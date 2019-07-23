МОМЕНТЫ – МОМЕНТАМИ, А ГОЛОВ ПОКА НЕТ

"Сочи" – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1).

21 июля, Сочи. Стадион "Фишт". 35 102 зрителя (вмещает 44 287). Два десятилетия, как водится, промчались с курьерской скоростью, и сочинская команда вновь среди грандов отечественного футбола. А тут, что называется, – с места в карьер: в первых четырех матчах из пяти – встречи с фаворитами. Может, оно и к лучшему: предельная мобилизация, концентрация при отсутствии раскачки, думается, только приумножает силы, прежде всего, духовные. Что показал уже стартовый поединок сочинцев со спартаковцами.

На сей раз заставившего с собой считаться дебютанта экзаменовал действующий чемпион России. Дождь в этот день собирался с раннего утра, и за час до начала матча все-таки ливанул, но ненадолго. Состоялось естественное орошение футбольного поля, да духота плавно сменилась умеренным, более-менее комфортным для игроков теплом. А по-настоящему теплым получилось приветствие зрителей, как только соперники показались из тоннеля.

Их, болельщиков, могло быть еще больше, если бы не позднее начало матча – в 21-30. Поэтому его не смогли посмотреть воочию многие пожилые люди, в том числе ветераны футбола, те мальчишки из спортивных школ, которых, вполне понятно, не отпустили в дальнюю и позднюю дорогу родители. (Напомним, что протяженность Сочи 145 км, "Фишт" – на его южной окраине). Получается, игра-то не совсем для зрителей. Однако – к ней, к игре.

Хозяева с самого начала применили жесткий прессинг, так что гости даже были вынуждены несколько раз откатывать мяч голкиперу, будучи не в состоянии преодолеть середину поля. Вскоре питерцам все же удались многоходовые комбинации. Правда, следовали они на замедленной скорости с передачами мяча все больше поперек поля, а путь к воротам им вроде был заказан. Тогда они попробовали применить навесы с флангов, однако рослые защитники уверенно играли головой и нередко сразу начинали контратаки, которые в быстром темпе следовали преимущественно по правому флангу – через юрких и довольно техничных Бурмистрова и Обухова. На 10-й минуте – первый угловой у ворот чемпиона, и защитники лишь с трудом отбивают мяч подальше к центру поля. В это время сочинцы действуют острее, быстрее в атаке, соперники же нередко впереди ошибаются в передачах, в том числе в решающие моменты.

Постепенно игра накалялась, шли жесткие единоборства вперемежку с нечисто выполняемыми подкатами; тут сказывалось и то, что поле все-таки подмокло. Питерцы предпринимали усилия прочно завладеть инициативой, но чувствовалось, что они еще не разыгрались, хотя им все чаще удавалось запирать соперника на его половине поля и, более того, прижимать к воротам. Одно подводило: точных ударов по цели в первые 20 минут так и не было. Северянам по-прежнему приходилось подолгу передавать мяч поперек поля, резких проникающих передач почти не наблюдалось. Наконец, на 26-й минуте Оздоев мощно пробил с линии штрафной площади, но чуть выше перекладины. А через несколько минут упал как подкошенный Азмун, с минуту вокруг него колдовали врачи, и казалось, что получена тяжелая травма. Однако буквально через считанные секунды, вернувшись на поле, он получил пас и во всю прыть, как ни в чем не бывало помчался к чужим воротам. На перехват бросился Миладинович, однако немного не успевал и был вынужден нарушить правила. Пенальти реализовал сам Азмун, перехитрив голкипера. После этого пошел уже мелкий дождичек, больше похожий на водяную пыль. Мяч сильнее заскользил по полю, число неточных передач возросло, как и количество зацепов, неумышленных подножек. И, соответственно, штрафных ударов.

В целом в первом тайме игра шла практически на равных, однако опыт питерцев ощущался и в итоге сказался. Сочинцы же подчас увлекались, идя вперед под громовую поддержку болельщиков, и оголяли оборонительные рубежи весьма рискованно. Так, кстати, получилось, когда вперед вырвался Азмун, и был назначен пенальти. К тому же эта увлеченность эффективности не приносила: единственный до перерыва удар в створ ворот последовал на 45-й минуте в исполнении Бурмистрова.

Вторая половина встречи резко отличалась от первой. Игра стала более открытой, раскрепощенной, как говаривал Эдуард Малофеев – искренней. Атакующие волны накатывались то на одни, то на другие ворота. Однако выйти на ударную позицию чаще удавалось гостям, которых, безусловно, смущало минимальное преимущество в счете. На 50-й минуте после паса Дриусси коварно пробил по воротам Сутормин – выше всяких похвал сыграл Заболотный, в броске парировав мяч. Голкипер сочинцев и в дальнейшем не раз спасал свою команду. Особенно запомнился момент, когда один на один с ним выскочил все тот же Азмун. Вратарь бросился навстречу и ногой в падении успел отбить мяч уже за пределами штрафной площади. В других случаях были неточны атакующие, как, например, Дуглас Сантос, закрутивший мяч со штрафного чуть выше перекладины.

А что же дебютанты? И они несколько раз были близки к цели, с каждой минутой увеличивая темп и то и дело приближаясь к чужим воротам. Вот Маргасову после навеса с углового не удалось прижать мяч, и он взмыл ввысь. Вот у Карапетяна не получился удар с разворота метров с 10-ти. Вот Песегов выстрелил в "молоко", когда ему никто не мешал.

Максимальной остроты игра достигла в концовке матча, после выхода на поле Дзюбы. Он то и дело снабжал партнеров выверенными передачами, сам пытался завершить комбинацию. Сначала после паса Дзюбы был близок к успеху Сутормин, а на 88-й минуте его передачу замкнул Оздоев, находящийся в нескольких метрах от ворот, – 2:0.

Сочинцы снова, создав немало опасных и голевых моментов, покинули поле без забитого мяча. Главный тренер "Зенита" Сергей СЕМАК:

– Сложный матч. У сочинцев был хороший настрой, ребята стремились доказать свое умение, показать лучшую игру. Мы в первом тайме играли пассивно, медленно. После перерыва встреча шла и более интересно, и более нервозно. Шансы забить были и у соперника.

– Что скажете по поводу пенальти?

– По-моему, он назначен справедливо. Защитник не успевал к мячу и был вынужден зацепить ногу атакующего.

– Почему в первом тайме "Зенит" выглядел несколько робко?

– Мы играли с достойным соперником и не могли без оглядки бежать вперед. Приходилось отходить, прессинговать. Во втором тайме перестроились, начали больше действовать через центр. Оживили игру вышедшие на замену Жирков и Дзюба, у которого недавно повышалась температура. Но реализация выгодных моментов все-таки оставляет желать лучшего. Главный тренер "Сочи" Александр ТОЧИЛИН:

– "Зениту" надо отдать должное, он выглядел мощнее, наступательнее и закономерно добился победы. С другой стороны, мы совершили немало ошибок, как в защите, так и в нападении, тем самым облегчив сопернику выполнение задачи. Некоторые ошибки можно назвать просто глупыми. Что ж, будем набираться опыта и делать выводы.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]