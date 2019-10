Главная » содержание И ПЕРВЫЙ ГОЛ, И ПЕРВАЯ ПОБЕДА warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

И ПЕРВЫЙ ГОЛ, И ПЕРВАЯ ПОБЕДА Пятница, Октябрь 4, 2019 - 07:17 Материалы номера "Сочи" – "Ахмат" (Грозный) 2:0 (1:0).

Голы: Мостовой (Н.Бурмистров), 12, Нобоа, 74.

Сочи. Стадион "Фишт". 18 градусов. 7127 зрителей (вмещает 47659). Обе победы в нынешнем сезоне сочинская команда до этого дня одержала на полях соперников, причем в каждом из успешных матчей блеснула результативностью, забив по три мяча. Дома же не могла (0:2, 0:0, 0:1) поразить чужие ворота. Понятно, с каким нетерпением ожидали болельщики этого события с первых минут поединка с "Ахматом" – соседом по турнирной таблице. Многие даже рьяно спорили, кому из футболистов удастся послать в сетку долгожданный мяч.

Ветеран сочинского футбола Лаврентий Пруидзе сразу заметил, что в стартовом составе грозненцев не было нападающих, встречу начали пять защитников и столько же игроков середины поля. Гости избрали сугубо оборонительный вариант и таким образом заведомо отдали инициативу сопернику, чем тот уже скоро не преминул воспользоваться. Забегая вперед, скажем, что если бы футболисты "Ахмата" сразу, а не тогда, когда было уже поздновато, что называется, показали зубы, исход поединка мог оказаться для них благоприятным.

Символический удар по мячу перед началом встречи нанес первый представитель России в соревнованиях "Формула-1" Виталий Петров. И, словно приняв от него эстафету, сочинские футболисты тотчас, безо всякой разведки, взвинтили скорость, которая, хотя и уступала той, что демонстрируют автогонщики, ошеломила соперника и подавила его.

Особой активностью в первую четверть часа выделялся Мостовой, который в стиле Михаила Месхи без устали рвался вперед по левому крылу и буквально затерзал оборонительные порядки. Уже на 2-й минуте он проскочил почти к лицевой линии и закрутил мяч в ближний угол, но попал в сетку ворот с внешней стороны. Вскоре Мостовой повторил стремительный рейд, и снова завершил его пристрелочным ударом. Однако дело, как отметили болельщики, пошло. На правом фланге разыгрался постоянно подключавшийся к атакам Калугин. После его очередного прохода мяч был доставлен Померко, и тот сходу пробил метров с семи – голкипер успел отвести угрозу. А на 12-й минуте вполне закономерно произошло то самое событие, которое так терпеливо, с середины июля, ждали местные болельщики. Справедливо, что автором первого забитого сочинцами в нынешнем сезоне на "Фиште" мяча стал все тот же Мостовой. Ему мастерски ассистировал Бурмистров, эффектно обыгравший визави и сделавший отменную голевую передачу. Мостовой метров с 10-ти в одно касание переправил мяч в нижний угол ворот – 1:0.

Прошло почти полчаса, а гости лишь однажды приблизились к штрафной площади хозяев, которые, в свою очередь, подолгу запирали соперника на его половине поля. В это время выгоднейший для взятия ворот момент не использовал Нобоа: защитники неожиданно потеряли мяч, который отскочил к нему, но он, оставленный без присмотра, промахнулся с середины штрафной площади. Запомнился и удар Померко головой под перекладину, когда Городов успел перевести мяч на угловой.

И вот на 30-й минуте произошел, казалось бы, совсем неожиданный атакующий взрыв в исполнении грозненцев: несколько угловых подряд, почти в упор били по воротам Лима, Бериша. То мяч каким-то чудом пролетал впритирку со штангой, то Джанаев выуживал его из-под перекладины. Сразу стало очевидным, что рослые ахматовцы существенно переигрывали тоже отнюдь не приземистых сочинцев на "втором этаже". На 41-й минуте еще раз екнули сердца поклонников "Сочи": мяч, отскочив от защитников их команды, чиркнул по перекладине и едва не юркнул в ворота. Но и это не все. Контратаки гостей были все острее. И вот уже Семенов, кстати, самый дорогостоящий в рядах "Ахмата", подключившись к атаке, с угла вратарской пробил головой – Джанаев и тут успел сложиться и накрыть мяч. Возникло впечатление, что сочинцы, увлекшись атаками, беспечно стали действовать в обороне, а это лишь по счастливой случайности не привело к голу. Трибуны взволнованно гудели, однако на добавленной к первому тайму минуте успокоились. Это Мевля красиво, с лета, почти с угла штрафной площади пробил в дальний верхний угол ворот – Городов не менее эффектно в прыжке парировал мяч.

Впрочем, с началом второго тайма болельщики снова насторожились: последовали стремительные атаки "Ахмата". На правом фланге бровку усердно вытаптывал капитан команды Уциев и делал прицельные навесы. А его партнеры по-прежнему переигрывали хозяев в воздухе и были близки к успеху. Временами встреча вообще шла под диктовку ахматовцев, к тому же на поле в их рядах появился единственный нападающий – Мбенг. В эти минуты в обороне здорово проявил себя Кудряшов. После одного из столкновений с соперником над ним долго колдовали медики и, к счастью, обошлось без замены.

А когда замены последовали у сочинцев, игра снова переместилась на половину поля гостей. И вскоре последовали, что называется, звоночки. Вот Лагатор буквально на несколько сантиметров не дотянулся до мяча, находясь в 3-х метрах от ворот. Вот Нобоа выразительно, по-бубукински, пробил через себя и на этом не остановился. На 74-й минуте он приблизился к линии штрафной площади соперника и, заметив, что Городов вышел из ворот на несколько метров, элегантно перебросил через него мяч, удвоив результат.

В концовке матча следовали взаимные выпады, однако оборона выдержала натиск.

Главный тренер "Ахмата"

Рашид РАХИМОВ:

– В целом, считаю, игра получилась равная, без очевидного преимущества какой-либо стороны. Мы не реализовали несколько неплохих моментов, что и стоило нам поражения. К тому же не все у нас выглядели должным образом. По этой причине пришлось, например, заменить Глушакова.

– В чем проблемы вашей команды?

– Нужна, как говорится, свежая кровь. Иными словами, требуется укреплять состав. Но это, очевидно, будет уже без меня, поскольку после четырех с половиной лет работы здесь, собираюсь покинуть клуб.

Главный тренер "Сочи"

Александр ТОЧИЛИН:

– Понятно, что результатом, да и игрой, доволен. Тактика варьировалась в зависимости от ситуации. Сопернику приходилось после гола раскрываться, и мы могли забить больше. Только вот в стандартах "Ахмат" выглядел лучше.

– Почему не играл Полоз?

– Это связано с ротацией, ведь сначала он играл практически без замен.

– Удобно ли для команды, что некоторые игроки отвлекаются в сборные?

– Прежде всего, это престижно. К тому же для всех полезно. На положении дел в команде это, конечно, не отражается.

– Кризис, связанный со становлением команды, преодолен?

– Во всяком случае, в плане психологии стало легче, поскольку очки набираем. Стало быть, растет уверенность. Но надо побеждать и побеждать, так как с соседями по турнирной таблице идем вровень.

