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НАГРАДЫ С РИНГА

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НАГРАДЫ С РИНГА
Пятница, Октябрь 11, 2019 - 07:52

В Сочи прошел открытый городской турнир по боксу на призы почетного президента федерации бокса города Азата Асатурова. За награды спорили 225 участников, в том числе гости из Туапсе и Абхазии. Впервые в этих соревнованиях на ринг вышли девушки.
Зрительный зал был заполнен. Особый интерес вызвали, конечно, финальные бои. Каждый участник смог продемонстрировать в них свои лучшие качества, поэтому судейской коллегии было непросто определять сильнейших.
Одним из самых захватывающих оказался финальный поединок между боксерами легкого веса, в котором встретились сочинец Нарик Хачатрян и представитель Абхазии Астан Жиба. Продемонстрировав более высокую технику и завидный характер, победу одержал сочинский воспитанник тренера Виктора Димитриади.
Лауреаты турнира получили кубки, грамоты, ценные подарки.
Нафхат ХАБИБУЛИН,арбитр международной категории.

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