Главная » содержание Лиана МСРЛЯН: "Я благодарна судьбе..." warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_acode.php on line 626. Лиана МСРЛЯН: "Я благодарна судьбе..." Пятница, Сентябрь 27, 2019 - 08:45 Материалы номера Лиана Мсрлян в сентябре отметила сразу две значимые даты: личный юбилей и четверть века служения вокальному искусству. Певица с ярко выраженным лирическим сопрано начала сотрудничать с Сочинской филармонией в 2008 году.

Лиана Мсрлян родилась на черноморском побережье Абхазии – в городе Гагра. Запела она еще будучи воспитанницей детского сада. Позднее увлеклась игрой на фортепиано и народной хореографией. К миру классической музыки приобщалась в студии при общеобразовательной школе, по окончании которой, расставив для себя приоритеты, девушка решила профессионально связать свою жизнь с музыкой.

Лиана отправилась на Урал, где вначале училась музыке и вокальному мастерству на дирижерско-хоровом отделении Челябинского музыкального училища, а затем – на вокальном отделении Уральской государственной консерватории имени М.П.Мусоргского в Свердловске (ныне Екатеринбург).

Благодарна судьбе за возможность общения и сотрудничества с талантливыми людьми, которые помогли развить свои вокальные и артистические способности; с любовью вспоминает своих учителей, сделавших из нее профессионального вокалиста и драматического актера.

Среди многих достойных Лиана прежде всего называет имя челябинского педагога по хоровому дирижированию Элеонору Михальченко и педагога по вокалу Асю Назину, разглядевшую в ней будущую певицу и убедившую одаренную студентку профессионально заниматься академическим вокалом.

Судьбоносную роль в жизни Лианы сыграла знаменитая оперная певица, Народная артистка СССР Гоар Гаспарян, с которой третьекурсница Лиана встретилась в родной Гагре. Гоар Микаэловна, прослушав девушку, настоятельно ей рекомендовала приехать в Ереван, чтобы учиться в аспирантуре. Последовав совету, по окончании консерватории Лиана отправилась на учебу в ассистентуру-стажировку Ереванской государственной консерватории имени Комитаса в классе Гоар Гаспарян.

В этом же году Лиана стала лауреатом I премии на проходившем в Ереване конкурсе вокалистов, посвященном памяти великого русского гения П.И. Чайковского. Благодаря этой победе девушка была приглашена в Национальный театр оперы и балета имени А.А.Спендиарова, где ей сразу была предложена главная роль в опере Армена Тиграняна "Ануш". После премьеры спектакль был удостоен государственной премии Республики Армения.

С выходом на театральную сцену Национального театра оперы и балета Армении Лиана связывает начало своей творческой биографии: 1994 год и ереванская сцена стали своеобразной точкой отсчёта в ее судьбе. В этом театре певица исполнила партии Виолетты (Дж. Верди "Травиата"), Недды (Р. Леонкавалло "Паяцы"), Микаэлы (Ж. Бизе "Кармен"), Папагены (В.А.Моцарта "Волшебная флейта"), Земфиры (С. Рахманинова "Алеко") и партию Ануш в одноименной опере А. Тиграняна. 15 лет она служила ереванской оперной сцене, освоив практически весь ее репертуар, и это были весьма плодотворные, насыщенные работой и учебой годы.

В 2008 году Лиана Альбертовна принимает решение вернуться в родные места, переезжает в Сочи, где становится солисткой Сочинской филармонии. За прошедшие годы она приняла участие в таких значимых проектах филармонии, как "Армянская рапсодия", "В гостях у Россини", выступала в циклах концертов "Окно в Париж", "Шедевры ХХ века", "Аве Мария", "Шедевры русской музыки", активно сотрудничает с Сочинским симфоническим оркестром. В камерных программах, посвященных творчеству композиторов-романтиков – Ф.Шопена, Р.Шумана, Ф.Шуберта, Ф.Листа, Ф.Мендельсона, – певица представила публике целый ряд редко исполняемых произведений. Благодаря творчеству певицы сочинская публика смогла познакомиться с музыкой Р.Штрауса, Э.Гранадоса, Р.Чапи, Л.Лакалье и других. Лиана Мсрлян неоднократно выходила на сцену вместе с ведущими солистами российских театров во время их гастролей в Сочи, участвовала в концертах Органного фестиваля, проводимого на курорте.

Лиана Альбертовна считает, что в Сочи открылись новые возможности для развития камерного направления ее творчества и в выборе произведений, и в формате сценических выступлений. Лиана начала выходить к публике на сольных концертах и тематических вечерах, – и сочинская публика быстро оценила мастерство артистки, с удовольствием рукоплещет ее артистическому таланту и удивительному голосу.

Лиана Мсрлян тепло отзывается о руководстве СКФО, ей отрадно осознавать, что творческое сотрудничество с симфоническим оркестром, с музыкантами и дирижерами, сложилось так плодотворно. С чувством особого уважения певица говорит о пианисте Сурене Вартаняне, творческий тандем с которым позволил создать много удивительных музыкальных программ. Бережный аккомпанемент Сурена Вартаняна способствует раскрытию вокального таланта певицы на сцене, благодаря чему она демонстрирует отличную технику владения голосом. Очень интересной и познавательной Лиана считает работу с пианисткой филармонии Еленой Бабовой, в содружестве с которой она подготовила и представила на сцене Органного зала вокальные циклы Д.Д.Шостаковича и С.М.Слонимского, впервые прозвучавшие в Сочи.

Певица благодарна слушателям, приходящим на ее концерты. Им она дарит свое искусство, отшлифованное годами упорного труда. А сочинские любители классической музыки и академического вокала ценят не только вокальный талант Лианы Мсрлян, но и ее душевное тепло, яркую эмоциональность, обаяние и артистичность, позволяющие приобщиться к миру высокого искусства.

В ноябре Лиана Мсрлян представит сочинской публике свою новую сольную программу, посвящённую 25-летию творческой деятельности, в которой прозвучат любимые ею произведения С.Рахманинова, Комитаса, 150-летие которого отмечается в этом году, и других армянских композиторов.

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]



Погода