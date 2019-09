Главная » содержание Бархатный сезон российской журналистики warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_acode.php on line 626. Бархатный сезон российской журналистики Пятница, Сентябрь 27, 2019 - 08:33 Материалы номера Международный журналистский форум "Вся Россия" завершается в Сочи Более 15 лет назад форум журналистов "Вся Россия", до этого кочевавший по разным городам нашей страны, получил постоянную сочинскую прописку. Год за годом он становился все весомее, незаметно из внутреннего мероприятия Союза журналистов России вырос до международного отраслевого конгресса. В этом году на форум в Сочи приехали свыше 1,5 тысячи журналистов со всей России и зарубежные гости.

– Для нас важно, что крупнейший форум – фестиваль современной журналистики проходит в Сочи, – рассказал руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода. – В прошлом году произошла его перезагрузка. Мы впервые провели форум в гранд-отеле "Жемчужина" – в самом центре зимней столицы Олимпиады-2014. Количество участников с каждым годом растет. В этом году в форуме участвуют порядка 250 представителей кубанских СМИ, 40 иностранных журналистов.

Перед началом форума с мэром Сочи Алексеем Копайгородским встретился председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв. Он рассказал в том числе о том, что в рамках форума "Вся Россия" в Сочи состоится заседание административного комитета Международной федерации журналистов.

– Это крупнейшая, самая большая в мире, наиболее уважаемая организация журналистов. В неё входят 187 стран мира. Заседание в Сочи станет первым для нового руководства федерации – его переизбрали этим летом в Тунисе, – рассказал Владимир Соловьев.

Глава города Алексей Копайгородский подчеркнул, что для участия в заседании административного комитета на курорт приедут журналисты со всего мира. Поэтому очень важно показать им своё гостеприимство.

Открытие форума состоялось в торжественной обстановке. Всех гостей встретили, как и принято в нашем регионе, очень радушно – дегустацией лучших вин Краснодарского края, местных фруктов и кондитерских изделий. Журналистов России приветствовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что СМИ – это поистине четвертая власть, которая вместе с другими ветвями власти отвечает за стабильность и развитие регионов и России в целом.

– Журналисты – это одаренные люди. Вы вникаете во все сферы жизни и отрасли экономики. Даже профессионалам иной раз сложно разобраться, а вы погружаетесь и доносите объективную реальность до тех, кто вас слушает, читает и смотрит. Журналист должен быть искренним, видеть проблемы и способы выхода из ситуации, – подчеркнул Вениамин Кондратьев. – Средства массовой информации – это возможность сказать во всеуслышание о проблеме и добиться правды. Именно такая журналистика, правдивая и объективная, нужна обществу.

Все журналисты, принимающие участие в форме, имеют членство в Союзе журналистов России. В наши дни обладателям "корочки" этого профессионального сообщества доступны многие преференции. 32 здравницы в Сочи дают скидку для всей семьи члена СЖР: в летний сезон 14 процентов и 20 процентов – в остальное время года. Для членов Союза журналистов России также предусмотрены большие скидки на круиз на теплоходе "Князь Владимир".

Форум "Вся Россия" длился неделю. Его участникам представили межрегиональный туристический проект "Золотое кольцо Боспорского царства", разработанный в 2018 году министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края совместно с Краснодарским отделением Русского географического общества. Журналисты также смогли посетить творческие вечера, мастер-классы, семинары и круглые столы, принять участие в кинопоказе, узнали результаты конкурса медиапроектов "Взаимодействие пресс-службы и СМИ в условиях современных информационных технологий", смогли напрямую пообщаться с известными руководителями телевизионных компаний, печатных изданий и электронных СМИ. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]



Погода