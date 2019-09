Главная » содержание "ЛОКОМОТИВ" ШАНСОВ НЕ ОСТАВИЛ warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

"ЛОКОМОТИВ" ШАНСОВ НЕ ОСТАВИЛ Пятница, Сентябрь 20, 2019 - 07:47 Материалы номера "Сочи" – "Локомотив" (Москва) – 0:1 (0:1).

Гол: Крыховяк (Смолов), 20.

"Сочи": Джанаев – 5,5, Ф.Кудряшов – 6,0,Цаллагов – 5,0, Нобоа – 5,5, Мостовой – 6,0 (А.Заболотный, 76 – б/о), Н.Бурмистров – 5,5 Набиуллин, 69 – 5,5), Юрганов – 6,0, Н.Калугин – 5,5, Миладинович – 5,5, Полоз – 6,0, Карапетян – 5,5.

Сочи. Стадион "Фишт". 13 900 зрителей (вмещает 47 689). После матча встретил известного уже в далеком прошлом форварда московского "Локомотива" Рудольфа Атамаляна, многие годы работающего тренером в Сочи. Как в водном поло на "столба", так в "Локомотиве" играли на Атамаляна, и этот гигант с завидной регулярностью забивал мячи, в том числе киевскому "Динамо" времен великого наставника Виктора Маслова. Так вот Рудольф Сергеевич заметил, что гости одержали безоговорочную победу, но, как говорится, малой кровью, сил не расплескав, поскольку скоро им играть в Германии с "Байером". Важно было и уберечься от травм, что, впрочем, не удалось.

Думается, с ветераном нельзя не согласиться, однако его вывод стал очевиден к концу первого тайма, а сначала хозяева не только не пасовали перед довольно именитым соперником, но и пытались навязать ему свою игровую волю. С самого начала и при малейшей возможности в их исполнении следовали удары по воротам (правда, нередко неподготовленные, в надежде на счастливый случай вроде оплошности голкипера). Москвичам даже приходилось откатывать мяч далеко назад, вплоть до владений Гилерме. Они в свою очередь пытались организовать атаки через Марио на правом фланге, но защита не позволяла ему выскочить на ударную позицию, при этом действуя предельно корректно. Интересно, что в условиях быстрого темпа более технично выглядели сочинцы, гости же довольно быстро теряли мяч или принимались подолгу раскатывать его поперек поля, стараясь сбить этот высокий темп, который навязывал соперник.

На 10-й минуте – опасный прострел Полоза, но Карапетян на секунду не успевает к мячу. А через три минуты, после того как поле вследствие серьезной травмы покинул один самых активных среди москвичей Миранчук, они оказались на какое-то время прижаты к своим воротам. Их главный тренер Юрий Семин тотчас вышел к бровке поля и принялся давать наставления. Тем не менее хозяева продолжали наседать, и вот Нобоа метров с 15-ти пробил чуть выше перекладины. А на 20-й минуте – неожиданный для визави маневр Смолова и пас на выход Крыховяку. Тот рванулся вперед, сумел удержать мяч в борьбе с защитниками и успел ударить низом, почти под вышедшим навстречу Джанаевым, – 1:0. Теперь уже главный тренер "Сочи" Александр Точилин метнулся к границе технической зоны, а Семин уселся на привычное место. Москвичи активизировались, их атаки стали более опасными, а временами и коварными.

Хозяева же за первые полчаса не нанесли ни одного точного удара по цели. Произошло это на 32-й минуте, когда голкипер в броске отразил мяч, пущенный издали Нобоа. Он же вскоре нарушил правила, и Смолов со штрафного едва не увеличил счет; мяч с трудом парировал Джанаев. Так же, как и после дальнего удара Баринова через минуту.

В начале второго тайма железнодорожники упорно продолжали плести на минимальной скорости многоходовые комбинации, в то же время стремясь завершить каждую ударом по воротам. И это нередко удавалось. Игра шла в спокойном русле, что было на руку выигрывающей стороне, к тому же не забывающей о международном престиже, который вскоре предстоит отстаивать. Обострить ситуацию пытался тот же Крыховяк, а у сочинцев Мостовой, однако точности при ударах не хватало. Да и вообще недоставало остроты в завершающей стадии комбинаций – оборона выглядела явно сильнее. Но все-таки на 74-й минуте случился эпизод, который мог привести к ответному голу. Многим на трибунах показалось, что защитник москвичей в своей штрафной площади сыграл рукой. Однако у арбитра мнение оказалось иным.

Сочинцы, надо отдать им должное, постарались вновь взвинтить темп. Особенно после того как на замену вышел Заболотный, обративший на себя внимание аккуратной бородкой и бутсами устрашающего размера. А довольно скоро, к удовлетворению зрителей, он стал выделяться не только колоритными габаритами. Семин стал просить своих игроков быстрее отходить назад, дабы не искушать судьбу, обещающую три очка, что подопечные с удовольствием и делали. Хозяева же продолжали посылать мяч куда угодно, только не в створ ворот… Главный тренер "Локомотива" Юрий СЕМИН:

– Победа нам была очень нужна, и мы ее добились – это главное. Но крайне огорчительно, что перед важными международными матчами потеряли сегодня двух ведущих игроков, у которых серьезные травмы. Хорошо показал себя дуэт в составе Смолова и Крыховяка: первый выиграл единоборство, после чего второй забил мяч. В целом играть было непросто, поскольку сочинская команда крепкая, от матча к матчу становящаяся еще более сплоченной и сильной. А мы на курорте тоже стараемся набраться сил. Жалко только, что нашей тренировочной базы теперь здесь нет. Главный тренер "Сочи" Александр ТОЧИЛИН:

– Игра получилась равной. Думаю, поражения мы не заслужили. Тут у меня есть вопросы к судьям, которые по-разному оценивают действия футболистов, не ко всем относясь одинаково и не одинаково трактуя правила. У нас были выгодные для взятия ворот моменты, например, у Мостового. Увы, они не реализованы. С другой стороны, опытный соперник не простил нам ошибок.

"Сочи" занимает предпоследнее место в таблице, набрав 6 очков.

