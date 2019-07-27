КУКЛЫ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ ЖЕЛАНИЯ

Семейная пара Натальи и Александра Оллезок – в мире коллекционеров личности известные. Их кукол раскупают настолько быстро, что дома у мастеров практически никогда не остается собственных работ.

Для того чтобы подготовить свою персональную выставку Circus & Dolls, которая будет открыта в арт-галерее "Форт" с 26 июля по 4 августа, авторам пришлось полгода никому не показывать новых кукол, не выставлять свои работы даже на страницах в соцсетях. Все 15 работ, посвященные теме цирка, впервые представлены на вернисаже. В преддверии открытия выставки корреспондент "НС" встретилась с Натальей и Александром Оллезок и узнала, как обычное желание утолить творческий голод переросло в профессию и неожиданно для самих авторов сформировало кукольный бренд Ollezok, известный сегодня во всем мире. – Наталья, как правильнее будет сказать: вы с Александром – художники или мастера?

– Мы и кукольники, и художники и даже кукловоды, потому что занимаемся тем, что даем куклам жизнь, приводим их в мир.

Наши работы создаются только в единственном экземпляре, и это очень ценят люди, которые приобретают наших кукол. Сейчас очень много тиражных работ. У нас более художественный подход – может повторяться тематика, но куклы всегда будут разные.

– Как приходит имя для куклы?

– Мы намеренно не даем имена своим работам. Только хозяин может подобрать правильное имя, вложить в него какой-то свой смысл. И, знаете, наверное, поэтому наши куклы выполняют желания. Одно, самое заветное, стопроцентно сбудется.

– Эксклюзивность кукол для ваших покупателей играет большую роль?

– Работы, выполненные в единственном экземпляре, у которых никогда не будет повтора, это действительно коллекционные экземпляры. Через 50 лет такая кукла становится раритетом, и ценность ее увеличивается с каждым годом. Это работы, которые будут передаваться из поколения в поколение.

– Ваш с Александром тандем в мире коллекционеров широко известен. Как долго шли к такой популярности?

– Многие удивляются, но куклами мы занимаемся только пять лет. В Сочи переехали два года назад, а начинали в Минске, в Беларуси, где на определенном жизненном этапе я поняла, что хочу попробовать сделать куклу и решила пройти обучение…

– Позвольте, эту историю расскажу я, – улыбаясь присоединяется к беседе Александр. – В тот момент мы строили дом. И достаточно продолжительное время нам пришлось жить в ужасных условиях: на площади 30 метров, в старом домике, в котором к тому же были перекрыты окна. В таком, по сути, закрытом пространстве мы провели шесть месяцев. Мне кажется, что именно это подвигло Наталью пойти на курсы по созданию кукол – хотелось вырваться, начать что-то делать.

– Наталья, ваша первая кукла сохранилась?

– Задумка была сделать белого ангела под белую спальню, – продолжает Наталья. – Меня сразу предупредили, что ангелы продаются плохо. Но у меня и мысли тогда о продаже не было! После того как работа была закончена, ангел улетел в Италию: мои приятели увидели его и поняли, что он будет идеальным подарком на свадьбу.

– Александр, с Натальей понятно, но как вы – отставной военный – оказались в этом кукольном мире?

– Наталья – человек упертый, – улыбается Александр, – если что-то делает, то делает хорошо. Когда я увидел, что у нее получается, понял – пора помогать. Ведь по мере создания работ возникали технические вопросы: каркас, подставка, еще какие-то моменты. И у меня уже не было выхода, как присоединиться к этой работе. Сейчас выполняю каркасы ко всем нашим куклам.

– Расставаться со своими работами сложно?

– Нет, мы очень легко отпускаем кукол, – признается Наталья. – Потому что делаем их с огромной любовью. Очень интересно наблюдать за реакцией людей. Особенно это видно на выставках, когда человек останавливается перед работой, начинает улыбаться, иногда плакать, у него возникают ассоциации, он вспоминает какие-то важные моменты из своей жизни. Среди наших покупателей есть люди, которые, купив одну куклу, становятся коллекционерами.

