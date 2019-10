Главная » содержание АДЫГСКУЮ ГАРМОНЬ УСЛЫШАЛА ВСЯ РОССИЯ warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_acode.php on line 626. АДЫГСКУЮ ГАРМОНЬ УСЛЫШАЛА ВСЯ РОССИЯ Пятница, Октябрь 11, 2019 - 07:50 Материалы номера Народный инструментальный ансамбль "Насып" Центра адыгской культуры Лазаревского ЦНК стал лауреатом Всероссийского этнофорума-фестиваля "Радуга России", прошедшего недавно в Нижнем Новгороде.

В гастрольном графике артистов Центра адыгской культуры Лазаревского ЦНК под руководством заслуженного работника культуры Адыгеи Руслана Хейшхо появилась еще одна точка. Москва, Подмосковье, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Туапсинский район, Майкоп, Нальчик, Черкесск, Абхазия, Польша, Турция. Теперь и Нижний Новгород. Народный инструментальный ансамбль "Насып" ("Счастье"), имеющий десятки наград, дипломов и Гран-при престижных конкурсов-фестивалей, стал единственным коллективом Юга России, получившим приглашение на Всероссийский этнофорум национальных культур "Радуга России".

Учитывая высокий уровень мероприятия, в Нижний Новгород отправился "боевой" состав "Насыпа" – директор Центра адыгской культуры Руслан Хейшхо, художественный руководитель ансамбля Марина Турчина, а также музыканты – Саид Гербо, Мадин Кобж, Саид Напсо, Заур Шагуджев, Мурат Тарчоков и Руслан Майкопаров.

– Уже семнадцатый по счету Конгресс народов России имеет давнюю и очень интересную историю, – рассказал "НС" Руслан Хейшхо. – Это многолетний проект, который стартовал в Нижнем Новгороде, а в последующие годы с огромным успехом проходил в разных регионах страны. На этот раз конгресс состоялся в расширенном формате как Всероссийский этнофорум-фестиваль национальных культур "Радуга России" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Нынешний Конгресс, организованный Ассамблеей народов России и Общероссийским общественным движением "Сотворчество народов во имя жизни" в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, был посвящен актуальнейшей теме – "Роль русского языка в развитии культур народов России и укреплении межнационального согласия". В форуме приняли участие работники культуры, науки и образования, представители власти и гражданского общества, национально-культурных объединений, домов дружбы, домов национальностей, центров национальных культур, молодежных организаций и творческих сообществ из разных регионов страны. В дни фестиваля прошли выступления национальных самодеятельных ансамблей и исполнителей, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, а также творческие лаборатории – разнообразные мастер-классы и встречи по обмену опытом работы руководителей творческих коллективов.

– Поездка на Волгу в Нижний Новгород получилась очень полезной и запоминающейся, – отметил Руслан Хейшхо. – Понравился город, радушный прием, оказанный хозяевами, сама атмосфера фестиваля. Рады, что нам удалось достойно представить Краснодарский край, город Сочи и богатейшую самобытную культуру нашего народа на этом представительном форуме. Старинные адыгские наигрыши, исполненные на традиционных народных инструментах, вызвали большой интерес у многочисленных гостей и участников "Радуги России". Большинство, с кем нам удалось пообщаться, были искренне удивлены тем фактом, что адыгская гармонь, громко прозвучавшая на всю Россию, имеет поволжские корни – она, как известно, родом из Вятки. А это очень символично: народная культура сближает народы, делает нас друзьями и настоящими согражданами большой, единой, многонациональной страны.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]



Погода