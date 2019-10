Главная » содержание Общие подходы к здоровому образу жизни warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_acode.php on line 626. Общие подходы к здоровому образу жизни Пятница, Октябрь 11, 2019 - 08:33 Материалы номера Новые вызовы фитнес-индустрии, актуальное законодательство и лучшие кейсы отрасли обсудят на экономическом форуме регионов России "ТОЧКА РОСТА. Туризм. Спорт. Инвестиции".

Модератором сессии "Новые вызовы фитнес-индустрии" и наставником B2B гостиной станет Ольга Киселева, Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), основатель и руководитель сети World Gym Russia. К дискуссии приглашены известные представители индустрии спорта. Участники сессии обсудят пути развития отрасли в новых условиях, связанных с принятием поправок в Федеральный закон о физкультуре и спорте, инвестиционные возможности индустрии, в том числе возможности для МСП.

– Майские указы Президента РФ диктуют необходимость подключения всех направлений, которые могут обеспечить к 2024 году 55% вовлеченности населения в спорт. Фитнес-индустрия – одна из таких площадок, и любые коммуникации с игроками в этой сфере – сфере спорта и ЗОЖ – для нашей индустрии являются чрезвычайно актуальными, – подчеркнула Ольга Киселева. – Нам нужно интегрироваться как отрасли в общие подходы к здоровому образу жизни населения. Фитнес становится одной из точек входа людей в здоровый образ жизни.

Она также отметила уникальность "Розы Хутор" как площадки для проведения мероприятия, совмещающей возможности для коммуникаций, нетворкинга и активного образа жизни. Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]



Погода