ЗАДЕРЖАН ПЕРЕГРУЖЕННЫЙ ПРОГУЛОЧНЫЙ КАТЕР

Количество находившихся на борту пассажиров превышено в два раза: вместо положенных по бортовому билету 12 человек катер "Марлин" перевозил 23 человека. Данное нарушение было выявлено в ходе проверки, организованной сотрудниками инспекции по маломерным судам и полицейскими в поселке Лазаревское.

По словам начальника линейного пункта полиции на станции Лазаревская, Руслана Молочкина, в настоящий момент ведется опрос граждан, находившихся в момент проверочных действий на выявленном судне. Инспекторами был составлен административный протокол, произведена проверка на предмет оснащённости судна аптечкой, спасательными жилетами и средствами пожаротушения. Помимо этого, специалисты проводят тщательную проверку документации, предоставленной водителем катамарана. С ее помощью необходимо установить, откуда судно выходило, куда направлялось, являются ли подобные водные прогулки разрешенными и лицензированными для данного судна, а также имеется ли договор водопользования. Как только весь необходимый материал будет собран, его направят в следственный комитет для дальнейших действий.

Подобные проверки катамаранов, катеров и водных аттракционов на побережье проводятся регулярно, однако после трагедии в Джубге рейды стали проводиться значительно чаще. Напомним, в результате перегруза катера погибли два пассажира. Подобные нарушения также были выявлены в Лазаревском в рамках операции "Курорт-2019".

Кирилл ПОЛОВНОЙ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]