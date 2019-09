Главная » содержание Море не прощается с тобой warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

Море не прощается с тобой Пятница, Сентябрь 20, 2019 - 07:49 Материалы номера Сентябрь – любимый месяц в году у сочинцев и большинства отдыхающих. Судите сами: жаркие дни перемежаются вечерней прохладой, сезонные овощи и фрукты в изобилии и весьма недороги, на набережных, в парках и кафе уже нет той фирменной толчеи, отличающей пик пляжного сезона.

– Мама, а ты хотела бы, чтобы в Питере было такое море? – звонко на весь пляж разносится голос белокурой малышки лет шести.

– Милая, мне достаточно, если бы в Питере было солнце, – улыбается в ответ молодая женщина, не скрывая грусти от неотвратимости конца короткого отпуска.

Семьи с дошколятами и люди пенсионного возраста – основной контингент отдыхающих в начале осени в санаториях и частных гостевых домах Большого Сочи. Оно и понятно: у студентов и школьников в разгаре учебный год, тут не до пляжного отдыха.

– Мы с мужем лет пятнадцать приезжаем в Сочи именно в сентябре, – рассказывает в автобусе по дороге на пляж одна женщина другой. – Представляете, у нас в Пермском крае уже заморозки, вот-вот первый снег ляжет, а тут такое блаженство: вода как парное молоко, солнце не обжигает. Райское наслаждение!

Солнечная и сухая погода держалась на побережье с начала календарной осени. Стоит ли удивляться, что в выходные все потянулись на дачи. К сентябрю дрова отлично высохли, и колоть их – одно удовольствие. Один взмах топором – и чурбачок раскалывается на четыре части. А вечером обязательно будет душистый чай с травами, собранными и высушенными этим летом.

Большинство сочинцев, занятых в сфере обслуживания, лишь в сентябре могут позволить провести выходные на природе, отключившись от рабочих задач.

– Мы вчера все-таки поехали в Ореховку. Дошли до Ореховских водопадов, были на слиянии Агвы и Сочи, – пишет мне в понедельник в мессенджер подруга, с которой уже месяц никак не спланируем совместные выходные. – Артем с дочкой искупались во всех водопадах на Безуменке, а я не рискнула – вода градусов семнадцать, но кристально чистая. На обратном пути всего 20 минут не хватило сухими дойти до остановки. Попали под такой ливень, что моментально вымокли насквозь. Не спасли ни полотенца, ни подстилка.

Недавний холодный ливень завершился уже к обеду, и очередной закат у моря был чарующе прекрасен. Главное, на большинстве городских пляжей уже исчезли пункты проката маломерных судов, но по-прежнему несут дежурство спасатели и медики. И место на гальке можно выбрать по личным предпочтениям, а не по критерию "где было свободно". Температура морской воды все еще комфортная. Многие сочинцы, не говоря о гостях курорта, не спешат закрывать купальный сезон.

Тем не менее заполняемость санаториев все еще высокая. Даже гостиницы во второй декаде сентября заполнены на две трети, и это не провал, а короткая передышка перед осенним пиком семинаров и форумов, которые сменит горнолыжный сезон. У крупных туроператоров, управляющих номерным фондом в горах и на побережье, ранняя осень – время спецпредложений, когда апартаменты на компанию из пяти человек можно снять на весь уикенд всего за пару тысяч рублей. По прогнозам синоптиков, несмотря на кратковременное похолодание в выходные, теплая и солнечная погода продлится в Сочи до первой декады октября. Лето продлевать будете?

