Любите и цените счастье

В Лазаревском реабилитационном центре дети любят семейные праздники, проводимые здесь, особенно когда приходят родные и близкие. История любви Петра и Февронии, поведанная ведущей, тронула до глубины души не только детей, но и взрослых. Жизнь святых стала символом и ориентиром духовной веры и чистоты.

Воспитанники читали стихи о счастливой семье. Песня "Моя семья" полюбилась всем. Даже дети, которые еще не умеют говорить, воодушевленно пританцовывали в ритм.

Непосредственное живое исполнение Леночкой Плехановой песни "Папа и дочка" очаровало публику. Задорный эмоциональный танец "Мы ваши детки" поднял настроение зрителям. Девочки выступали в ярких костюмах, как маленькие лучики солнышка. Совместные игры и веселые конкурсы с родителями продолжили праздник. Чувствуя рядом родное плечо, дети были необычайно счастливы.

Символом праздника является ромашка. Ребята написали на каждом лепестке, какими качествами должен обладать человек, чтобы суметь создать крепкую дружную семью, и вместе сложили огромную ромашку.

Пусть в каждом доме расцветает этот чистый, солнечный цветок. А когда подрастут наши воспитанники, надеемся, что у каждого будет своя дружная, крепкая, любящая и любимая семья. Ведь такая семья – главное богатство в жизни каждого человека.

Любовь ПТАШНИК,

социальный педагог. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]