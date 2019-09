Главная » содержание КОГДА ТОРЖЕСТВУЕТ АТАКА warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

КОГДА ТОРЖЕСТВУЕТ АТАКА Пятница, Сентябрь 27, 2019 - 07:59 Материалы номера Чем красив и почему всегда (не побоимся этого слова) будет популярен футбол? Красив прежде всего голами, которые забивают популярные футболисты. Всякий тренер, да и болельщик, знает, что хороших, а тем более отличных, нападающих в футболе мало. Это амплуа во все времена было насколько престижным, настолько и сложным, требующим разносторонних качеств. Их в прежние времена с лихвой демонстрировали выдающиеся сочинские мастера кожаного мяча – Слава Метревели, Джемал Силагадзе, Анатолий Павлов и другие. Они начинали путь в большой спорт с чемпионата города.

Сейчас близится к завершению очередной чемпионат; осталось провести три тура. Почти все матчи минувшего тура оказались на редкость результативными. Да вдобавок неожиданными. Скажем, "Алания", идущая на пятом месте, расправилась (8:5) с лидером "Медиком". Теперь он только на одно очко опережает "Адлер", который выиграл (5:3) у "Кичмая".

Что и говорить, мячей в последнее время на радость болельщикам забивается все больше. Вовсю раскрылся бомбардирский талант 23-летнего нападающего "Кичмая" Байзета ХАХО. И в минувшем, и в нынешнем сезоне он задает тон в состязании самых метких.

– Байзет, сколько же за это время забитых мячей на твоем счету?

– В прошлом сезоне удалось забить больше всех в чемпионате – немногим больше пятидесяти. Сейчас пока – примерно вдвое меньше. Но на сегодняшний день это лучший результат. Однако замечу, что без огромной поддержки партнеров таких показателей, конечно, добиться бы не удалось.

– Ты сразу, с первых шагов в футболе стал играть в нападении?

– Не сразу. Когда занимался в Лазаревской детско-юношеской спортивной школе, постоянно играл крайним полузащитником. Вскоре после того как пришел в "Кичмай", меня перевели в нападение. Даже не знаю, почему. Может, просто потому, что к тому времени в команде практически не было чистых нападающих.

– И сколько времени ты в "Кичмае"?

– Пять лет, еще со школы. И очень доволен.

– Через тебя фактически идет вся игра в атаке. Трудно в каждом матче ощущать повышенную ответственность?

– Понятно, что один бы я почти ничего не сделал. Большинство забитых мячей – коллективный результат атакующих действий. Нередко своевременный, умный и точный пас – дороже гола. Это всем известно. Мне здорово помогают полузащитники, активно идущие вперед. Что касается меня, то особых волнений не испытываю, стараюсь играть без ошибок, как могу.

– Против тебя часто нарушают правила?

– К сожалению, довольно часто. Случается, что и грубо. Думаю, это несознательно, а от слабой техники при отборе мяча. Бывают, конечно, травмы, но все равно стараюсь игры не пропускать и выглядеть на достойном уровне. Скажу еще, что арбитры, особенно начинающие, не всегда замечают нарушения, по-разному трактуют правила. И опыта, наверное, у них не хватает.

– А кого из соперников отметишь как дисциплинированных, аккуратных, играющих по-джентльменски?

– Знаете, все-таки выделять пока никого не буду. У всех случаются сбои и огрехи.

– На тренировках чему-то уделяешь особое внимание?

– Тренируется наша команда несколько раз в неделю. Мои занятия не отличаются от того, что делают мои товарищи. Постоянно уделяю внимание ударам по воротам, но и другие делают то же самое.

– Для победы в чемпионате города "Кичмаю" каждый год чего-то немного не хватает…

– Откровенно говоря, сам не знаю, чего именно. Что говорит тренер Мадин Хамедович Коблев, стараемся выполнять. Но максимально реализовать то, что запланировано, удается все-таки не всегда.

– Наверное, хотелось бы, чтобы в команде появились еще один-два забивных форварда?

– Это уж точно. Беда в том, что скамейка у нас коротковата. Пополнить команду не удается. Вообще, к сожалению, мало желающих всерьез заниматься футболом, поддерживать соответствующий тренировочный и игровой режим.

– На "Фишт" во время матчей "Сочи" удается ездить? Ведь от Головинки до Олимпийского парка порядка ста километров.

– Не регулярно, но езжу. С интересом посмотрел игру с "Зенитом", например. Кое-что стараюсь почерпнуть. Однако дома много дел, поэтому и получается нерегулярно.

– Байзет, футбол, думается, тебе не надоел. Надеешься поиграть подольше?

– Впереди у меня служба в армии. Потом, конечно, с удовольствием продолжу играть в "Кичмае". Если, тьфу-тьфу, не случится тяжелых травм, рассчитываю поиграть лет до тридцати – тридцати пяти. Хорошие примеры у меня есть. В нашей команде это опытнейшие Керим Нибо и Руслан Коблев – настоящие патриоты футбола.

