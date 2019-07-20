ПРО КАДРЫ, ШКОЛУ И АНШЛАГИ

На очередном планерном совещании в мэрии курорта представили нового директора городского департамента по взаимодействию с правоохранительными органами, а также обсудили вопросы подготовки образовательных учреждений к предстоящему учебному году.

С 16 июля на должность директора департамента по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города назначен Сергей Кармазиненко. Сергей Владимирович в 2000 году закончил Институт экономики и права и естественных специальностей Кубанского государственного университета по специальности "Юриспруденция". С 2000 по 2017 год работал в органах прокураторы Краснодарского края, на территории города Сочи в должностях – помощника прокурора города, старшего прокурора города, заместителя прокурора Центрального района Сочи. В период с 2017 по 2018 год замещал должность заместителя руководителя Маловишерского межрайонного следственного отдела следственного комитета по Новгородской области.

Представляя коллегу, выбранного, кстати, из списка резерва управленческих кадров, мэр Сочи Анатолий Пахомов отметил, что задачи перед новым руководителем стоят масштабные.

– Сочи стал местом проведения федеральных, краевых общественно значимых мероприятий. Задачи, которые сегодня стоят перед нами в рамках обеспечения безопасности, можно выполнить только во взаимодействии с правоохранительными органами. Нам многое удалось сделать, но есть и недостатки. Например, на 20 процентов по сравнению с прошлым годом выросло число дорожно-транспортных происшествий. И это вызывает опасения. Причем есть участки федеральных дорог, на которых постоянно происходят ДТП, в том числе и резонансные: совмещенная дорога Адлер – Красная Поляна, трассы в Имеретинской низменности, участок дороги Лоо – Нижняя Хобза. Волнует нас и проблема с распространением наркотиков. На мой взгляд, принимаемые меры недостаточны. Нам удалось победить воровство в отелях и на пляжах, однако отмечается рост преступлений среди несовершеннолетних. И, конечно, я хочу, чтобы на особый контроль вы взяли ситуацию с лицами без постоянного места жительства. Вы хорошо знаете город, и я надеюсь, что работа будет плодотворной. Желаю вам удачи.

О готовности образовательных учреждений города к новому учебному году доложила начальник управления по образованию и науке администрации курорта Ольга Медведева. В этом году на ремонт и организацию дополнительных классов в 80 школах и детских садах из бюджета города выделено 38 миллионов рублей. Средства пошли на ремонт кровли и внутренних помещений, лестничных маршей, входных групп, прогулочных веранд, благоустройство территории. Ещё в 11-ти образовательных учреждениях ремонт проводится за счёт краевого бюджета – обновляются пищеблоки, фасады, актовые залы, системы отопления. Продолжается и практика шефских ремонтов, когда обновление финансируют предприниматели. Так, в 2019 году на средства бизнесменов ремонтируется кровля в детском саду №117, в школе № 18 меняют электрику, в 75-й – обновляют фасады, а ещё в четырёх школах города ремонтируются коридоры. Анатолий Пахомов отметил социальную ответственность бизнеса и подчеркнул, что подготовку зданий и помещений к учебному году будет контролировать лично. Первые выезды начнутся уже в середине августа.

Не забывают в Сочи и о новом строительстве. 1 сентября откроют двери два корпуса начальной школы по 400 мест: в гимназии №15 и школе №82. Кроме того, до конца года должно быть отремонтировано дополнительное здание гимназии №6 на улице Макаренко. Здесь смогут сесть за парты ещё 1100 мальчишек и девчонок.

Обсудили на совещании и прошедший в Сочи залповый дождь, который не причинил городу серьезного вреда. В отдельных местах были подтопления, но в дома сочинцев вода не зашла. Из крупных инцидентов разве что случай в Лазаревском районе, когда сорванная ветром крыша с прибрежного кафе повредила линию электропередачи РЖД, что привело к затруднениям в движении поездов. Анатолий Пахомов напомнил о необходимости заблаговременного оповещения населения о надвигающейся непогоде.

– Особенно это касается отдыхающих, которые не знают, какой опасной может быть сочинская природа. Находясь на отдыхе, туристы могут не смотреть телевизор, не слушать радио, не читать новости. Наша задача – оповестить любым возможным способом. Вплоть до того, что специалисты районных администраций, если потребуется, должны с полицией проехать по улицам и предупредить людей, – подчеркнул Анатолий Пахомов.

Примечательно, что подтопленными оказались в основном участки федеральных дорог. Мэр Сочи выразил претензии к работе дорожных служб, отметив, что забитую камнями и илом ливневку желательно чаще и качественнее расчищать в ручном режиме.

Обсудили на планерке и аншлаги в частном секторе сельских округов. На последнем сходе граждан в Барановском сельском округе Анатолий Пахомов возмутился отсутствием на большей части подворий табличек с названием улицы и номером дома. Местные жители объяснили сей факт опасением, что преступные элементы сделают в аншлагах закладки запрещенных препаратов. Анатолий Пахомов рекомендовал специалистам разобраться в ситуации, чтобы уже через месяц все "безликие" дворы обзавелись новыми аншлагами согласно архитектурному дресс-коду города. А то получается, как в песне "Где эта улица, где этот дом?". Елена ЕРМАКОВА, Сергей ЛИСИЦЫН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]