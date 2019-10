Главная » содержание Служу России warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_acode.php on line 626. Служу России Пятница, Октябрь 4, 2019 - 08:33 Материалы номера 370 сочинцев пополнят ряды Вооруженных сил в осенний призыв В первый день октября в военный комиссариат Сочи очередь из молодых людей призывного возраста. По состоянию на 30 сентября 2019 года на курорте состоят на воинском учете 7810 человек. Сочинцы, подлежащие призыву в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, проходят комиссию. Те из них, кто окажется годен к несению воинской службы, уйдут в армию в осенний призыв на один год. Этот срок неизменен с 2008 года.

Наряд на осень для Сочи составляет 370 человек. Больше всего призывников – 168 человек – убывают в сухопутные войска. Кстати, начало осеннего призыва совпало с Днем сухопутных войск РФ. Планируется отправить в ряды Вооруженных сил порядка 30-35 водителей категории В, С, более сорока сочинцев будут служить на флоте, примерно столько же призывников пополнят ряды военно-космических сил, а также десантные войска в Новороссийске, Омске, Рязани.

Более тридцати сочинцев изъявили желание попасть в нацгвардию. Как правило, это молодые люди, которые хотят затем продолжить службу в полиции и Внутренних войсках.

Подведены итоги весеннего призыва, когда из Сочи в ряды Вооруженных сил ушли 479 новобранцев. Ребята служат преимущественно в Кавказском регионе, хотя сочинцы есть в воинских частях всей страны от Владикавказа до Владивостока. Приятно, что об их службе поступают хорошие отзывы.

В армии востребованы юноши, ведущие здоровый образ жизни. Наш город всегда был основным в пополнении армии здоровыми, крепкими, подготовленными, физически развитыми ребятами.

– Военный комиссариат Сочи занимает лидирующие позиции по поставке военнослужащих в войска правительственной связи и в Президентский полк. Два года подряд не менее четырех юношей направляются для несения службы по призыву в Президентский полк. Много это или мало? Судите сами. На весь Краснодарский край квота составляет всего 20 человек, – рассказал военный комиссар Сочи Олег Кузнецов.

В Президентский полк в осенний призыв отобраны пять сочинцев. Критерии для отбора просты: полная семья, здоровье без ограничений, образование – среднее или высшее. Если кто-то из призывников, подходящих по этим критериям, занимается конным спортом или выездкой, имеет дополнительное преимущество.

Одним из первых на комиссию пришел Никита Орлов. В том, что высокий, статный призывник в числе тех, кого отобрали представители Президентского полка, сомневаться не пришлось.

– Призывники, отправляющиеся служить в Президентский полк, – визитная карточка нашего города. Именно вы будете представлять Сочи на высшем государственном и международном уровнях, – напутствовал молодого человека заместитель главы города Константин Чеботарь.

Осенний призыв, в отличие от весеннего, по ряду объективных причин целенаправленный и более упорядоченный. В этом году в нем есть ряд нововведений. Например, молодые люди, не желающие продлевать отсрочку, могут от нее отказываться. Отменено и так называемое крепостное право: молодые люди призывного возраста могут проходить медкомиссию и призываться в ряды Вооруженных сил по месту нахождения, а не по месту прописки. Эти поправки в действующее законодательство РФ вступили в силу с первого октября. Первая отправка из Сочи состоится в середине октября. Анна МАРТЫНОВА.



