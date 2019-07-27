Виноделие: традиции и современность

В структуре рынка вина в России в 2018 году внутреннее производство превышало объем импортных поставок в 1,5 раза. Лучших производственных показателей традиционно достиг Краснодарский край с объемом выпуска продукции 184,4 млн л. Лидером по импортным поставкам в 2018 году являлась Италия (более 20%). Большую часть продукции российских экспортеров, как это ни странно, покупает Украина (более 42%).

Мировым традициям виноделия не одна тысяча лет, а культура потребления вина в России еще очень молода: климатически и исторически в нашей стране были предпочтительны совсем другие напитки. Сегодня же нет курортного поселка на Черноморском побережье, где в пик пляжного сезона вам бы не предложили попробовать и купить домашнее вино. Сочи в этом плане – не исключение. Впрочем, что может быть лучше бокала охлажденного виноградного вина на закате у моря под шашлычок и приятную беседу?

К палаткам и ларькам с винами на розлив у местных жителей странное отношение. Редко кто из сочинцев туда заглядывал, но большинство уверено: хорошего вина там нет. Тем не менее это не так. На розлив можно по вполне доступной цене купить столовые виноградные вина крупных винодельческих компаний. Ассортимент состоит из классических сортов: "Каберне", "Мерло", "Изабелла", "Шардоне". Большего разнообразия клиентам таких торговых точек и не нужно.

– Что пью? Красное полусладкое. Душистое, вкусное и недорогое – 50 рублей за бокал всего, и голова наутро не болит, – улыбается Валерий из Новосибирска. – Надо перед отъездом домой такого взять. А то купил как-то в магазине у дома бутылку "Кагора" на семейный праздник, двое суток потом болели. Оказалось, в Челябинске сделано, из чего – до сих пор непонятно.

Если с ценой на заводские ординарные вина все понятно, то низкая цена на домашнее вино должна насторожить. Никак не может литр натурального виноградного вина стоить дешевле винограда, из которого оно произведено.

Это подтверждают и данные проверок. На днях в официальном аккаунте администрации Лазаревского района в инстаграме появились любопытные цифры. В результате оперативно-рейдовых мероприятий на территории района из незаконного оборота изъято 55 тысяч литров алкогольной продукции. Выявлено 88 нарушений правил розничной торговли алкоголем. Составлено 200 протоколов об административном правонарушении.

Виноградную косточку

в теплую землю зарою

И лозу поцелую,

и спелые гроздья сорву,

И друзей позову –

на любовь свое сердце настрою.

А иначе зачем

на земле этой вечной живу?

Булат Окуджава.

Подруга из Питера поступила в школу сомелье. После очередного занятия звонит в недоумении:

– Сегодня дегустировали вина Таманского полуострова. Представляешь, бутылка вина из винограда ручного сбора стоит около семисот рублей. Почему так дешево за качество мирового уровня? В чем подвох?

– А ты таманские виноградники видела? Кстати, и бюджетные столовые вина из нашего региона ничуть не хуже. Приезжай, сама все поймешь.

Ранее страны Черноморского региона не очень-то и котировались на рынке виноделия. Тем не менее год за годом вина, произведенные на Юге России и в других странах Черноморского бассейна, отвоевывают свою долю рынка. Количество местных винодельческих хозяйств продолжает расти, винные бутики с радостью подхватили патриотическую волну и пополняют свой ассортимент российским вином. Отечественные виноделы, в свою очередь, очень серьезно подходят к производимому продукту: переходят только на собственный виноград, делают авторские вина лимитированного тиража, консультируются с зарубежными энологами, экспериментируют с терруарами и сортами, изучают потенциал автохтонов.

В начале июля при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ прошел VI Черноморский форум виноделия. Второй год подряд местом работы этой специализированной отраслевой экспертной площадки стал Сочи. В работе VI ЧФВ приняли участие представители винодельческих предприятий и компаний смежных секторов, байеры, эксперты, руководители профильных ассоциаций и союзов, сомелье, рестораторы и другие профессионалы отрасли, представлявшие около 200 компаний и организаций из 15 стран мира.

