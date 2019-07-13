Стань сердцем чуток...

Федеральное бюджетное лечебное профилактическое учреждение "Санаторий "Радуга" ФНС России". Здравница утопает в зелени. Гортензии, цинии, тагетис, жимолость как зеленое ожерелье… Гости санатория с благодарностью отмечают: "Спасибо за эстетотерапию". Например, Александра Григорьева делится:

– Гуляем по санаторному парку с шестилетней дочуркой, и вдруг она: "Мама, мама, смотри, Жар-птица из сказки прилетела и села отдохнуть на травке". Радует то, что у вас все время появляется что-то новое в озеленении.

Под руководством начальника зеленого хозяйства Елены Ганюковой двадцать сотрудников добросовестно трудятся над зеленым нарядом здравницы. Среди всех хотелось бы выделить Ирину Школьникову. Проработав тридцать пять лет в проектном институте Южгипрокоммунстрой, пришла в санаторий "Радуга". И вот почти восемь лет она – рабочая зеленого хозяйства. Приятно наблюдать, с какой любовью Ирина Петровна относится к земле, к природе. Розы, гортензии, петунии в зеленых кармашках… Ухоженные ею красавицы-клумбы радуют глаз. Но просто работать на отлично ей недостаточно. Как инженера-строителя по профессии ее переполняют задумки о том, что сделать, чтобы санаторий стал еще краше. Процесс вынашивания новых идей, мыслей – не быстрый. Он, пожалуй, сродни вынашиванию ребенка. К слову, у Школьниковой три сына и столько же внуков – многодетная мама и бабушка.

Любо-дорого посмотреть на ее творческие находки. Первой появилась удобная галечная дорожка возле третьего корпуса, затем – панно с морскими обитателями у входа на пляж, жемчужина в раковине, а недавно – лесная нимфа. Все это собиралось по крупицам из бросового материала: пенопласта, морских камешков, фрагментов пальмы… Так рождались маленькие шедевры.

Неиссякаемый творческий потенциал Ирины Петровны восхищает. Отдыхающие не перестают любоваться зеленым убранством здравницы и высказывают свои впечатления. Семья Васильевых из Якутии: "Мы постоянно фотографируемся в уютных зеленых уголках. Увезем домой вашу красоту и будем о ней рассказывать". Семья Осиповых из Сыктывкара: "Видно, работают здесь неравнодушные, харизматичные люди с душой, с любовью к природе". Семья Русских из Ростова-на-Дону: "Молодцы! Благоустройство, зеленый наряд у вас просто на загляденье. Сразу чувствуется, что вы гордитесь своим санаторием, своим курортом".

Наблюдая за тем, как бережно относится Школьникова ко всему живому, как поддерживает и приумножает красоту, невольно вспоминаются замечательные строчки: "Есть просто храм, есть храм науки, а есть еще природный храм – с лесами, тянущими руки навстречу солнцу и ветрам. Он свят в любое время суток, открыт для нас в жару и стынь. Входи сюда. Стань сердцем чуток. Не оскверняй его святынь".

Марина ВЕРЕЮТИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]