ОВОЩИ ИЗ ПОДЗЕМЕЛЬЯ

С начала 2019 года инспекторами городского управления административной инспекции в ходе рейдовых мероприятий по соблюдению Правил благоустройства и санитарного содержания территории города Сочи в Хостинском районе было составлено 179 протоколов о размещении товара и тары в местах, не предназначенных для этих целей.

В разгар курортного сезона на сочинских улицах разворачивается бойкая торговля овощами, фруктами и прочей летней продукцией. Предприимчивые продавцы не стесняясь раскладывают товар буквально на дороге, выбирая наиболее людные места: подходы к пляжам, гостевые зоны, подземные переходы. Отличительной чертой подобных точек является их мобильность: в роли витрин служат ящики, а поблизости обычно "припаркована" тележка.

О недопустимости таких фактов мэр города Анатолий Пахомов говорил неоднократно, равно как и о том, что меры к горе-продавцам будут применяться жесткие, тем более что в каждом районе для добросовестных дачников открыты социальные ряды, где садоводы и огородники могут на законных основаниях реализовывать излишки своей продукции. Однако именно летом торговля в подземных переходах и на тротуарах расцветает махровым цветом.

– В ходе последнего рейда было составлено 18 протоколов о нарушении Правил благоустройства, – рассказывает начальник отдела контроля по Хостинскому району управления административной инспекции администрации города Сочи Андрей Бершадский. – Мы обследовали улицы Дарвина, Искры, Платановую, Депутатскую, Черноморскую, Сухумское шоссе, а также Курортный проспект и проспект Пушкина. Большая часть торговцев была наказана повторно. При повторном привлечении, напомню, штраф для физических лиц составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 15 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей. Работа в данном направлении будет продолжена. У руководства города позиция однозначна. Так что пусть нарушители правил благоустройства не тешат себя надеждой, что к ним не дойдут или не заметят. Это просто вопрос времени. Елена СЕРГЕЕВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]