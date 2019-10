Главная » содержание Встретить гостей достойно warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

Встретить гостей достойно Пятница, Октябрь 11, 2019 - 08:50 Материалы номера Вместе с градоначальником участие в объезде принял вице-мэр Сергей Робилко, а также главы районных администраций, сельских округов, начальники профильных управлений и департаментов и руководители подрядных организаций.

Саммит и экономический форум "Россия – Африка" пройдут в Сочи 23 и 24 октября 2019 года. Известно, что участие в них примут свыше 40 глав государств и более 50 иностранных делегаций. В Сочи приедут представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур. Муниципалитет прикладывает все усилия, чтобы встретить гостей на достойном уровне.

Маршрут объезда пролегал по улицам Горького, Несебрской, Орджоникидзе, Курортному проспекту, Олимпийскому парку, совмещенной дороге в Красную Поляну. Практически с первых же метров пути было дано поручение Упрдор "Черноморье" привести в порядок дорожные знаки и разметку на некоторых участках, помыть и почистить от граффити остановочные павильоны.

Также было дано поручение департаменту оформления и дизайна городской среды привести в порядок рекламные баннеры и снять старые афиши и аншлаги. Обратил внимание мэр города и на вид зеленых насаждений: сухостой поручено убрать, клумбы обновить и дополнить, газоны и прибордюрное пространство очистить от мусора. Вообще санитарному состоянию улиц и общественных территорий рекомендовано уделить пристальное внимание: урны должны очищаться своевременно, тротуары и обочины дорог также убираться по графику.

Отметил глава города и неухоженный вид территорий некоторых санаториев на Курортном проспекте.

– Это – лицо курорта. Ищите собственников, ведите переговоры с ними. Все адекватные, все готовы сотрудничать, просто нужно четко формулировать задачи, – обратился Алексей Копайгородский к руководителям профильных управлений.

Отметило руководство города и непрезентабельный вид Мацестинского виадука: балясины в сколах и плесени, что, естественно, не добавляет красоты мостовому сооружению.

Активнее всего работы по благоустройству ведутся в Адлерском районе. Вокруг здания главного медиацентра рабочие косят траву, обрезают сухие ветви деревьев. Тяжелая техника расчищает расположенный напротив пустырь. После проведения планировки территории сюда завезут грунт и высадят газон. Ожидается, что уже к 15 октября горожане и туристы получат новое место для отдыха.

МУП "Сочисвет" поручили проверить ночную иллюминацию: у гостей запланирована экскурсия по вечернему Сочи, поэтому все элементы подсветки должны быть в исправном состоянии.

Конечной точкой маршрута стал железнодорожный вокзал Сочи. Неоднократно жители и гости курорта жаловались в мэрию на досмотровые павильоны, появившиеся на привокзальной площади перед Олимпиадой 2014 года для обеспечения безопасности во время проведения Игр-2014. Предполагалось, что после окончания спортивного праздника их демонтируют, однако воз и ныне там. Причем большая часть конструкций не используется. В итоге для того, чтобы посадить-высадить пассажиров, автолюбители вынуждены нарушать Правила дорожного движения или стоять с включенной аварийкой. Если днем можно воспользоваться услугами общественного транспорта, то ночью остается либо своя машина, либо такси. Алексей Копайгородский встретился с представителями РЖД и порекомендовал в ближайшее время решить судьбу досмотровых павильонов, которые даже внешне благодаря своему дизайну выглядят устрашающе.

– Вам самим как местным жителям нравится такая позиция? – обратился градоначальник к железнодорожникам. – Вокзал – ворота курорта. А вы их фактически закрыли. С понедельника будут созданы рабочие группы, которые займутся решением данного вопроса. Нужно выбрать оптимальный вариант, включающий в себя и удобство пассажиров, и их антитеррористическую безопасность. Елена МОСКАЛЁВА.



