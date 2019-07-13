"ЗАПОВЕДНИК – ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ"

Так говорит о себе директор Кавказского государственного природного биосферного заповедника Сергей Шевелев. И в этом нет преувеличения. Пожалуй, он первый без малого за столетие существования заповедника директор, который прошел путь от лесника до руководителя и знает эти горы и леса лучше, чем иная хозяйка свою квартиру. Завтра Сергею Георгиевичу исполняется 60 лет. Для мальчишки, выросшего в Красной Поляне, где горные тропы были продолжением поселковых улиц, сбегать на озеро Кардывач, чтобы полюбоваться на горы, было проще простого. В четырнадцать лет Сергей Шевелев помогал инструкторам турбазы, сопровождая туристические группы. В шестнадцать после окончания Курганинского профтехучилища работал трактористом в Адлерском пчелохозяйстве. Отслужив в армии, устроился инструктором по туризму на турбазу Министерства обороны СССР и за два года стал одним из лучших, с гордостью носил звание бронзового призера соревнований среди инструкторов по туризму.

– Мое рабочее место – это лес. Так было всегда, какую бы должность в заповеднике я ни занимал, – подчеркивает Сергей Георгиевич.

В 1983 году энергичного и влюбленного в горы парня директор Кавказского заповедника Н.Т.Тимухин позвал на работу в оперативную группу Южного отдела. Согласился сразу – это было как раз то дело, которого требовала душа: жить в лесу, охранять его, любить его. В первый же день на новом рабочем месте пришлось участвовать в задержании группы вооруженных браконьеров в районе озера Инпси. Это было первое из испытаний, которых потом было не счесть.

Уходили инспекторы в горы на охрану дней на десять, а то и больше. Не прячась от непогоды и угроз незваных гостей, работали в труднейших ситуациях. Был случай, когда Сергей Шевелев вместе с лесником Валентином Дубровским добирались на кордон с лошадьми, изъятыми у браконьеров, прокладывая себе путь в глубоком снегу прикладами ружей. Таких историй у нынешнего директора заповедника немало. Одна из самых тяжелых для него – это убийство браконьерами девятерых зубров на мясо. Такое ни забыть, ни простить нельзя.

Лес и горы многому учили. Эти живые знания пригодились в годы учебы в Апшеронском лесном техникуме, который еще называют "кузницей заповедных кадров". Его Сергей Георгиевич закончил с отличием и в 1999 году был назначен заместителем директора по охране. Однако рабочее место и круглосуточный график остались прежними.

– У меня было правило: проходить территорию каждого отдела заповедника вместе с его начальником и лесниками. Встречаемся на границе отдела, пока идем, отмечаем места, где есть проблемы. И так до территории следующего отдела, – рассказывает Сергей Шевелев.

Укреплять охрану заповедника было делом непростым, а иногда и опасным. Заканчивались безбашенные 90-е. Желающих поохотиться да порыбачить в заповедных местах, без оглядки на хозяев, было предостаточно. Браконьерство стало массовым явлением.

Однажды ему пришлось одному идти против шестерых вооруженных охотников. Шел, как всегда, не задумываясь о собственной безопасности, – такой характер. Охрану пришлось восстанавливать, вооружать и требовать четкого исполнения инструкций. Новый зам по охране запретил спиртное на кордонах, организованность и порядок были в списке его основных требований к подчиненным.

Всего через год Сергея Шевелева назначили директором заповедника. Забот стало еще больше. Одна из важнейших задач – обустройство кордонов, ремонт мостов, приведение в порядок троп и дорог. В первые годы директорства на Гузерипле Шевелев увидел лесника, который спал у костра, прикрывшись рюкзаком, отдал ему свой спальник и еще активнее развернул работу по строительству домиков.

Но защиту своего заповедного леса от посягательств он всегда считал первостепенным делом. За первые семь лет его руководства заповедником у браконьеров было изъято 187 стволов!

– В те годы я не знал, что значит дом и размеренная жизнь, – вспоминает Сергей Георгиевич.

Тогда, как он сам говорит, Шевелев зарабатывал авторитет, чтоб требования не были пустым звуком, а заповедник – все 300 тысяч гектаров – стал действительно особо охраняемой территорией. Ее он прошел, проехал на лошади, пролетел на вертолете, а иногда и прополз, выбиваясь из последних сил.

– Я всегда все сложное и опасное вначале делаю сам, потом от других требую. Так было и будет всегда, – говорит директор Кавказского заповедника.

С каждым местом что-то связано. Где-то рюкзак упал в расщелину скалы, где-то ночевал на леднике в палатке. На кордоне Киша как-то девять дней в непогоду ждал с лесниками вертолета. В последний день оголодавшие мужики нашли два килограмма картошки, обрадовавшись, стали жарить, а тут и "Ка-32" прилетел. Пару минут царила растерянность: то ли картошку дожарить, то ли быстрее в вертолет прыгать.

Когда приходят в коллектив новые сотрудники, директор не спрашивает, от чего уходит в лес человек: если надо – сам скажет. Для него главное, как относится работник к заповедному хозяйству, не боится ли трудностей, владеет ли бензопилой, косой, управляется ли с лошадью. Сможет ли не только жить в лесу, но и добросовестно заботиться о нем. А еще ценит ли честность и надежность, чтобы не сомневаясь в одной связке идти по самой трудной тропе. В горах, которые надо любить, без этого нельзя.

– Есть у меня заветное место, куда всегда хочется вернуться. Не стану называть его. Очень люблю осень. Идешь по ковру из ярких листьев, дышишь этим воздухом, видишь темно-синее небо – это счастье, – улыбается Сергей Георгиевич.

Нынешний год юбилейный: Кавказскому заповеднику в мае исполнилось 95 лет, а его директору 14 июля исполняется 60 лет. И если подводить промежуточные итоги, главное, что удалось, – сохранить эту землю с ее уникальной флорой и фауной. Удалось восстановить и сохранять самую крупную популяцию зубра (за время работы Шевелева директором поголовье зубров увеличилось почти в 10 раз, со 140 в 2000 году до 1150 в 2018), начать программу по возвращению на Кавказ леопарда, создать уникальный вольерный комплекс на Лауре (недавно такой же открыт и в Гузерипле). В этом году хозяйство заповедника пополнилось новыми крупными объектами, в управление заповедника передали Приазовский заказник.

А Сергей Георгиевич Шевелев полон планов и задумок. Мечтает о создании на Джуге научного стационарного центра, о развитии материальной базы кордонов и приютов. Планирует новые направления экологического туризма, семейного отдыха на границах заповедника. Но главной по-прежнему остается задача сохранить все, что сберегли предыдущие поколения защитников природы.

– Я видел много разных заповедников, заказников и национальных парков. Но самый лучший – это наш Кавказский заповедник, – говорит он.

Татьяна СТЕПИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]