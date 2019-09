Главная » содержание Вместо свалки – в переработку warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

Вместо свалки – в переработку Пятница, Сентябрь 20, 2019 - 08:40 Материалы номера Сочинцы участвуют во всероссийской акции В сентябре многие города нашей страны принимают участие во Всероссийском субботнике "Зеленая Россия". Волонтеры, экологические организации и неравнодушные россияне очищают от мусора леса и берега водоемов, сажают деревья, приводят в порядок придомовые территории и общественные пространства.

Сочи участвует в субботнике "Зеленая Россия", в течение месяца сдавая в переработку и на утилизацию опасные отходы, которые нельзя выкидывать в контейнеры вместе с бытовым мусором. Экологическую акцию организовало агентство "Ртутная безопасность" при поддержке администрации Сочи.

По субботам в каждом из административных районов курорта по очереди разворачивается передвижной приемный пункт. Первый этап экологической акции прошел в Адлерском районе. Всего за четыре часа адлерцы сдали около ста килограммов опасных отходов, половину из них составляли отслужившие свой срок батарейки.

В минувшую субботу в центре Сочи (пункт приёма развернулся на заднем дворе администрации Центрального района) было собрано 20 старых ртутных термометров, 20 кг просроченных лекарств, 80 кг стекла, 90 кг батареек, 900 ртутных люминесцентных ламп, а также около пятидесяти единиц вышедшей из строя бытовой и офисной техники. Студенты инженерно-экологического факультета Сочинского государственного университета, будущие специалисты в области экологии, рассказывали участвующим в акции горожанам о процессе переработки опасных отходов, а также об их влиянии на экологию в случае неправильной утилизации.

Поддержали благотворительную экологическую акцию и волонтёры – неравнодушные граждане по собственной инициативе распространяют информацию в социальных сетях, разъясняют горожанам, почему необходимо соблюдать осторожность не только при эксплуатации потенциально опасных предметов быта, но и при их утилизации. По мнению горожан, забота об окружающей среде должна стать привычной частью повседневной жизни каждого современного человека.

Уже завтра акция продолжится – опасные отходы смогут сдать в переработку и на утилизацию жители Лазаревского района. Пункт приёма будет работать с 10 до 14 часов по адресу: улица Глинки, 4 (во дворе районной администрации). В последнюю субботу месяца, 28 сентября, подобный пункт будет открыт в Хосте по адресу: ул. 50 лет СССР, 17-а в то же время.

Акция проводится исключительно для физических лиц. Анастасия ПАНИНА.



