спорта. Почти безошибочно удалось справиться с тем, что было задумано, Анастасии Савельевой из села Малаховка Московской области, Татьяне Минченко из Петербурга и Анастасии Чубырь из Краснодара, что единодушно признали в своих оценках судьи. В результате у этих спортсменок соответственно первое, второе и третье места.

А одной из главных героинь состязаний стала краснодарка Анастасия Глущенко, выступающая по программе мастеров спорта. Безупречно, в стиле легендарной Людмилы Турищевой, выступила она на всех снарядах, показав универсальную подготовку и, несомненно, далеко идущие перспективы. В итоге Анастасия взошла на верхнюю ступень пьедестала почета, опередив ближайших преследовательниц – Ксению Назарову и Екатерину Митрофанову из Петербурга.

Главный арбитр соревнований, судья всероссийской категории Владислав Силуянов из Сочи, вручив особо отличившимся награды, пожелал гимнасткам успехов в большом спорте.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]