В конгрессной части форума состоялись международные слушания по развитию правового регулирования виноделия в России, странах Южного Кавказа и Балкан. На закрытии были подведены итоги Международного дегустационного конкурса вин и крепких спиртных напитков "Вина Черного моря-2019". В нем участвовали 32 компании из шестнадцати регионов девяти черноморских стран. Присуждены 79 наград в 11 основных категориях (по стандартам OIV). 26 образцов вин отмечены в пяти специальных дополнительных номинациях.

В дни работы форума винодельческую продукцию на выставке-дегустации представляли как крупные заводы, так и производители малых форм виноделия. Например, Дагестан в нашей стране знаменит своими коньяками и прочим крепким алкоголем. Но мало кому из среды непрофессионалов известно, что культура виноделия в Дагестане имеет богатую историю. Будучи приостановленной в связи с определенными политическими событиями, сейчас она возрождается.

– Мы производим натуральные сухие вина, нацелены на классику – качественную органическую продукцию. Климатические условия в республике щадящие, комфортные для лозы. Поэтому в Дагестане приживаются многие сорта винограда. Мы завезли 24 сорта из Италии, выращиваем и аборигенные – "Норманн", "Агадай", "Мускат дербентский", – рассказывает генеральный директор ООО "Агролайн" Леон Давыдов. – Наше хозяйство производит лимитированную продукцию, максимально – до миллиона бутылок в год. Вина каждого сорта может быть от пяти до пятнадцати тысяч бутылок. Мы ориентируемся на частных клиентов, винотеки, специализированные магазины, нацеленные не на масс-маркет.

На Крымском полуострове много как крупных заводов с историей, так и частных винохозяйств, которые делают качественные вина. Крымский завод "Солнечная долина" основал еще в Российской империи князь Голицын. На собственных виноградниках предприятия выращивают более сорока пяти автохтонов, в том числе такие сорта, как "Кокур солнечнодолинский", "Капсельский белый", "Солдайя", "Иким Кара", "Джеват Кара", "Крона", чаще всего использующиеся в блендах.

Более ста двадцати лет здесь делали сладкие ликерные и игристые вина, и лишь в последние годы запустили линейку сухих вин. Правда, для этого пришлось глубоко модернизировать производство.

– Экспериментируем с новыми сортами. Когда начали производить сухие вина, на заводе прошла крупная реорганизация, замена всего оборудования, под него нужно было разрабатывать свой особый технологический режим. Мы постоянно в поиске, на месте не стоим, – говорит заведующая производством завода первичного виноделия "Солнечная долина" Наталья Войчук.

Виноделие – очень конкурентная среда. Кстати, профессиональными секретами делиться у виноделов не принято. Многие говорят о том, что могут раскрыть какие-то изюминки, но главный секрет хранят в тайне.

– Виноделы – такие люди, которые друг с другом делятся всегда. Но у каждого винодельческого предприятия есть такой секрет, о котором никому не рассказывают. Правда, выведывать секреты не обязательно: если мы пройдем и попробуем вина конкурентов, то сами сможем сделать выводы, сравнить с тем, что производим, – улыбается главный винодел предприятия Валентина Третьяк.

Сегодня лидером по площади виноградников является Испания – 980 тыс. га, второе место занял Китай – 847 тыс. га, на третьем – Франция с 789 тыс. га. Россия занимает девятнадцатое место в мире. Площадь виноградников в нашей стране (включая крымские) составляет около 340 тыс. га.

Культура потребления вина в России растет семимильными шагами. Люди начинают интересоваться, пробовать, очень активно развивается российское виноделие. Потребитель с большим интересом смотрит на аборигенные сорта – как исторические, так и советской селекции, не только обращает внимание на ценник и этикетку, но ценит качество продукта.

Спрос есть. Статистика потребления растет, на рынке российских производителей появляется много хороших вин и в среднем ценовом сегменте. Да, они не отличаются какими-то изысками. Тем не менее это простые, понятные, качественные вина на каждый день.

До советских времен виноделие в долине Дона развивалось успешно, донские вина даже Пушкин упоминал в своих произведениях. Виноделие эпохи СССР ушло в массовое производство, совхозы и заводы. Нужно было делать быстро, много и недорого. После 2000-х началось возрождение как в сторону поиска утраченных сортов винограда, так и в сторону исторического производства. Например, завод цимлянских вин делает игристое старым казачьим способом.

