ПРОИЗОШЕЛ ОБВАЛ ДОРОГИ

Ливневые дожди текущей недели привели к возникновению ряда локальных чрезвычайных ситуаций. Мощный ночной ливень в ночь со среды на четверг нанес корни и ветки деревьев под мост через ручей Безымянный, который вышел из берегов и устремился на территорию четырех домовладений. Местами в селе Барановка вода поднялась до 30 сантиметров. К счастью, никто из людей не пострадал. Немедленно были мобилизованы силы и средства для проведения работ. Общими усилиями угроза дальнейшего подтопления домов была снята.

Сообщение об обвале дороги поступило в 17:30 четверга. По информации УПРДОР "Черноморье", причиной стал мощный оползень, сошедший в реку Псахе на подъезде к Мамайской развязке дублера Курортного проспекта со стороны Сочи. Грязекаменной массой оказалось перекрыто русло реки. Вода подмыла основание подпорной стены насыпи автодороги, и она деформировалась. На данный момент правая полоса полностью разрушена на протяжении около десяти метров.

На поврежденный участок трассы были оперативно стянуты дорожные службы, а также силы и средства МЧС России. Ситуация находится под контролем. Жертв и пострадавших нет.

Проезд на участке от Мамайской транспортной развязки дублера до развязки с улицей Пластунской, включая мамайский тоннель, закрыт. Альтернативные пути проезда в направлении центра Сочи и Адлера существуют. Это дублер Курортного проспекта (А-148), улица Виноградная (А-147). С улицы Виноградной на улицу Пластунскую можно также попасть мимо семейного гипермаркета "Магнит" на Новой Заре через Барановку.

Утром в пятницу пресс-служба МУП "Водоканал" сообщила, что система водоснабжения Сочи работает без сбоев, качество воды соответствует всем нормам. Источник добавил, что в Сочи вода абонентам подается по полностью закрытой сети, в которую невозможно попадание никаких посторонних веществ.

Принято решение о введении локального режима ЧС на участке водовода диаметром 800 мм в районе строительной площадки жилого комплекса "Курортный" в Адлере. С ним все в порядке, но он находится в зоне движения двух оползней, образовавшихся в результате действий застройщиков комплекса. Режим ЧС введен превентивно, в его рамках предпринимаются меры для выноса водовода в безопасное место.

Подготовила Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]