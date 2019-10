Главная » содержание Процесс пошёл warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_acode.php on line 626. Процесс пошёл Пятница, Октябрь 4, 2019 - 08:45 Материалы номера Третий апелляционный суд, местом дислокации которого выбран Сочи, 1 октября начал свою деятельность. В июле прошлого года Президентом России Владимиром Путиным был подписан закон о создании на территории страны пяти апелляционных и девяти кассационных судов общей юрисдикции. При этом было определено, что суды создадутся по экстерриториальному признаку, то есть будут действовать в пределах соответствующих судебных округов, включающих в себя несколько регионов.

По мнению специалистов, такой подход дает возможность рассматривать апелляционные и кассационные жалобы и представления на судебные акты не в том суде, что рассматривал дело в первой инстанции, а фактически в расположенном в другом регионе. Это позволит обеспечить независимость и самостоятельность судебных инстанций, снизит коррупционные риски и региональное влияние, что положительно скажется на защитите прав граждан.

Апелляционные суды организованы в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Третий апелляционный суд, находящийся в Сочи и расположившийся в здании бывшего СГУ на улице Советской, рассматривает в качестве суда апелляционной инстанции дела по жалобам, представлениям на судебные акты Верховного суда Республики Адыгея, Верховного суда Республики Дагестан, Верховного суда Республики Ингушетия, Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики, Верховного суда Республики Калмыкия, Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики, Верховного суда Республики Крым, Верховного суда Республики Северная Осетия-Алания, Верховного суда Чеченской Республики, Краснодарского краевого суда, Ставропольского краевого суда, Астраханского областного суда, Волгоградского областного суда, Ростовского областного суда, Севастопольского городского суда.

В первый день процессуальной деятельности новой инстанции на курорт прибыли заместитель генерального директора судебного департамента при Верховном суде РФ Виктор Агеев, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, руководитель ФСО РФ на Кавказе Сергей Кравченко, а также представители судебной власти из различных регионов страны.

– Сочи выбран одним из пяти городов, которые стали центрами для всей судебной сферы страны, и для нас это большая честь и ответственность, – сказал глава города Алексей Копайгородский. – Хочу отметить, что работа суда играет огромную роль в утверждении принципа верховенства права и справедливости, способствует сохранению общественной стабильности. Позвольте от имени губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева пожелать всем доброго начала работы.

Прежде чем Третий апелляционный суд начал свою процессуальную деятельность, была проведена огромная кадровая работа – тщательный отбор сотрудников и комплектация кадрового аппарата суда.

– Со времен Российской Империи таких судов не открывалось, – подчеркнул председатель Третьего апелляционного суда общей юрисдикции Евгений Кузин. – Это суд, который не замыкается на какой-то один субъект. Здесь, в Сочи, будут рассматриваться дела 15-ти субъектов и здесь они будут вступать в законную силу. В этом основная особенность. Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]



