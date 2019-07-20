ПОЛНОЦЕННАЯ ЖИЗНЬ С ДИАБЕТОМ ВОЗМОЖНА

В Сочи проходит юбилейная X Всероссийская диаспартакиада для детей с сахарным диабетом

В этом году участниками соревнований стали 36 ребят из шести регионов: Брянской и Ленинградской областей, Забайкальского края, Карачаево-Черкесской, Чувашской Республик, а также Республики Коми.

Диаспартакиада – это спортивно-образовательное мероприятие, направленное на комплексную поддержку детей с сахарным диабетом. С 2010 года оно проводится по инициативе Российской диабетической ассоциации в рамках Всероссийской образовательной программы для людей с сахарным диабетом "PROдиабет".

Тема юбилейной диаспартакиады – виртуальная реальность. Участников ждет семидневное погружение в процесс, стилизованный под компьютерную игру: спортивные соревнования, командные игры и квесты. В процессе ребята приобретут навыки игрового мышления, а также знания о том, как управлять своим заболеванием, что может пригодиться им и в реальности.

Каждую команду сопровождает врач-эндокринолог, задача которого – ежедневно помогать ребятам следить за своим здоровьем, и закреплять те навыки контроля за заболеванием, которыми должен обладать каждый пациент с сахарным диабетом.

– Диабет – это не приговор для активной жизни и занятий спортом, – отметила на открытии диаспартакиады академик РАН, профессор, д.м.н., научный руководитель Института детской эндокринологии, главный детский эндокринолог Минздрава России Валентина Петеркова. – Нужны самодисциплина, постоянный контроль уровня глюкозы в крови и уверенность в собственных силах.

Поддержать участников диаспартакиады и провести традиционную зарядку чемпионов приехала мастер спорта, победительница чемпионата Европы по зимнему триатлону среди молодежи до 23 лет, серебряный призер чемпионата мира и участница первой диаспартакиады Юлия Байгузова:

– Для меня большая честь и большая радость снова быть здесь, – призналась спортсменка. – Самое главное на диаспартакиаде – стать командой. Мне очень приятно вспоминать диаспартакиаду 2010-го года, участницей которой я была. Здесь я нашла друзей, с которыми общаюсь уже около 10 лет. Проект уникален тем, что дает возможность узнать больше о заболевании и сразу же применить знания под контролем грамотных специалистов.

Сахарный диабет – хроническое заболевание, обусловленное снижением секреции инсулина или нарушением его действия. В настоящее время диабет и его осложнения называют неинфекционной эпидемией XXI века и считают одной из основных причин смертности в мире. По оценкам Международной диабетической федерации, в 2017 году около 425 миллионов человек в мире были больны сахарным диабетом. Если эти тенденции будут сохраняться, к 2045 году 629 миллионов человек в возрасте 20-79 лет будут жить с данным заболеванием. Во всем мире более 212 миллионов человек с сахарным диабетом не знают о своей болезни, что составляет половину всех лиц, подверженных этому недугу. В России по данным 2017 года зарегистрировано 4,58 миллиона человек с сахарным диабетом.

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]