ПроПИТАНИЕ Пятница, Октябрь 11, 2019 - 08:40 Материалы номера Сочинцы отмечают, что для большинства ярмарки являются хорошим подспорьем при формировании потребительской корзины, ведь даже по статистике большую часть средств человек тратит на пропитание.

У Алины Юсуповой пятеро детей, самому младшему недавно исполнилось три года. Живет семья в обычной квартире, а потому своего сада-огорода не имеет.

– Все продукты у нас с рынка, – рассказывает Алина. – Работает только муж, если бы не ярмарки – тяжело бы нам пришлось. Сетевые магазины заманивают акциями, скидками, но на деле дешевле и надежнее ходить на ярмарки. Там и поторговаться можно, и товар попробовать. Мы на днях купили очень вкусные яблоки по 45 рублей за килограмм, ни в одном гипермаркете таких цен нет. А помидоры "Сливка" и вовсе по 25 рублей взяли. И томат на зиму приготовила, и маринады сделала.

Вторит многодетной маме и пенсионерка Евдокия Антоновна:

– Я всегда хожу на кубанский привоз. Живу одна, мне много не надо, но пенсия маленькая. Отдашь за коммуналку, лекарства, на житье копейки остаются. Нам без ярмарок нельзя. Я сегодня масло подсолнечное купила, тыкву, капусту. Завтра за картошкой приду.

К палаткам совхоза "Архипо-Осиповский" всегда стоит очередь. Слишком наливные яблочки здесь продаются, да и грозди винограда завидные. Среди покупателей в основном люди пенсионного возраста. Тамара Васильевна сетует, что на своих шести сотках такие яблоки вырастить не получается.

– Что только я ни делала, какие только саженцы ни покупала – все пропадает, – жалуется пенсионерка официальному представителю совхоза Баграту Аракеляну, – вы, наверное, какие-то слова заветные знаете?

– Выращиваем просто с любовью, – шутя отвечает сельхозпроизводитель. И тут же добавляет, что для каждого сорта свой климат нужен, а импортные саженцы и вовсе для нашей земли не подходят.

Продукцию Архипо-Осиповского совхоза в Сочи можно приобрести в семи точках, все они расположены в Центральном районе. Цены, как в народе говорят, божеские. Виноград от 80 рублей за килограмм, яблоки – 45 рублей. Есть в продаже и груши, и сливы, и нектарины, и даже персики.

– Мы стараемся не мешать малому бизнесу, а потому не ставим свои палатки на сельхозярмарках, – рассказывает Баграт Аракелян. – Размещаемся в основном в спальных микрорайонах: Ареда, Макаренко, КСМ, Донская, а также арендуем торговую площадь на Центральном рынке. Сейчас активно продаем яблоки ранних осенних сортов, потом будут поздние и зимние. Мы собираем яблоки до декабря, так что практически круглый год они у нас свежие. Из сада сразу на прилавок. Кстати, тару мы используем до 3-4 раз, поэтому экологию не загрязняем. Активно сотрудничаем с администрацией города, чувствуем поддержку как сельхозуправления, так и управления торговли. Сегодня для потребителя во многом цена на продукты является первостепенной, поэтому многие из-за экономии в пару-тройку рублей готовы ехать на другой конец города. И, конечно, если муниципалитет сможет снизить плату за торговое место, для малого бизнеса и фермеров это будет большим подспорьем.

Как сообщили корреспонденту "НС" в МБУ "Сельскохозяйственный информационно-консультационный центр города Сочи", в настоящее время на территории курорта действует четыре сельскохозяйственных ярмарки на 245 торговых мест, из которых 70 являются социальными. Свою продукцию предлагают 129 личных подсобных хозяйств, 66 индивидуальных предпринимателей, 3 крестьянско-фермерских хозяйства и 2 юридических лица. Купить на сочинских ярмарках можно продукцию из 20 муниципальных образований Краснодарского края и Республики Адыгея. Наиболее массово представлены товары из Апшеронского, Белореченского, Выселковского, Кореновского, Курганинского и Павловского районов. Размещаются ярмарки в Лазаревском, Дагомысе, Лоо и на Мацесте.

В последнее время отмечается снижение количества участников ярмарки. Некоторым производителям из-за возросших транспортных и иных расходов невыгодно продолжать работать в рамках рекомендованных предельно допустимых цен. С целью повышения экономической привлекательности муниципальных ярмарок на территории Сочи и улучшения условий доступа сельхозпроизводителей на продовольственный рынок города было принято решение помочь снизить им издержки и создать более благоприятные экономические условия. В частности, мэрия предложила снизить тариф за использование торговой площади с 43-х рублей в день – до 10-15, в зависимости от формата торговли. Теперь предоставление 1 м2 торгового места на ярмарках города Сочи (без НДС) обойдётся в 10 рублей в день на объектах закрытого типа и в 15 рублей в день на объектах открытого типа. Городское Собрание Сочи инициативу муниципалитета поддержало, и в ближайшее время соответствующие документы будут опубликованы. Ожидается, что снижение существующего тарифа почти в четыре раза сделает завоз продуктов в город рентабельнее, что скажется на ассортименте и розничных ценах на продукты не только на ярмарках, но и в целом по городу Сочи. А соответственно потребительская корзина среднестатистического сочинца станет полнее. Елена ЕРМАКОВА.



