Тот, кто приходит на работу в мэрию, должен служить городу и сочинцам

Сегодня вряд ли у кого повернется язык сказать, что в Сочи мало туристов. Курортное лето в разгаре, отели и гостиницы бронируют на месяц вперед, да и на пляжах, несмотря на неидеальную погоду, людно.

Сочи выбирают за чистоту, комфорт, живописную природу и яркие события. Но все это, по мнению главы города Анатолия Пахомова, может исчезнуть за доли секунды, стоит муниципальной власти расслабиться и почивать на лаврах. Резонансные ДТП, переполненные урны и контейнерные площадки, аварии на инженерных коммуникациях благодаря социальным сетям могут подмочить курорту зарабатываемую годами репутацию. Именно поэтому Анатолий Пахомов не устает повторять, что главы районных и сельских администраций должны начинать свой день с ревизии подведомственной территории, уделяя особое внимание тонким местам. И в первую очередь санитарному состоянию улиц, переулков, гостевых и туристических маршрутов.

Собственно, именно с обсуждения вопросов санитарного состояния началась очередная еженедельная планерка в городской мэрии. Администрации Лазаревского и Хостинского районов высказали претензии по поводу некачественной уборки контейнерных площадок. Если сами контейнеры еще худо-бедно очищаются, то крупногабаритный мусор не вывозится неделями, постепенно обрастая твердыми бытовыми отходами. Больше всех страдают отдаленные села, куда техника Спецавтохозяйства приезжает в последнюю очередь. Представитель САХа пытался оправдаться дефицитом кадров и машин. Анатолия Пахомова такой ответ не устроил.

– Самый напряженный месяц у нас – август, вы должны пересмотреть график уборки, усилить штат. Технику в крайнем случае можно взять в аренду. У этой проблемы есть одно решение – никакого мусора на курорте быть не должно. Деньги на эти цели выделяются в достаточном объеме, – подчеркнул глава города, отметив, что и самим жителям нужно выработать культуру обращения с отходами, в частности, не захламлять площадки строительным мусором, не создавать несанкционированные свалки.

В качестве положительного примера глава города привел Солохаульский сельский округ, в котором благодаря настойчивости и упорству местного главы и общественности стихийные свалки исчезли как явление, а контейнерные площадки убираются четко по расписанию. Еще одно хорошее начинание – открытие в селе Харциз-1 спортзала, в котором более 20 детишек занимаются борьбой. Увеличение количества детских досуговых и спортивных площадок тоже находится в приоритете мэрии Сочи. Ведь чем больше подросток занят полезным делом, тем реже его посещают дурные мысли. Сегодня в городе Сочи на различных учетах состоят 300 несовершеннолетних, и задача власти – сделать так, чтобы с каждым годом эта цифра уменьшалась. Большие надежды в этом вопросе мэрия курорта возлагает на нового начальника управления по работе с несовершеннолетними администрации города Сочи Наталью Вишневую, которую выбрали из муниципального резерва кадров. На прошедшей планерке Анатолий Пахомов представил Наталью Эдуардовну коллегам. Наталья Вишневая – педагог, кандидат психологических наук. В 1995 году закончила Иркутский государственный педагогический институт по специальности "Педагогика и методика начального обучения", в 2006 – получила учёную степень.

В течение десяти лет она работала доцентом кафедры социальной и экономической психологии в Байкальском государственном университете экономики и права. В Сочи Наталья Вишневая с 2017 года работала в лицее №59 на должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

– У нас в городе существует практика шефства – учитель или тренер закрепляется за сложным ребёнком, помогает ему социализироваться. Однако не всегда мы получаемый ожидаемый эффект. Есть дети, которые не хотят заниматься ничем. Именно их нужно заинтересовать, создать условия для занятий спортом или творчеством. Надеюсь на ваши знания и трудолюбие. Тот, кто приходит на работу в мэрию, должен служить городу и сочинцам, – отметил мэр города Анатолий Пахомов и пожелал коллеге удачной службы.

Затронули на планерке и тему стритрейсеров. Неоднократно на сходах граждан Анатолий Пахомов слышал жалобы о ревущих в ночное время моторах, к тому же любители быстрой езды зачастую провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Мэр города дал поручение проработать вопрос о выделении участка для любителей погонять.

– Причём выбором площадки должен заниматься тот, кто непосредственно будет на ней кататься. Важно предусмотреть различные тонкости. Молодёжи нравится гонять на машинах, так пусть они это делают в специально оборудованном месте, не подвергая ни себя ни других опасности, – отметил градоначальник. – Желательно, чтобы там дежурили скорая, пожарные, представители ГИБДД.

Кроме того, мэр рекомендовал прибегнуть к социальной рекламе и в особо опасных местах разместить информационные плакаты с предупреждением и фотографией последствий опасной езды.

Обсудили на планерке и появление на курорте новых благоустроенных территорий. В каждом районе силами бизнеса появится по четыре новых сквера. Так, например, в селе Казачий Брод площадь нового парка составит 1000 квадратных метров, возведут его на средства депутатского корпуса и местных жителей. Здесь установят скамейки, урны, создадут оригинальное озеленение. Не менее масштабный проект будет реализован по адресу: Курортный проспект, 108. Инвестор обещает построить здесь пешеходную дорожку, детский городок, а также установить скамейки, малые архитектурные формы и провести комплексное озеленение. Кроме того, в Хосте запланирована реконструкция сквера Влюбленных с ремонтом фонтана и входной группы.

– Небезразличные сочинцы инвестируют, спонсируют развитие общественных территорий. Сегодня дополнительно возникает 16 объектов. Это скверы, благоустроенные территории, которые оформляются и подсветкой, и озеленением, располагаются также лавочки, урны, – рассказал вице-мэр курорта Александр Толмачёв.

К реализации проектов приступят в ближайшее время, а значит, Сочи станет еще привлекательнее для туристов. Ну а горожанам остается только любить и беречь место, в котором они живут, и которое, по сути дела, многих из них кормит.

Елена ЕРМАКОВА, Сергей ЛИСИЦЫН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]