СУДЬЯ ОТСТРАНЕН, А РЕЗУЛЬТАТ ОСТАЛСЯ…

Сегодня футбольная команда "Сочи" в третьем туре чемпионата РПЛ снова встретится с одним из фаворитов – на сей раз с "Краснодаром". Матч состоится в краевом центре. Пока дебютант замыкает турнирную таблицу, не имея очков и забитых мячей. Вот что говорит по этому поводу известный в прошлом мастер футбола Владимир Обедзинский:

– Ясно видно, что у "Сочи" большие проблемы в передней линии. Команда собралась совсем недавно, и за такой короткий промежуток времени выстроить грамотные атакующие действия очень сложно. Наспех собранная команда в любом случае будет сырой в первых матчах. Главному тренеру Александру Точилину, надо сильно постараться, чтобы не допустить в коллективе негативных настроений, иначе "барсы" повторят прошлогодний путь "Енисея" и бесславно вылетят из премьер-лиги. Сочинцы должны понимать, что они встречаются в первых турах с лидерами, и такое положение было бы объективным, даже если бы дебютант имел более сыгранную команду.

Сегодня в Краснодаре ожидаю принципиального матча – дерби есть дерби. Но думаю, что хозяева поля одержат уверенную победу. Им ведь надо "замазывать" свою осечку в первом туре против "Ахмата".

К этому небольшому комментарию хочется добавить вот что. Дебютанту, как видим, приходится крайне тяжело. Так почему же его добивает еще и, мягко говоря, неквалифицированное судейство!?

Вот еще один комментарий – главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова по поводу действий арбитра Владимира Москалева в матче первого тура "Спартак" – "Сочи" (1:0):

– Поединок получился резонансным. Из-за очень неудачной работы Москалева, который будет отстранен на какое-то время. Вопросов по карточкам даже больше, чем по пенальти. Естественно, мы не желаем видеть такие забитые мячи. Мнение департамента: гол Жиго нельзя было засчитывать, потому что было нарушение правил. А на 21-й минуте после нарушения правил спартаковцем Рассказовым должен был последовать пенальти, поскольку фол очевидный…

И получается, что итог матча в Москве, по всей вероятности, получился бы прямо противоположным. Если бы не грубейшие судейские просчеты, которые дают о себе знать из года в год. И на самом высоком уровне.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]