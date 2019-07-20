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ЗАДЕРЖАН ПЕРЕГРУЖЕННЫЙ ПРОГУЛОЧНЫЙ КАТЕР

ЗАДЕРЖАН ПЕРЕГРУЖЕННЫЙ ПРОГУЛОЧНЫЙ КАТЕР
Суббота, Июль 20, 2019 - 16:10

Количество находившихся на борту пассажиров превышено в два раза: вместо положенных по бортовому билету 12 человек катер "Марлин" перевозил 23 человека. Данное нарушение было выявлено в ходе проверки, организованной сотрудниками инспекции по маломерным судам и полицейскими в поселке Лазаревское.
По словам начальника линейного пункта полиции на станции Лазаревская, Руслана Молочкина, в настоящий момент ведется опрос граждан, находившихся в момент проверочных действий на выявленном судне. Инспекторами был составлен административный протокол, произведена проверка на предмет оснащённости судна аптечкой, спасательными жилетами и средствами пожаротушения. Помимо этого, специалисты проводят тщательную проверку документации, предоставленной водителем катамарана. С ее помощью необходимо установить, откуда судно выходило, куда направлялось, являются ли подобные водные прогулки разрешенными и лицензированными для данного судна, а также имеется ли договор водопользования. Как только весь необходимый материал будет собран, его направят в следственный комитет для дальнейших действий.
Подобные проверки катамаранов, катеров и водных аттракционов на побережье проводятся регулярно, однако после трагедии в Джубге рейды стали проводиться значительно чаще. Напомним, в результате перегруза катера погибли два пассажира. Подобные нарушения также были выявлены в Лазаревском в рамках операции "Курорт-2019".
Кирилл ПОЛОВНОЙ.

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