– Культура винопития – это прежде всего органолептические истории, беседа, удовольствие, – улыбается в окладистую броду коммерческий директор винодельческого хозяйства "Вилла "Звезда" Дмитрий Ранаев. – Думаю, чем больше люди будут узнавать о наших российских винах, тем больше станут потреблять, находить в них что-то свое и заменять вином более крепкие напитки.

Здешние зимы суровы, поэтому у ростовчан есть свои региональные особенности производства, так называемое укрывное виноделие. Основной акцент донские виноделы делают на местные аборигенные сорта, которые еще до петровских времен произрастали на территории Ростовской области, успешно выращивались казаками.

– Сейчас мы эту традицию возрождаем. Представляем сорта "Кумшацкий", "Мушкетный", "Красностоп золотовский", "Цимлянский черный", "Саперави северный". Мы производим три линейки вин. "Атаман" – только автохтонные донские сорта винограда, моносортовые вина. "Вилла "Звезда" – автохтоны плюс европейские сорта. В ней есть и купажи. И базовая линейка "Казачьи погреба", где представлены вина на каждый день, доступные по цене массовому потребителю, – поясняет мой собеседник.

Таким образом происходит охват как массового потребителя, так и требовательных покупателей, которые могут позволить себе элитные вина, зачастую ранее импортируемые из-за рубежа.

– Позвольте предложить вам розовое "Пино-нуар" – легкое, приятное летнее вино с интересным букетом, – протягивает мне бокал Дмитрий. – Почему именно это? В последние годы мировой тренд смещается в сторону органических розовых вин, и российский рынок также подтверждает эту статистику. Может, чуть в меньшей степени, потому что в нашей стране потребляют меньше вина, но по динамике продаж в России розовые вина сейчас бьют все рекорды.

Все до единого производители независимо от объемов производства говорят, что приехали на Черноморский форум виноделия не только себя показать, но и других посмотреть: понять, что продвигается на рынке, оценить, куда движется мода на этикетки, сорта. Не менее важно производителям вин получить отзывы о своей продукции, а лучше площадки, чем подобные форумы, и придумать сложно. Здесь вино могут попробовать как эксперты, так и простые потребители, – и мгновенно дать обратную связь. Это помогает развиваться.

Редко кто из виноделов работает напрямую с конечными потребителями – ресторанами, барами, отелями. Вопрос упирается в логистику. Например, отправить коробку вина в Сочи из Ростовской области в среднем стоит полторы тысячи рублей. Если вино на полке стоит 750 рублей, а в ящике 6 бутылок, несложно посчитать, во сколько оно обойдется ресторану.

Ресторатор будет вынужден продавать вино дороже, что не лучшим образом отразится на спросе. А чтобы оправдать доставку, нужно брать большую партию вина, в которой он не очень нуждается, так как задача ресторатора – обеспечить ассортимент. Поэтому дистрибьюторы, которые предоставляют логистический сервис, закупают продукцию у винодельческих хозяйств большими партиями и затем реализуют на месте конечным потребителям через специализированные оптово-розничные базы и алкомаркеты.

С 1 июля президентским указом в России запрещены закупки вин иностранного производства для государственных и муниципальных нужд. Эта мера нацелена на поддержку российских производителей и отвечает политике Минздрава РФ. Ведомство решает важную социально-экономическую задачу по снижению алкоголизации населения за счет повышения потребления вина среди россиян при параллельном сокращении доли крепкого алкоголя, то есть повышение культуры потребления алкоголя.

Геополитика через экономику напрямую влияет на рынок вина в России. Выросшие несколько лет назад почти в два раза цены на привычные бренды стимулировали спрос на новые страны, новые сорта, новые стили виноделия, а профессионалы винных баров и винотек оказались готовы знакомить с трендами конечного потребителя. Рестораторы, винные бары и сами импортеры стали искать выход в новых стилях вин. Появилось и новое поколение потребителей, путешествующих по миру и обладающих более широким кругозором. Может, правильно выбранный ответ на вызовы времени не только решит проблемы производителей вин, но и выведет культуру винопотребления в России и мире на иной, качественно более высокий уровень?

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]