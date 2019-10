Главная » содержание НАГРАДЫ С РИНГА warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_acode.php on line 626. НАГРАДЫ С РИНГА Пятница, Октябрь 11, 2019 - 07:52 Материалы номера В Сочи прошел открытый городской турнир по боксу на призы почетного президента федерации бокса города Азата Асатурова. За награды спорили 225 участников, в том числе гости из Туапсе и Абхазии. Впервые в этих соревнованиях на ринг вышли девушки.

Зрительный зал был заполнен. Особый интерес вызвали, конечно, финальные бои. Каждый участник смог продемонстрировать в них свои лучшие качества, поэтому судейской коллегии было непросто определять сильнейших.

Одним из самых захватывающих оказался финальный поединок между боксерами легкого веса, в котором встретились сочинец Нарик Хачатрян и представитель Абхазии Астан Жиба. Продемонстрировав более высокую технику и завидный характер, победу одержал сочинский воспитанник тренера Виктора Димитриади.

Лауреаты турнира получили кубки, грамоты, ценные подарки.

Нафхат ХАБИБУЛИН,арбитр международной категории. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]



Погода