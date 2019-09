Главная » содержание ТОЧКА РОСТА: ТУРИЗМ, СПОРТ, ИНВЕСТИЦИИ warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_acode.php on line 626. ТОЧКА РОСТА: ТУРИЗМ, СПОРТ, ИНВЕСТИЦИИ Пятница, Сентябрь 20, 2019 - 08:35 Материалы номера Эксперты туристской отрасли и спортивной индустрии соберутся в Сочи В конце октября на курорте "Роза Хутор" состоится экономический форум регионов России "Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции". Уникальное мультиформатное событие объединит на одной площадке основных стейкхолдеров туристской отрасли и спортивной индустрии. Организаторами форума выступают администрация Краснодарского края и горный курорт "Роза Хутор" при официальной поддержке Минэкономразвития РФ, Ростуризма. В качестве спикеров выступят заместитель министра экономического развития Сергей Галкин, глава Ростуризма Зарина Догузова и другие яркие представители профессионального сообщества.

– Основная задача мероприятия – объединить усилия бизнеса и власти для эффективного использования наследия масштабных спортивных событий, создать условия для привлечения инвестиций в сферу туризма и спорта, показать лучшие практики развития курортной и спортивной инфраструктуры, – рассказали в пресс-службе форума.

Участников ждут три насыщенных дня отраслевых дискуссионных сессий и семинаров. Первый день будет посвящен вопросам государственной политики, взаимодействия бизнеса и власти в сферах туризма и спорта. Основные темы сессий – актуальная проблематика поддержки бизнеса и развития территорий, реализация нацпроектов, ФЦП. Во второй день планируются две параллельные деловые программы, содержащие лучшие кейсы и инициативы в отрасли. В рамках третьего дня пройдут образовательные курсы партнера форума – Российского международного олимпийского университета.

– Все наши образовательные продукты "заточены" на овладение современными технологиями спортивного менеджмента, – рассказал профессор, академик РАО, ректор РМОУ Лев Белоусов. – В рамках экономического форума регионов России "Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции" пройдут семинары в формате тренингов и деловых игр по направлениям "Менеджмент и маркетинг в спорте" и "Гостеприимство в туризме". Все участники по итогам обучения получат сертификаты университета.

На форуме "Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции" будет работать менторская гостиная, где эксперты отрасли и представители ведомств проконсультируют желающих о возможностях развития проектов в сфере туризма и спорта, мерах господдержки для предпринимателей и инвесторов. На площадке форума будет представлена отраслевая выставка.

Участие в форуме бесплатное. Более подробная информация на сайте: http://forumrosta.ru Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]



Погода