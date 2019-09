Главная » содержание От первого мгновенья до последнего... warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

От первого мгновенья до последнего... Пятница, Сентябрь 20, 2019 - 08:45 Материалы номера Фестиваль теплых песен завершился в Сочи. В этом году он был посвящен памяти Иосифа Кобзона.

Песенный фестиваль "Бархатный сезон" родился в прошлом году на 45-летие "Жемчужины" и так полюбился гостям и организаторам, что сразу же стал ежегодным, добавив красок концертной палитре сочинской осени. В этом году он проходил сразу на нескольких концертных площадках Сочи, но основным местом проведения фестиваля стал отель "Жемчужина".

В этом году многие мероприятия “Бархотного сезона” были посвящены памяти великого артиста, с особой нежностью относившегося к нашему городу, – Иосифа Кобзона. Иосиф Давыдович всегда приезжал в Сочи именно в бархатный сезон. Свой первый концерт в "Жемчужине" он дал прямо на фундаменте ресторана "Хрустальный" в 1973 году и все эти годы приезжал сюда осенью.

В память об артисте участники фестиваля посадили на территории отеля оливу, привезенную из Италии. Ради такого события в Сочи прилетели Нелли Кобзон, его дочь Наталья Раппопорт и 17-летняя внучка Мишель. Концерт, посвященный творчеству Иосифа Кобзона, состоялся в Летнем театре имени Фрунзе. В числе почетных гостей присутствовал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

На сцену Летнего театра в этот день вышли артисты ансамбля казачьей песни "Любо", Тамара Гвердцители, Эдуард Хиль младший – внук и тезка своего знаменитого деда.

Пела на этом концерте и ученица Иосифа Давыдовича Валентина Легкоступова. В последнее время звезда редко выходит на сцену, но для "Бархатного сезона" сделала исключение, исполнив сразу семь песен. Необычные дуэты, архивные кадры – программу концерта подготовила режиссер Любовь Гречишникова, которая работала с Иосифом Кобзоном с 1980 года.

Отдыхающие отеля и гости фестиваля смогли почувствовать себя на месте знатоков из элитарного интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?". Дискотеки, игры, конкурсы и четыре концертных дня – таким запомнится этот "Бархатный сезон" зрителям.

Фестиваль совсем молод, но вошел в событийный календарь курорта и полюбился гостям. Они уже бронируют отдых на следующий год с учетом фестивальных дат. Анна МАРТЫНОВА.



