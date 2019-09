Главная » содержание Курс на обновление warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_acode.php on line 626. Курс на обновление Пятница, Сентябрь 27, 2019 - 08:40 Материалы номера В Сочи приступили к ремонту детских отделений в поселках Дагомыс и Вардане, относящихся к городской поликлинике № 4. На эти цели из краевого бюджета выделено 19 миллионов рублей. Предполагается, что уже в декабре педиатры будут вести прием в обновленных кабинетах.

ГородскаЯ поликлиника № 4 обслуживает территорию от мамайского перевала до Якорной Щели, а это почти 50 тысяч приписного населения, из которого 12 тысяч – дети. В структуру поликлиники также входят два подразделения в Лоо и Вардане, 13 ФАПов и офис врача общей практики в Солохауле. Хозяйство большое, но, увы, небогатое.

В здании поликлиники, расположенном в Дагомысе, размещаются взрослое и детское отделения. Само строение не типовое. По словам старожилов, строилось оно как контора для крупного промышленного предприятия, медики переехали сюда в конце 1980-х годов, после того как прежнее здание поликлиники пострадало от наводнения. И с тех самых пор капитального ремонта поликлиника не видела. Подвалы со временем захламились, некоторые подсобные помещения превратились в склады, санузлы обветшали, инженерные сети работали с перебоями, стены и потолок покрылись плесенью. Не лучше была ситуация и с кадрами.

– В 2015 году, когда я пришла на работу в эту поликлинику, у нас в штате было всего три педиатра, – рассказывает главный врач ГБУЗ "Городская поликлиника № 4 г. Сочи" МЗ КК Ульяна Катриченко. – Сегодня с педиатрами проблемы нет, но ощущается нехватка узких специалистов, напряженная обстановка с терапевтами. Вместо необходимых 22 у нас работает только семь терапевтов. Но мы не теряем веры в светлое будущее. Тем более сейчас, когда взят курс на обновление.

Стоит сказать, что весть о ремонте, начавшемся в детском отделении, быстро облетела Дагомыс. И многие мамочки воспряли духом. Собственно говоря, первые изменения в лучшую сторону стали заметны с приходом в поликлинику нового руководителя. Практически сразу входная группа обзавелась широким пандусом (раньше мамочкам приходилось поднимать и спускать коляски по ступенькам – прим. авт.), в фойе появился телевизор, чтобы маленькие пациенты, ожидая приема, могли смотреть мультфильмы. Преобразования произошли и во взрослом отделении. Там полностью отремонтировали первый этаж и реализовали проект "Вежливая регистратура", благодаря которому регистратуру перенесли со второго этажа на первый.

– Оборудование для регистратуры мы купили за счет средств ОМС поликлиники, а с напольной кафельной плиткой нам помог депутат Городского Собрания Сочи Сергей Сергеевич Эксузян, – продолжила рассказ Ульяна Катриченко. – Вообще хочется выразить огромную благодарность нашим депутатам и спонсорам, которые оказывают поликлинике ощутимую помощь и поддержку.

– Детское отделение всегда было холодным, – рассказывает Ульяна Михайловна. – И наша задача сделать его теплым. Помимо инженерных коммуникаций, будет проведен капитальный ремонт стен, потолка, пола, санузлов. За счет переоборудования складских помещений появятся кабинеты для приема хирурга и фильтр. Кроме того, оборудуем в "детстве" свой физиокабинет. Ну и, конечно, планируем установить игровую зону. Вместе с заведующей педиатрическим отделением Натальей Николаевной Платоновой тщательно продумываем внутреннюю отделку, хочется сделать дизайн привлекательным для детворы. Поэтому стены решили покрасить в розовый, бежевый и салатовый цвета, а плитку для процедурного и стоматологического кабинетов выбрали с домиками, зайчиками и мишками.

Приведут в порядок и входную группу, причем после ремонта в детском отделении полноценно заработают два входа и появится место для колясок. Обновится и крыша. Вместо плоской кровли будет смонтирована двухскатная шатровая. Так что даже внешний вид здания преобразится.

Говоря о начавшемся ремонте, невозможно обойти стороной вопрос оборудования. Здесь, по словам главного врача, тоже есть чем похвалиться. В поликлинику министерством здравоохранения Краснодарского края приобретены УЗИ-аппарат экспертного класса, кардиограф, стоматологическая установка, оборудование для офтальмологического кабинета. В лаборатории появились новые микроскоп, коагулограф, аппарат ИФА, сухожаровый и вытяжной шкафы. На службе медиков также два портативных УЗИ-аппарата, с которыми специалисты уже выезжали на обследования в детские сады и школы.

– Стараемся вести активную работу с населением, – рассказывает Ульяна Катриченко. – С 2016 года организована выездная работа мобильной бригады медиков в отдаленные села. Мы привлекли около пяти тысяч пациентов, многие из которых не ходили в поликлинику десятки лет. Кроме того, на базе нашей поликлиники работают Школа мам и медицинский психолог, который проводит реабилитацию детей-инвалидов. В 2018 году благодаря помощи депутатов были выделены средства на ремонт фельдшерско-акушерских пунктов сел Барановка, Варваровка и Третья Рота. Отдельно хотелось бы сказать о здании поликлиники в Вардане. Построена она была в 1995 году по типовому проекту. Я считаю это подразделение перспективным, так как оно находится посередине между Сочи и Лазаревским. К тому же здесь имеется рентген-аппарат. Надеюсь, что после ремонта появится возможность открыть дневной стационар. Так что идеи и планы для дальнейшего развития есть, хотелось бы, чтобы они осуществились. По крайней мере мы будем двигаться в этом направлении, ведь под лежачий камень, как известно, вода не течет. Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]



Погода