"ВОЛЖСКАЯ ЗАЩЕПКА": СОВРЕМЕННЫЙ СЮЖЕТ Пятница, Октябрь 11, 2019 - 07:51 Материалы номера "Сочи" – "Крылья Советов" (Самара) – 0:2 (0:1).

Голы: Соболев, 4 (0:1), Соболев (Зиньковский), 69 (0:2). На 62-й минуте Соболев не реализовал пенальти.

Сочи. Стадион "Фишт". 7 923 зрителя (вмещает 47 659). Этот матч собрал болельщиков в разы меньше, чем присутствовало на "Фиште" в играх с фаворитами. Но один плюс в таком раскладе все-таки есть, ведь недаром говорят, что чем коллектив меньше, тем он сплоченнее. И эти самые преданные поклонники (среди которых было немало учеников спортивных школ) на протяжении всего поединка с особым энтузиазмом, а нередко и в едином порыве, поддерживали набиравшую было турнирный темп сочинскую дружину. Только вот дружины как таковой, во что бы то ни стало стремящейся взять верх над соперником и прилагающей ради этого все усилия, на сей раз на поле не было.

Лишь в начале матча хозяева не уступали волжанам в активности, старательности, а в целом – в ответственности за конечный результат. То и дело следовали длинные продольные передачи на мощного Заболотного, поблизости от которого отвлекал внимание бдительных защитников мобильный Мостовой. Но на 4-й минуте последовал штрафной удар метров с 25-ти в сторону ворот сочинцев. Соболев пробил и скорее хотел сделать передачу, однако его партнеры мяч не достали, защитники же понадеялись на голкипера, а тот – на них. Такая неразбериха привела к тому, что мяч беспрепятственно юркнул в сетку рядом со штангой – 1:0.

Поддерживаемые болельщиками хозяева организовали несколько быстрых атак, не теряя мяч, и наносили удары по воротам, хотя и часто неподготовленные. Мяч то летел на трибуну, то врезался в мужественные тела игроков обороны. Запомнился удар Бурмистрова на 10-й минуте "щечкой" с угла штрафной площади: мяч задел дальнюю штангу.

Сочинцы нагнетали темп, пытаясь навязать самарцам свою игру и овладеть территориальным преимуществом. Не тут-то было. Соперники ни в чем не уступали, действуя резко, аккуратно, осмотрительно, и довольно остро шли вперед, заставляя южан все чаще отходить к своей штрафной. Игра шла равная, как говорится, на встречных курсах, довольно открытая. Подчас даже несколько сумбурная, торопливая, словно истекали заключительные минуты поединка при неприемлемом для обеих сторон результате. А где сумбур, спешка, совсем не обязательные стычки, там непроизвольные удары по ногам и прочим частям тела, задержки руками. В итоге врачи стали появляться на поле отнюдь не эпизодически, а словно по графику; участились штрафные удары.

Сочинцы, пока не утратившие энтузиазма, нередко пристреливались к воротам. Только вот за первые полчаса лишь однажды, стараниями подключившегося к атаке Померко, успели произвести прицельный удар. Именно успели, потому что защитники действовали на редкость слаженно, цепко, стойко. При этом не раздумывая принимая мяч на себя, как, например, после мощного удара Нобоа. А еще умело подстраховывали друг друга, при необходимости прессинговали. Словом, организацию обороны гостей вполне справедливо можно было сравнить со знаменитой "волжской защепкой", классическим применением которой так славились "Крылышки" полвека назад. При этом волжане моментально переходили от обороны к атаке, используя короткий пас, благодаря чему почти не допускали неточностей. На 43-й минуте Джанаев с трудом в броске отразил мяч, неожиданно пущенный метров с 30-ти Мияйловичем. К этому времени наставник "Сочи" Александр Точилин вполне обосновался на границе технической зоны. Он заметно нервничал, жестикулируя руками, а то и апеллируя к судьям, чего в предыдущих матчах не допускал. "В общем, – сказал в перерыве ветеран футбола Шота Жгенти, – задачу-максимум на первый тайм гости, думается, безусловно выполнили: забили быстрый мяч и четко, грамотно, практически безошибочно сыграли на рубеже обороны". Предположу, что во второй половине встречи, подобно "волжской твердыне", они позиций не сдадут".

Ветеран как в воду глядел. Волжане грамотно, с неизбывным желанием играли и в середине поля, все чаще вторгаясь в чужую штрафную площадь. Темп они постепенно замедляли, он стал умеренным, и комбинации имели ходов все больше. Во время одной из них Мевля неаккуратно обошелся с соперником, и был назначен пенальти, который пробивал Соболев. Мяч полетел не в мертвую зону, и Джанаев достал его в полутора метрах от себя. Но уже вскоре Соболев все-таки еще раз в этом матче добился успеха, своей напористостью напомнив выдающегося в прошлом бомбардира "Крылышек" Бориса Копейкина. Зиньковский на левом фланге красиво переиграл двоих защитников и выложил мяч Соболеву, который технично направил его в нижний угол ворот мимо выскочившего навстречу голкипера, – 2:0.

Нельзя сказать, что после этого сочинцы совсем перестали сопротивляться. Полоз, например, чуть не дотянулся головой до мяча возле вратарской. Затем то ли роста, то ли прыгучести не хватило Карапетяну, тоже намеревавшемуся послать мяч в ворота головой. В нескольких других случаях хозяева или ошибались в передачах в решающие моменты, или били неточно. Но то были эпизоды. Голевых моментов не было, поскольку не было задора, огонька, волевых усилий. Хотя смешно, кажется, даже подумать о том, что сочинцы после двух подряд побед в чемпионате возгордились, решили обойтись в игре с одной из отстающих команд малой кровью и вообще уже предвкушали полумесячный тайм-аут. Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг БОЖОВИЧ:

– Вначале сочинцы были активнее. Но нам удалось быстро забить, и это повлияло на их игру. Так что трудностей до середины первого тайма мы испытывали мало. После 30-й минуты нам удалось овладеть преимуществом, а во втором тайме вообще мы чуть ли не диктовали условия, опираясь на крепкую оборону.

– Соболев еще будет бить пенальти?

– Будет. Его надо морально поддержать, чтобы появилась непоколебимая уверенность. Сегодня не получилось реализовать пенальти – что ж, оплошности и ошибки случаются у всех, кто активно работает. Главный тренер "Сочи" Александр ТОЧИЛИН:

– Соперник проявил повышенную самоотдачу. У него было больше желания победить, и он этого заслуженно добился.

– Может, была эйфория после двух выигрышей?

– Я бы не сказал. Но достаточного настроя не было. В этом – моя вина. А ведь всем известно, что заведомо слабых команд у нас нет.

– Против Соболева нередко нарушались правила…

– Это получалось в пылу борьбы, к тому же он был одним из самых активных и часто владел мячом. Фолов хватало, к примеру, и против Заболотного. Это ведь не преднамеренно – это футбол.

Владимир ВЕРЕЮТИН.



