ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ Пятница, Октябрь 4, 2019 - 09:46 Материалы номера В Сочи отметили 115-летие со дня рождения Николая Островского В честь этой даты в Литературно-мемориальном музее Н.Островского открылась выставка "Николай Островский в изобразительном искусстве". В экспозицию вошло более 60 живописных и графических произведений, написанных художниками разных поколений. Среди графических листов особый интерес представляют иллюстрации к роману "Как закалялась сталь", который со дня своего выхода в свет переиздавался более 700 раз и был неоднократно проиллюстрирован художниками разных континентов.

Помимо выставки к юбилею был подготовлен литературно-музыкальный вечер "Легенды расскажут, какими мы были…", в котором приняли участие представители общественных организаций, творческая интеллигенция, педагоги, школьники и студенты. В программу музыкального вечера вошел концерт "Любимые мелодии Островского" в исполнении солистов Сочинского концертно-филармонического объединения.

Напомним, что Николай Островский жил и работал в Сочи с 1928 по 1936 год. Он называл курорт своей второй родиной, где смог состояться как личность и как писатель. В доме, где проживал писатель, после его кончины был открыт музей.

