Дизайн – не творчество, а наука

Дизайн-сообщество Сочи насчитывает 200 человек - и это только профессионалы, проживающие в городе. А если учесть дизайнеров, которые приезжают в Сочи на работу, то общее количество достигает 300 человек. Недавно это сообщество творческих людей объединилось в Ассоциацию дизайнеров Сочи – профессиональную общественную организацию, членами которой могут стать практикующие дизайнеры и архитекторы. Потребность в таком творческом союзе возникла уже давно, но официальная регистрация Ассоциации дизайнеров Сочи произошла буквально на днях. Это по-настоящему значимое событие для города, потому что дизайн-сообщество объединяет творческую молодежь, растет с каждым днем и на сегодняшний день наиболее прогрессивно среди всех городских сообществ.

О миссии ассоциации и профессиональных секретах мы поговорили с членом оргкомитета АДС Петром ПИВОВАРОВЫМ. Пётр сочинец, закончил факультет дизайна Сочинского госуниверситета. Профессионально занимается дизайном интерьеров, член правления сочинского отделения Союза дизайнеров России, член Союза "ТПП Сочи", руководит студией авторских интерьеров "Ижица-дизайн".

– Пётр, чем вам самому интереснее заниматься?

– В моем дипломе написано "Дизайнер среды". Но я в основном проектирую интерьеры, руковожу процессами строительства, комплектации.

– С чего начинался ваш профессиональный путь?

– Наверное, с сотрудничества с управлением образования и науки администрации города. Первый проект, над которым я работал, – лицей №23 на улице Виноградной. Затем были средняя школа №7, гимназия №1, лицей №49 в Адлере. Последняя моя школьная практика – дизайн интерьера школы №10. Кстати, ему присудили Гран-при на Российском фестивале дизайна.

– Один из ваших больших проектов – реконструкция библиотеки в санатории "Знание". Наверное, это один из ярких примеров того, как дизайнер может вдохнуть жизнь в, казалось бы, безнадежно устаревшее помещение.

– В Европе это широко развито, над такими проектами работают именитые дизайнеры и архитекторы, потому что библиотека – место, в котором сходится много интересов, это лицо города, показатель культуры общества в целом. В России даже можно получить господдержку, направленную на реконструкцию библиотек, существуют конкурсы проектов.

Это первая библиотека в Сочи, которая была реконструирована. В результате удалось превратить ее в многофункциональный мультимедийный центр. Сейчас общество "Знание" проводит там всевозможные конференции, презентации, чтения. Эту библиотеку сегодня знают по всей стране.

Спасибо директору санатория "Знание" Дмитрию Богданову за бесценный опыт и возможность поработать с таким крупным объектом. Наверное, если бы на его месте был кто-то другой, таких масштабных преобразований не произошло, ограничились бы простым косметическим ремонтом. Хотелось бы, чтобы в Сочи таких проектов было как можно больше.

– Может ли этот опыт транслироваться на другие пространства в городе, в том числе при помощи вновь созданной ассоциации?

– Нас не хватит на всех. Наша задача – это практическая помощь коллегам, которые не связаны с городом, улицами и ландшафтом. Менять лицо города должны союзы архитекторов и дизайнеров. Это крупные структуры в масштабах страны, которые могут и должны быть локомотивами таких изменений. Собственно, они и вырабатывали идеи и проектировали дизайн городской среды ранее, в 60–70-е годы прошлого века, когда работали "Южгипрокоммунстрой", "Крайжилкоммунпроект".

Мы никоим образом не хотим соперничать. У сочинского отделения Союза дизайнеров России глобальные задачи, мы же занимаемся локальными. Помогаем информационно, юридически, консультируем по вопросам, с которыми каждый день сталкивается любой дизайнер. Как наладить коммуникации с поставщиками, заказчиком и бизнес-средой? Как донести идею заказчику и воплотить ее в жизнь? Где черпать информацию и брать вдохновение для проектов? Обсуждаем тренды в дизайне и подсказываем, что с этим делать. Объясняем, почему необходимо профессионально расти и воспитывать вкус потребителя.

– На пресс-конференции, посвященной созданию Ассоциации дизайнеров Сочи, вы говорили в частности и о том, что дизайн – это не творчество, а в первую очередь наука. Развейте эту мысль, пожалуйста.

– Не только дизайн, искусство вообще, и даже живопись – это наука. Почему-то даже в процессе обучения студентам рассказывают, что это субъективизм, результат творчества. На самом же деле физические и химические процессы, происходящие в мире и внутри нас, – это законы. Законы физики, химии. Ими учат пользоваться дизайнеров и архитекторов. Есть, например, закон эргономики, цвета, звука – это же не субъективизм. Они реально работают. Пространство, созданное по этим законам, может вас рассмешить, заставить плакать, задуматься, проявить новые внутренние возможности, улучшить работоспособность.

То, как влияет на человека интерьер, важно. Многие заказчики этого не осознают, говоря: нарисуйте нам что-то, чтобы было красиво. Это говорит о том, что общество не понимает, зачем оно нанимает любого специалиста (того же дизайнера), не задумывается о функционале. У него есть свои стереотипы мышления, есть потребность сделать что-то.

Наша задача – буквально вытащить из клиента его потребности, обработать их и воспроизвести через профессиональные решения. В этом состоит профессионализм дизайнера.

– Для чего в первую очередь создается Ассоциация дизайнеров Сочи?

– Она призвана объединить дизайнеров, архитекторов, декораторов, специализирующихся на проектировании интерьеров, в городскую профессиональную ассоциацию, содействовать в развитии профессиональной творческой деятельности дизайнеров, способствовать популяризации и повысить авторитет профессии. Сейчас мы работаем над организацией самого масштабного события в жизни дизайнеров, направленного на обучение, обмен опытом и сотрудничество в области дизайна – осеннего арт-фестиваля ART Weekend в Сочи, который планируется проводить на Черноморском побережье ежегодно. Беседовала Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]