– И потом, – дополняет Александр, – когда человек что-то легко отдает, он на энергетическом уровне что-то получает взамен. А когда не отдает, то гаснет.

– Кто ваши покупатели?

– Это разные люди. Кто-то просит сделать куклу на заказ в подарок, и удивительным образом выходит так, что работа получается похожа на своего хозяина, хотя мы не видели человека, нам не показывали его фотографии. Часто покупатели видят в куклах свое лицо либо лицо кого-то из своих родных.

Среди наших покупателей много художников, творческих личностей и, конечно же, коллекционеров.

Наши куклы выбирают своих хозяев, и я даже вижу, как у них меняются лицо, глаза. Может быть, это мои фантазии, но я это вижу и чувствую.

– С чего начинается работа? Вы рисуете эскизы…

– Нет, – улыбается Наталья. – Эскизы не рисую, все рождается в руках, и я не могу объяснить, как происходит этот процесс. Выбираешь тему, погружаешься в нее, смотришь много картин, а дальше срабатывает насмотренность: постепенно, в процессе работы, кукла рождается у меня в руках. И такой больше не будет, она не повторится.

Что же касается технической части, то всего во время создания куклы проходит порядка 12 разных этапов. Основные – это лепка лица из запекаемого пластика, далее Александр выполняет каркас, потом я одеваю куклу. И на протяжении всего процесса они словно сами нас ведут.

– За пять лет вам удалось добиться такого успеха, что куклы Ollezok стали брендом, известным во всем мире. Как вас принимают за границей?

– Мы объездили много стран с куклами. Могу сказать, что куклы нас возили по миру. Продавались работы, и мы сразу вкладывались в следующую выставку. Они нам давали возможность путешествовать. Например, 2,5 года назад мы на автомобиле проехали 7,5 тысячи километров по Европе, переезжая с выставки на выставку.

– Наталья, в качестве учителя себя не пробовали? К вам обращаются с просьбами научить создавать кукол?

– Обучаю, но только индивидуально. Такой подход дает возможность воплотить в жизнь то, что хочет человек. Мы всегда берем тот образ, который он задумал, который ему необходим, и работаем над ним.

Но мы и сами продолжаем учиться. Мне кажется, так в любой профессии: когда углубляешься в какую-то тему, то учишься бесконечно. Например, шарнирные куклы мы начали делать три года назад. Для этого Александр год лепил куклу, чтобы из нее сделать формы. Это была фактически скульптура.

Много дают выставки, потому что, готовясь к ним, ты совершенствуешься, стараешься повысить уровень своих работ.

– Создание кукол – дело кропотливое. Сколько времени необходимо, чтобы на свет появилась новая работа?

– Всегда по-разному. Так как мы работаем вдвоем, то одну куклу можем сделать за две недели. Но работать в этом случае будем практически не поднимая головы: без выходных, с утра и до позднего вечера. Да, это тяжело, сложно, но мы счастливы, потому что наша работа приносит удовольствие, мы делаем то, что любим. Не зря говорят, что самые счастливые люди – те, для кого хобби – это работа.

– Почему ваша персональная выставка проходит именно в арт-галерее "Форт"?

– "Форт" – это пространство с замечательной атмосферой, которую создала и умело поддерживает Ксения Гаранина. Благодаря ей со 2 по 4 августа в Сочи уже в четвертый раз пройдет фестиваль авторских кукол и мишек Тедди kultKUKOLfest. И если в первый год участниками фестиваля были 15 авторов, то сейчас их уже 50, причем это кукольники со всего мира! Более того, прежде чем попасть на выставку, они проходят отбор. Желающих принять участие было гораздо больше.

kultKUKOLfest – это событие, которое нельзя пропустить. Здесь будет интересно не только детям, для которых будут организованы кукольные спектакли, но и взрослым. Потому что куклы, которые будут представлены на фестивале, – это история совсем не про игрушки. Это уже произведения искусства.

Беседовала Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]